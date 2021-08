Iroda, raktár és retail területen is sok költözést hozott a július – tudhatjuk meg a Portfolio.hu cikkéből. Többek között az újjászülető Liget Center és a Liget Auditórium, a teljesen megújult óbudai Csillag Center, valamint a szeptemberben nyíló Etele Plaza is új bérlőket fogad.

Esménydús volt a július a bérleti tranzakciók tekintetében, az irodapiacon három bérleti megállapodást hoztak nyilvánosságra, ebből kettő a Wing, egy pedig a Futureal épületéhez kötődik. Az ipari ingatlanok között egy szerződéskötésről számolhattunk be, a CTP 28 ezer négyzetméterre állapodott meg az Euronics műszaki áruházlánccal az egyik ipari parkjában. A retail szegmensben négy új megegyezésről is tudni, ezek közül három új üzlethelyiség bérlőjét az Etele Plazában jelentették be, valamint új bérlővel bővült az óbudai Csillag Center is. A Portfolio.hu összeszedte, hogy milyen bérleti tranzakciók zajlottak le 2021 júliusában.

Elköltözik az RTL Magyarország

Új irodaházba költözik 2024-ben az RTL Magyarország. A Városligettel szemben található épületkomplexumba költözik a médiacég központja és hírstúdiói, miután a WING és az RTL Services Kft., a Magyar RTL Televízió Zrt. szolgáltató cége hosszú távú bérleti szerződést kötött az újjászülető Liget Center és a Liget Auditórium irodaházak közel 9000 négyzetméter alapterületű épületegyüttesére.

Liget Center látványterv, kép forrása: Wing

A Liget Center műemlék épületét a költözést megelőzően felújítják, így az egy A+ kategóriás médiakomplexummá alakul át, melyben az RTL Magyarország hírigazgatósága és a hírstúdiók kapnak helyet, a szórakoztató műsorok nagystúdióit más helyszínen alakítják ki.

A fejlesztés főtervezője a TIBA Építész Stúdió, a szerződéskötés menete során a bérlőt a Colliers Magyarország Kft. nemzetközi ingatlan-tanácsadó cég és a CMS Budapest ügyvédi iroda, a bérbeadót pedig a DLA Piper ügyvédi iroda képviselte.

Újabb nemzetközi bérlő érkezik a Gizella Loft irodaházba

Elérte a szinte teljes bérbeadottságot a Gizella Loft irodaház, miután a tulajdonosa, a WING hosszú távú bérleti szerződést kötött a TK Elevator egy több mint 2000 négyzetméter alapterületű irodaterületre. Az új irodaterületek átadására várhatóan 2021. őszén kerül majd sor. Az épület egy másik bérlője a TÜV Rheinland InterCert, a korábbi és az új bérleti szerződéssel az épület a 90 százalékos bérbeadottságot érte el.

A Corvin-negyedbe teszi át székhelyét az IBM Magyarország

Az IBM technológiai vállalat 2023-tól több lépésben helyezi át magyarországi főhadiszállást a Futureal fejlesztésében megvalósuló Corvin Innovation Campus irodakomplexumba. Az iroda kiválasztásában, a kapcsolatfelvételben és a megállapodás előkészítésében a JLL segítette az IBM-et. Az előbérleti szerződés 14 450 négyzetméterről szólt.

Corvin Innovation Campus irodaház, forrás: Futureal

