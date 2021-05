Szerbiában vásárolt nagy értékű ingatlanokat ez a magyar befektető

Az elmúlt évek legnagyobb ingatlanokat érintő tranzakcióját hajtotta végre az Indotek Group a közép-kelet-európai ingatlanpiacon: Szerbiában vásárolt jelentős méretű irodaportfóliót a társaság.

Öt belgrádi üzleti park 11 irodaházát vásárolta meg az Indotek Group a Globe Trade Centre S.A.-tól, amellyel az elmúlt évek legnagyobb tranzakcióját hajtotta végre a közép-kelet-európai ingatlanpiacon. A tranzakcióval a cégcsoport egy több mint 122 ezer négyzetméternyi bérbeadható irodaterülettel rendelkező irodaház-portfólióval lép be a szerb ingatlanpiacra, amely nagymértékben megerősíti régiós piaci jelenlétét.

Az Indotek Group üzleti stratégiájának mentén dinamikusan terjeszkedik a régióban, különösképpen a közép-kelet-európai, illetve dél-európai országokban, amelynek keretében nemrég Lengyelországban is jelentős tranzakciót bonyolított le. A nemzetközi terjeszkedési tevékenysége révén az Indotek Group jelenleg már 10 országban van jelen, portfóliója pedig több mint 300 ingatlanból áll.

Az Indotek Group a közép-kelet-európai régió egyik legjelentősebb ingatlanfejlesztő társaságával kötött megállapodást Szerbiában. Az irodaházak állagmegóvásában, üzemeltetésében és bérbeadásában kiemelkedő tapasztalattal rendelkező Indotek Group az ügylet során 5 belgrádi üzleti park 11 prémium irodaházával bővíti ingatlanportfólióját. A szerb főváros központjában található 5 üzleti park, a Green Heart, a FortyOne, a Belgrade Business Center, a 19 Avenue és a GTC House, összesen több mint 122 ezer négyzetméternyi bérbeadható irodaterülettel rendelkezik, és 11 épületet foglal magába.[Az adásvételi tranzakció, amelynek értéke 267,6 millió euró, lezárása 2021 második félévében várható.|]

A tranzakció során az Indotek Group számára a jogi támogatást a Lakatos Köves and Partners és a BDK Advokati ügyvédi irodák biztosították.

Az Indotek Group már több mint húsz éve végzi ingatlanbefektetői és ingatlanfejlesztői tevékenységét a magyar piacon, amelynek keretében a társaság folyamatosan keresi a felújításra, átalakításra vagy állaguk megóvására szoruló ingatlanokat. Az elmúlt években az üzleti stratégiája mentén a cégcsoport egy diverzifikált ingatlanportfólió kialakítására törekedett, amelynek részét képezi a földrajzi terjeszkedés is, így a nemzetközi akvizíciós lehetőségeket is kiemelten figyelte. A külföldi piacokat érintő stratégiai célkitűzések fókuszában a közép-kelet-európai, illetve a dél-európai régió áll, amelynek mentén a társaság ezzel az ügylettel Szerbiában, nemrég pedig Lengyelországban is megjelent az ingatlanpiacon. Lengyelországban a társasághoz került 4 irodaház, amelyet az osztrák Immofinanz-tól vásárolt meg az Indotek Group. Úgy a közelmúltbeli lengyel, mint a szerb ingatlan tranzakciók finanszírozó partnere az OTP Csoport.

Az Indotek Group nemzetközi terjeszkedési tevékenysége révén jelenleg már 10 országban van jelen, ingatlanportfóliója pedig több mint 300 ingatlanból áll.

„Az Indotek Group stratégiájának egyik alappillére az ingatlanportfólió diverzifikálása, amely egyszerre jelenti az ingatlantípusok közötti és a földrajzi diverzifikálást. Ennek mentén már régóta figyeljük a régiós lehetőségeket, így a szerb piacot is. Az adásvételi megállapodás révén lehetővé vált, hogy belépjünk a szerb piacra és megvalósítsuk az egyik legjelentősebb ingatlanpiaci tranzakciót az Indotek Group történetében. A tranzakció mérete továbbá hozzásegít minket, hogy máris kiemelt pozíciót foglaljunk el a szerb ingatlanpiacon.” – mondta el a tranzakció kapcsán Jellinek Dániel, az Indotek Group alapítója és vezérigazgatója.

Az Indotek Group Magyarország egyik vezető befektetéskezelő cégcsoportja. A magyar–amerikai tulajdonban működő cégcsoport fő tevékenységeként a rá bízott vagyont elsősorban ingatlanok és ingatlanokkal fedezett vállalati követelések megvásárlására fordítja, portfóliója alapján a legfontosabb piaci szereplők közé tartozik Magyarországon. A cégcsoport tevékenységének lényege a kockázatok tudatos vállalása és professzionális kezelése, valamint a hosszú távú gondolkodás, amelyek együttesen kiemelkedő megtérülés elérését teszik lehetővé.

Az Indotek Group jelenleg piacvezető a B és C kategóriás kereskedelmi ingatlanok magyarországi piacán. A mintegy 330 főt foglalkoztató cégcsoport több mint 300 ingatlan felett rendelkezik. A beépített és bérbe adható ingatlanterület nagysága összességében meghaladja az 1,7 millió négyzetmétert, amelyen több mint 3500 bérlő osztozik.