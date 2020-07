Ötödével esett az építőipar, mint mond a szakértő?

Mintegy 20%-al esett az építőipar teljesítmánye tavasszal a járvány hatására. Igaz nem álltak le az irodaház-építkezések sem, de változnak a piaci igények – derül ki a Futureal kommentárjából.

A koronavírus okozta járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatása májusban jelentős volt a hazai építőiparban: a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése az áprilisihoz mérten 20,3%-kal csökkent a KSH nyers adatai szerint. Éves összevetésben az építőipari termelés volumene 20,1%-kal maradt el az egy évvel korábbi, magas bázistól. Ezen belül mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 24,0, az egyéb építményeké 15,6%-kal.

„Bár az építőiparban is érezhetőek a koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai, hiszen az ellátási láncok szakadozása és a külföldi építőipari munkások hazautazása átmenetileg fennakadásokat okozott, a szektor más iparágakhoz képest lényegében mégis ellenállónak bizonyult. Az egészségügyi vészhelyzet okozta visszaesés az iparágban egy korábban nagyon magas termelési bázisról következett be. Magyarországon az ingatlanfejlesztések továbbra is hozzájárulnak a hazai gazdaság ellenállóképességének növeléséhez. Nem álltak le a prémium irodaház-fejlesztések sem, mivel a bérlők továbbra is keresik a minőségi irodahelyeket, azonban még inkább felértékelődik számukra a kiváló lokáció, a könnyű megközelíthetőséggel és a széles körű szolgáltatások. Az egészségügyi krízist követő új korszakban az alapvető döntési kritériumok részévé válik az egészséges, biztonságos és emberközpontú munkakörnyezet” – kommentálta a KSH ma megjelent gyorstájékoztatójának adatait Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója.

A változások a piaci szereplőket arra késztetik, hogy újragondolják az elmúlt években népszerűvé vált tágas, egyterű irodatereket, valamint a nagyon sűrű ültetési irányelveket. „A tehetséges munkaerő megszerzése és megtartása már az irodaválasztásnál is kiemelt szempont. A bérbeadóknak és a bérlőknek szorosan együtt kell működniük, hogy megfeleljenek a hirtelen átalakuló elvárásoknak, aminek legfőbb célja a munkatársak egészségének védelme” – emelte ki Tatár Tibor. Erre válaszul jött létre az úgynevezett Stay Safe kezdeményezés, amelynek lényege, hogy az irodákra vonatkozóan új egészségvédelmi előírásokat alakítanak ki, illetve új technológiai megoldásokat alkalmaznak. Ide tartoznak például a teljesen érintésmentessé tett közösségi terek, a kártyaérzékelős automata ajtók és lámpakapcsolók, valamint a biztonságos távolságot jelző jelzések.