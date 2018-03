Nem hitted volna, de Magyarország ott van a világ élvonalában! – Ezek a cégek bizonyítják

Alig valamivel több, mint 750 olyan épület van egyelőre csak a világon, amelyet a fejlesztői az élhetőséget szem előtt tartó WELL minősítési rendszerben regisztráltak, vagy a ház már meg is szerzett valamilyen tanúsítványt. A minősítés szerepe azonban a jövőben tovább erősödhet, ahogy egyre jobban odafigyelünk az egészségünk és a munkaerő megőrzésére. A WELL rendszer mindössze 2014 óta létezik, és hazánk is azon úttörő országok között van, akik a segítségével élhetőbb környezetet igyekeznek teremteni. Jelenleg hazánkban 7 olyan épület van, amelyet regisztráltak vagy már valamilyen minősítést szerzett a WELL rendszerében, ezzel a számmal pedig megelőzzük Csehországot, Szlovákiát, de Németországot is. A WELL-t sokan az irodaházak minősítésének tartják, de Kínában például a minősítések 43 százaléka lakóépületeket érint. Köszönjük meg a hazai munkaerőhiánynak, hogy nálunk ez ennyire fontos.