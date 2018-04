Őrült fordulat jöhet a hazai irodapiacon

Még mindig nem jött el a várva várt fordulat a hazai irodapiacon. A kereslet 2018 első negyedévében is erős volt, az üresedési ráta egyetlen negyedév kivételével 2014 eleje óta folyamatosan csökken. Az idei év hátralévő részében azonban kétségkívül elindul az átadási boom, ami a jövő évben is folytatódhat, így várhatóan az üresedési ráta is emelkedésnek indul. Az idei első negyedévben a teljes állomány 18 ezer négyzetméterrel bővült – derül ki a BRF legfrissebb jelentéséből. Érdekel a hazai irodapiac helyzete? Kíváncsi vagy a legújabb folyamatokra? Csatlakozz az április 19-én megrendezésre kerülő FM & Office konferenciához, ahol a szakma legnagyobb képviselői vitatják meg a piac legfontosabb kérdéseit.ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS