Szép iroda 3 lépésben: elégedett kollégák és nagyobb profit!

Az 1980 és 1994 között születettek (Y generáció), illetve az 1995 után született Z generációsok számára különösen nem mindegy, milyen irodába ültetjük le őket dolgozni – terül ki egy friss iroda-design összeállításból. Azaz a munkaerő toborzásra, megtartásra, így a profitra is nagy hatással van egy szép, modern iroda-design.

A kutatások világszerte egyértelműen bizonyítják, hogy az Y, Z generációs munkavállalók számára a munkabér és karrier mellett mára az inspiratív környezet a legfontosabb elvárás a munkáltatóval szemben, amit egyre több cég ismer fel. A Stay In Hungary Kft. szakemberei összegyűjtötték az elmúlt 10 év legfontosabb irodatervezési megoldásait, melyet három kiemelt korszakon és irodamodellen keresztül szemléltettek is.

Az utóbbi évtizedben a munkáltatói és a munkavállalói igények drasztikus változásokon mentek keresztül, ami természetesen az irodatérre és annak designjára is hatással van. Hosszú út vezetett oda, hogy a mind a két oldal igényeit szem előtt tartó úgynevezett integrált iroda modell legyen az irányadó tervezési forma.

Itt a tudatos design stratégia mára a munkáltatói márkaépítés egyik megkerülhetetlen alapja lett. A megfelelő irodadesign hatással van a céges kultúrára, jobb egyéni és csapat teljesítményre, működési hatékonyságra ösztönöz, de jelentős a befolyása a munkaerő toborzásra és megtartásra, ezáltal a profitra is.

Három fő fázison keresztül szemléltethetők ezek a designtörténeti változások.

1,

A design, mint rekreáció és cool faktor

Az elmúlt egy évtizedben a munkaadók felismerték, hogy a potenciális munkavállalókat elriaszthatják a jellegtelen irodaterek a céghez való jelentkezéskor. Így ahhoz, hogy egy leendő alkalmazott az interjú során beleszeressen a munkahelybe már az első irodatér benyomáson is erősíteni kell látványosabb vizuális jegyekkel.

Az egyedi designmegoldásokat fókuszba helyező irodák trendjét nagyrészt a 21. század elején berobbanó tudás alapú szolgáltató cégek hozták be a köztudatba, akik a jól képzett, trendérzékeny fiatalokat újszerű, figyelemfelkeltő eszközökkel, vagy a dolgozói rekreációt szolgáló, korábban nem ismert funkciókkal próbálták megfogni.

Jó példa erre a Google milánói irodaközpontja is, ahol többek között biliárdasztal nyújt kikapcsolódási lehetőséget a munkavállalóknak, az AMA által tervezett belső terek fiatalos hangulata pedig a tech-óriás jól ismert szín- és formavilágához illeszkedik. Ezek a folyamatok itthon is éreztették hatásukat.

Az amerikai Albemarle vegyipari cég – a Stay In Hungary által tervezett – első magyarországi székhelyének 2010-es átadásakor környezetet-tudatos vállalatként fenntartható szemléletét az irodatér kialakításán keresztül is be kívánta mutatni. Az enteriőr friss hatást keltett designbútoraival, természeti hatást idéző, zöld térelemeivel és színeivel, dolgozói igényeket kielégítő, kis könyvtárával, hatalmas teraszával.

A közösségi terek a kollektivizmust, a közös kikapcsolódást segítették elő és az otthoni enteriőr hangulatát idézték, melynek hátterét az egyéni munkavégzést felváltó, projekt alapú közös munkavégzés is nyújtotta. A kialakítás annyira trendteremtő lett, hogy a vállalat ezt a modellt vezette be az összes újonnan nyíló irodájánál világszerte.

Az újszerű megoldások felszámolták az irodai terek jellegtelenségét és lélektelenségét, s az inspirációt, a feltöltődést helyezték előtérbe – de kialakításában még ennél a modellnél is élesen szétválik a centrális munkavállalói tér és a rekreációs tér.

2,

A design – mint az ergonómia és hatékonyság eszköze

A 2010-es évek elején a vállalatok az új munkaerő megszerzése mellett a meglévő állomány megtartására is elkezdtek odafigyelni. Kutatások sora mutatja ki a munkahely kialakításának az elégedettségre, motivációra és a teljesítményre gyakorolt hatását.

Az irodák tervezése ebben a fázisban már a munkavállalói igények felmérésével kezdődik: olyan funkciók és megoldások jelentek meg, amelyek a kényelmet, az egészséget és a jó közérzetet szolgálják.

Egyre szélesebb körben vált elvárássá az ergonomikus székek, asztalok használata, a nyugodt és fókuszált munkavégzéshez szükséges akusztika és világítástechnika, a növények megjelenése, a pihenőszobák vagy az elmélyültebb, kreatív munkát segítő térfunkciók alkalmazása, mely térszervező megoldások a BBC 2011-es manchesteri irodaközpontjában is megfigyelhetőek, ahol az ID:SR tervezőiroda a munkavállalók tevékenységéhez igazította az egyes terek és kapcsolódó rekreációs zónák kialakítását. Ezek a munkavállalókért tett gesztusok a megelégedettség mellett természetesen a hatékonyságnövelést is célozzák. Így alakult ki az Edenred budapesti irodájának koncepciója is.

Ennél a projektnél – a megbízói igényeket maximálisan figyelembe véve – olyan transzparens, szellős, mégis családias tereket alakítottak ki, ahol az ott dolgozók humánus, ugyanakkor impulzív környezetben végezhetik munkájukat. Az egymással együttműködő csoportok közötti kapcsolatokat a térszervezésben is lekövették.

Az irodai tevékenység monotóniáját színekkel, karakteres burkolatokkal, valamint világítási és álmennyezeti dinamikával oldották fel.

3,

A design integrált szemlélete: “második otthon” és inspiratív dolgozói tér

Az utóbbi néhány év újabb kihívások elé állította a cégeket és az irodák tervezőit. A munkavállalóknál ugyanis egyre általánosabb igénnyé vált, hogy flexibilisebben töltsék az irodában töltött időt, az ott elérhető különböző funkciójú tereket a saját igényeikhez vagy a megfelelő munkafolyamathoz igazítva használhassák, vagy akár “home office” jelleggel, az irodai környezettől távol végezhessék munkájukat. Ezt a munkaadók otthonosabb irodai környezet kialakításával és változatos térfunkciókkal elégíthetik ki, legyen szó berendezett konyháról, közösségi terekről vagy mozgatható munkaállomásokról.

Az így kialakuló flex-office kultúrának, az egyre erősödő digitalizációnak és a távolról is egyre nagyobb hatékonysággal végezhető munkának köszönhetően csökken az egy időben irodában tartózkodók száma. A munkáltatók így alapterületet szabadítanak fel, mely okosan felhasználva további lehetőséget teremt az irodai funkciók és szolgáltatások bővítésének. A jól kialakított konyha spontán informális meeting helye lehet, az átrendezhető tereknek köszönhetően pedig könnyebb az egyes projektmunkákhoz átcsoportosulni.

A McDonalds 2018-ban átadott chicagói irodaközpontjának flexibilis belső tereiben (lásd képünkön) az alkalmazottak bármilyen igényükhöz megtalálhatják a megfelelő környezetet, legyen szó elmélyült munkáról, étkezésről, kávézásról, vagy csapatjátékról. Az új igényeket figyelembe vevő megoldások hatékonysági és gazdaságossági mutatók terén a cégeknek is pozitív változást hozhatnak.

A Stay In Hungary által tervezett Év Irodája fődíjas ION – Dealogic projekt már ebben a designszemléletben készült – a cég nemzetközi irodalokációihoz igazodva a világ kilenc nagyvárosát idézi fel egyedi design megoldásokkal. Az irodatér egyfajta storytelling szerepet tölt be, vagyis a céges kultúra, értékek, üzenetek egyik legfontosabb kommunikációs eszköze lesz.

„A munkaerő toborzást és megőrzést segítő, flexibilis, dinamikus térkialakítás, valamint a globális kapcsolódás voltak a legfontosabb kulcsszavaink az ION – Dealogic irodájának tervezésekor. Az volt a célunk, hogy az iroda egyfajta “második otthon” legyen, mégis minden pontja alkalmas legyen a munkavégzésre, ahol a high-tech keveredik a játékossággal” – emeli ki B. Nagy Ferenc, a Stay in Hungary ügyvezetője. Az esztétikai és pragmatikus szempontokat ötvözve a klasszikusabb munkatereket így különleges break-out zónákkal, inspiráló közösségi helyekkel és pihenőhelyekkel társították.