Mitől lesz az iroda több, mint egy munkahely?

Ma már a kellemes munkahelyi légkör az egyik legfontosabb szempont munkahely választásnál. Pontosan tudja ezt a Millennium Gardens irodaház fejlesztője, a TriGranit is, akik egy naplemente-nézős terasz party keretében mutatták be az épülő irodaházat a kereskedelmi ingatlanpiac vezető szereplőinek.

Mitől lesz az irodánk több, mint egy hely, ahová dolgozni járunk? Egyebek mellett ezt is megtudhatták és megtapasztalhatták a kereskedelmi ingatlanpiac vezető szereplői, akik részt vettek az épülő Millennium Gardens irodaház naplemente-nézős terasz party-ján csütörtök este.

Egy felmérés szerint a munkahelyválasztást befolyásoló legfontosabb tényezők között évek óta az élbolyban szerepel a kellemes munkahelyi légkör. Ennek megteremtésében kulcsszerepet játszik a megfelelő iroda kiválasztása, ezért a bővülés előtt álló vagy költözést tervező cégeknek és vezetőiknek ilyen szemszögből is át kell gondolniuk, hol legyen a székhelyük.

„Jól tudjuk, az ideális iroda több mint egy munkahely. Ezt tartjuk szem előtt a 20 éve megálmodott Millennium Városközpont befejező projektjeként készülő irodaház építésénél. Ami a cégvezetők szempontjából fontos lehet, hogy a Millennium Gardens egyszerre kínál reprezentatív megjelenést, lenyűgöző kilátást, kiváló megközelíthetőséget és mindezek mellett fenntartható és akadálymentesített. A dolgozókat a megfelelő munkakörnyezet mellett számos szolgáltatás várja, szünetekben vagy munkaidő után pedig a tetőteraszra is ki tudnak menni, hogy gyönyörködhessenek a panorámában, de sportolási és szórakozási lehetőségek sora is adott az irodaház környékén” – mondta Makk Károly Dömötör, a TriGranit leasing managere.

A 10 emeletes, 37,000 nm bérelhető területtel rendelkező irodaházba tervezetten 2022 második negyedévétől költözhetnek be a bérlők. A kereskedelmi ingatlanpiac vezető szereplői azonban már most, egy exkluzív esemény keretén belül megismerkedhettek a Millennium Gardens-szel, és abba az épület által nyújtott kivételes hangulatba is belekóstolhattak, ami az irodaház leendő dolgozóit is várja majd a jövőben.

A dél-pesti oldal új kulturális és üzleti központjában, a Müpa és a Nemzeti Színház szomszédságában épülő irodaház igazi ékkő lesz: a korszerű design mellett a fenntarthatóság, az okos megoldások és az akadálymentesség is kiemelt figyelmet kapott a tervezése során.

Az irodaház épülete elnyerte a BREEAM Excellent tanúsítványt, mint környezettudatosan épülő és jövőben működő építmény. Az épület liftjei és légkondicionáló rendszere energiahatékonyan működik majd, a világításrendszer mozgásérzékelős lesz, az épülethez tartozó kertet pedig esővízgyűjtő öntözőrendszerrel öntözik a jövőben. Az irodaház parkolói rugalmasan foglalhatóak lesznek, a motorosokat kijelölt parkolóhelyek várják, az elektromos autóval érkezők munka közben feltölthetik autóikat, biciklivel érkezőknek pedig lehetősége lesz lezuhanyozni és átöltözni. Az irodaházban szelektíven gyűjtik majd a hulladékot, a dolgozók számára pedig a tiszta ivóvízet vízszűrő rendszer biztosítja. Az épület mindezeken felül 100%-ban akadálymentesített lesz, az erre való törekvést az access4you aranyfokozatú tanúsítvánnyal ismerte el.

A felszerelések beszerzését a koronavírus járvány hozta kihívásokhoz alkalmazkodva végzik: többek között az irodák vizes helyiségeiben minden kézszárító, szappanadagoló, mosdó, csaptelep és piszoár szenzoros lesz, UV-fénycsöves fertőtlenítést alkalmaznak a szellőztető rendszerekben, valamint a levegőminőség ellenőrzésére alkalmas eszközöket telepítenek a bérlőknek a kért helyiségekbe, amelyek a hőmérsékletet, páratartalmat, CO2, O2, VOC értékeket is jelzik majd.

A dolgozók kényelmét szolgálja a 300 fős étterem, a kávézó, a részben fedett, teraszos kert, a tágas előterek, valamint a nem mindennapi látvány a Dunára, amit akár a tetőteraszról is élvezhetnek. A munka utáni kikapcsolódás és sportolás is adott lesz, hiszen a fejlődő városrész számos lehetőséget biztosít ezekre a közelben.