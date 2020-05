Mini-ingatlanboomot hozhat a jegybanki kkv-hitel az iroda- és logisztikai piacon

A magyar ingatlanpiac egyes szegmenseinek, elsősorban irodai- és logisztikai ingatlanok adásvételének újbóli fellendülését segítheti az MNB által meghirdetett “NHP Hajrá!” program. Ennek keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások ingatlanok vásárlására is fordíthatják a hitelösszeget. Egy friss hír szerint az Indotek Group több mint 60 olyan, a konstrukció igénybevételével megvásárolható ingatlannal rendelkezik, amelyek az ország mintegy 50 pontján helyezkednek el, számos régióban lefedve ezzel a kkv-k igényeit.

A Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett “NHP Hajrá!” programmal összhangban az Indotek Group számos olyan ingatlan értékesítésébe kezd, amelyeket a programban résztvevők a kedvezményes feltételek mentén vásárolhatnak meg.

A társaság több mint 60 olyan – a vállalat profiljának megfelelően elsősorban irodai és logisztikai – ingatlannal rendelkezik, amelyek az “NHP Hajrá!” konstrukció keretében is megvásárolhatók. Az ingatlanok értékesítéséből befolyt összeget a társaság az ingatlanpiacon jelenleg kedvező akvizíciós célpontok megvásárlására, illetve fejlesztési projektjeinek támogatására kívánja fordítani.

Az “NHP Hajrá!” keretében a vállalkozások akár ingatlanok vásárlására is fordíthatják a felvett hitelösszeget, ezzel átlépve a bérlői státuszból tulajdonosiba, hiteltörlesztéssé konvertálva a bérleti díjat. A relatíve alacsony, fix kamatozásból és a hosszú lejáratból adódóan növekedhet a hitelfelvevő pénzügyi stabilitása, a tulajdonosi státuszban beállt, imént említett változás pedig megszünteti a bérbeadóval szembeni kitettséget. A program ebből következően az ingatlanpiacra is élénkítő hatással lehet, hiszen a kereslet növekedésével az értékesítésre kínált ingatlanok száma is ugrásszerűen megnőhet – állapítják meg a szakértők.