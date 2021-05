Melyek a népszerűbb helyszínek Budapesten?

Az iroda bérbeadással foglalkozó CPI Hungary szakértői összeszedték az örökzöld lokációkat Budapesten a városi irodapiacon.

A már jól ismert budapesti üzleti központok mellett újabb irodaház-csoportok alakulnak, amelyek bár egyelőre nem rendeződnek úgynevezett jelentpsebb alpiacokba, ám ezek mégis a fővárosi kereskedelmi ingatlan-piac igazi aranytartalékai. E most kialakuló, megerősödő irodai alpiacok egyike a Hungária körgyűrű, ahol a metróvonalak csomópontjai mentén az irodaházak lokációja verhetetlen.

Régi alpiacok és új városi alközpontok

Jelenleg nyolc fővárosi alpiacot különböztetünk meg, ahol az elmúlt évtizedekben eltérő intenzitással zajlottak fejlesztések. A rendszerváltás után a Belváros, illetve Pest és Buda központi negyedei kerültek előtérbe, később azonban a településszerkezeti adottságok miatt új irodaházak építésére a belső kerületekben már nemigen adódott lehetőség, ahogy az agglomerációs lokációk népszerűsége sem emelkedik ki az átlagból egyes időszakok erőteljes fejlesztései ellenére sem.

Mint ismert: maarkánsan a Váci úton alakult ki egységes irodafolyosó, míg a főváros másik favorit alpiaca Dél-Buda, és bár itt összefüggő állományt nem azonosíthatunk, a Rákóczi híd vonzáskörzetében formálódik egy laza elrendezésű irodaközpont.

Ugyanígy az Árpád hídtól a Rákóczi hídig húzódó Hungária Körgyűrűn is – a hivatalosan Nem-Központi Pest nevet viselő alpiacon belül – több helyszínen indultak fejlesztések, amelyek csak a metróvonalak menti csomópontokon formálódnak új városi alközpontokká.

A Hungária körgyűrű egyre népszerűbb

A körgyűrű több csomópontját emelhetjük ki, így a Váci út menti részeket, az Üllői útnál a Könyves Kálmán körutat, és a Stadionok mellett a Kerepesi úti csomópontot. Utóbbi azért is különleges, mert egy igazi sport- és üzleti központ található a környéken sportlétesítményekkel, kereskedelmi célú ingatlanokkal, pezsgő városi alközponttal. A Papp László Budapest Sportaréna mellett nemrég teljesen megújult a világhírű Puskás Aréna, de a csomópont vonzáskörzetében újabb irodakomplexumok is születnek.

A Kerepesi úti csomópont elérhetősége irigylésre méltó, hiszen az egyes gyorsvillamos és a kettes metró Budapest kulcsfontosságú tömegközlekedési útvonalai mentén haladnak, amelyek számos városnegyedet kötnek össze gyorsan, miközben biztosítják a főváros észak-déli, illetve kelet-nyugati zökkenőmentes átjárhatóságát. Az irodaválasztásnál mind a mai napig a legfontosabb kritérium a lokáció, ennek is köszönhetően a 29 ezer m2-es Arena Corner Irodaház tizenöt évnyi működés után is töretlenül népszerű a bérlők körében, miközben az ikonikus épületegyüttes meghatározza a környék városképét is. Ráadásul a komplexum egy igazi oázis, hiszen belső zöld udvara és teraszai, valamint hatalmas üvegfelületei vitalitást és kedvező természetes fényviszonyokat teremtenek, amelyek ma a dolgozói jóllét alapszempontjai.

Bár az Aréna Corner a nagybérlők számára kiválóan alakítható tereket, épületrészeket és presztízshelyszínt kínál, az irodakomplexum versenyképességét a CPI úgy kívánja növelni, hogy a több bérlős koncepció meghonosításával olyan cégeket is várnak, akik minimum 500 m2-nyi munkateret szeretnének kialakítani. A CPI Hungary a bérlői mix átalakulásával együtt a közös területeket valódi közösségi terekké formálja, így rugalmasan lehetőség nyílik az agilis munkamódszerekre, az informális megbeszélések, közösségi események megszervezésére, illetve a számtalan szolgáltatást kínáló Humán Innovációs Programot is bevezetik, hogy az Arena Corner versenyképességét még újabb 15 évig biztosítsák az irodapiacon.