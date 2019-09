Nincsenek jelei (még) a válságnak

Egy fontos ingatlanpiaci szereplő szerint azok, akik átélték a legutóbbi világválságot nagyon félnek attól, hogy ugyanaz ismétlődik meg, de azt azért láthattuk az utóbbi pár évben, hogy a kormányok és központi bankok mindent végletesen megtesznek ennek elkerülése érdekében. Zeley Csaba, a ConvergenCE vagyonkezelési igazgatója szerint remélhetőleg inkább puhább földre szállás, semmint összeomlás következik be akkor is, ha a német gazdaság hamarosan recesszióba fordul. Válságnak a hazai üzleti ingatlanpiacon (még) nincsenek jelei.

– Lesz globális gazdasági visszaesés, újabb válság? Mindenki ezt emlegeti, ezt „várja”, illetve ennek bekövetkeztétől tart. Ön ma hogyan ítéli meg a helyzetet?

– Nem vagyok Nobel díjas közgazdász, és nincs vezető brókercégem sem Amerikában, sem Ázsiában, de még Kelet-Közép Európában sem – azaz a globális vagy akár az EU-s pénzügyi folyamatokra közvetlenül nem látok rá. De a tréfát félretéve: rengeteg nagyvállalattal vagyunk kapcsolatban, hiszen fontos piaci szereplőként elsősorban irodaházak fejlesztésével-építtetésével, kialakításával, üzemeltetésével foglalkozik a Convergen-CE csoport. Azt tehát el tudom mondani, hogyan érzékelik a velünk kapocslatban lévő nagy ügyfelek, illetve a hazai profi ingatlanpiaci szereplők a kilátásokat.

– Lesz Ön szerint nagy gond!?

– Eléggé rendhagyó makro-ökonómiai gazdasági környezetben élünk, amelybe folyamatosan beavatkoznak a kormányok és a központi bankok. Természetesen azok akik átélték a legutóbbi világválságot, nagyon félnek attól, hogy ugyanaz ismétlődik meg, de azt azért láthattuk az utóbbi pár évben, hogy a kormányok és központi bankok mindent végletesen megtesznek ennek elkerülése érdekében. Remélhetőleg inkább puhább földre szállás, mint összeomlás következik be akkor is, ha a német gazdaság hamarosan recesszióba fordul. Mikroszinten azonban hálásak lehetünk az alacsony munkanélküliségnek, az emelkedő béreknek és a magas GDP növekedésnek.

– Hogyan látja, merre megyünk most tovább?

– Én azt gondolom, hogy a régiónkra, benne Magyarországra nézve késleltetett hatása lehet csak annak, ami a nagyvilágban történik. Ha még emlékszünk a 2008-as válságra, az itthon, különösen az ingatlanpiacon inkább 2009 végétől, valójában inkább 2010-2012-ben jelentkezett. Nem tudjuk persze, hogy a mostani visszaesés milyen súlyú, arányú lesz és milyen jellemzőkkel bír majd, de egyelőre – a magyarországi mindennapokban – ezt nem érzékelem sem én, sem a nagy ügyfeleink.

– Ilyen erős a kereslet?

– Igen. A meglévő budapesti irodaházak kapacitása is kevés az óriási igények kiszolgálására. A legutóbb közölt 6,3 százalékos üresedési ráta körülbelül annak felel meg, aminek a mai munkaerőpiacon a 3,5 százalék alatti munkanélküliségi ráta. Azaz – ahogyan ma munkaerőt is igen nehéz találni – úgy gyakorlatilag nincsen, vagy alig van ma nagyobb egybefüggő “A” kategóriás vagy ennél magasabb besorolású, szabad irodaterület. Az új építésű irodaházak területének mintegy fele még tervezőasztalról elkel.

– Az utóbbi hónapokban sem érzékel változást e téren?

– Lehetséges, hogy a lakáspiaci kereslet némi elbizonytalanodást mutat, de mi az irodapiaccal foglalkozunk, ott ilyesmit nem tapasztalunk. És fontos, hogy – a 2008 utáni helyzettel szemben, amikor sok volt a külföldi befektető – ma a kereskedelmi ingatlanok piacán nagyon erős a magyarországi döntési központú ingatlanalapok, cégcsoportok és tehetős magánbefektetők jelenléte. Ezért is gondolom, mint említettem, hogy ma válságállóbb a hazai kereskedelmi ingatlanpiac, mint bő egy évtizede volt.

– Mit tart rövid távú veszélynek ma a piacon?

– Első körben a magas hazai állampapír-piaci hozamokat látom veszélyesnek, hiszen a kereskedelmi ingatlanok közt talán az irodák a legjobban kiszámítható hozamtermelők. Ugyanakkor ezek éves 5,5 százalék körüli hozamszintjét vészesen közelíti egyes állampapírok hozama. Természetesen – külföldi szemmel – Prágához vagy Varsóhoz képes van még potenciál a magyar főváros irodapiacán, hiszen a régió említett nagyvárosaiban fél-egy százalékkal alacsonyabb hozam mellett fektetnek be az irodapiacra.

– Mi húzza ennyire a hazai piacot?

– Talán a fő hajtóerő a szolgáltatóközpontok, a külföldi SSC-k erőteljes kereslete. Különlegesség, hogy ezek nálunk nem a város széli, “B” vagy “C” kategóriás épületekben, hanem a Váci úti irodafolyosón, vagy épp a belvárosban; esetleg Dél-Budán vagy Dél-Pest belsőbb részein vannak jobbára. Itt azt látom veszélynek, hogy olyan hatalmas a munkaerőhiány, hogy immár az SSC-k is egymástól szipkázzák csak el a munkatársakat, mert egyébként nem találnak dolgozókat.

– Hogyan látja a jövő lehetőségeit?

– Amennyiben nem lesz nagyobb nemzetközi gazdasági megrázkódtatás, úgy szerintem a következő 2-3 évben további, bár talán mérsékeltebb ütemű keresletnövekedésre, így áremelkedésre kell számítani a fővárosi bérirodák terén. A másik fontos trend pedig az irodaházi dolgozók igényeinek gyökeres megváltozása.

– Mit ért ezalatt?

– Amíg pár éve még különlegesség-számba ment egy babzsák-sarok vagy egy csocsó-asztal az irodákban, addig mára már ez alapelvárás. A 20-25 év alatti korosztályok egyre kevéssé „dolgozni” járnak be az irodába, sokkal inkább közösségi életet élni. A munka és a magánélet határa a fiatalabb generációknál teljesen elmosódott, korábban, illetve az idősebbek számára sokszor elképzelhetetlen szinteket érve el. Erre a kihívásra pedig választ kell adni az irodapiaci szereplőknek. Ráadásul nem csak a prémium, négyzetméterenként 24-25 eurós árkategóriában, hanem a 14-15 eurós irodaházak esetében is.

