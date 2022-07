Támad a meleg, és ez bizony sokba kerül a városokban is!

A meleg-hullámok – kis megszakításokkal – egymást követve támadnak egész nyáron. Ez ellen persze az irodákban, boltokban, intézményekben ma már szinte mindenütt védekezünk. Mégis: kevesen gondolnak bele abba, hogy a mesterségesen túlhűtött helyiségek nem ideálisak.

Kezdjük ott, hogy a túlklimatizált boltok, járművek, otthonok és irodák közel sem csak az egészségre lehetnek károsak, de sokszor drágább a nyári (túl)hűtés, mint a téli fűtés – az energia pedig egyre drágább a vállalatoknak, az irodaházaknak. Sőt, várhatóan a lakossági áram és üzemanyag árak sem maradnak a végtelenségig támogatottak…

Az utóbbi napokban enyhült kicsi a meleg, ám mire ez az írás megjelenik, várhatóan újra támad majd a kánikula. És akárhogy is nézzük, úgy tűnik, hogy évről évre erősebbek a meleg-hullámok, nehezebben viselhető a hőség.

Természetesen a modern irodák szinte mindegyike klimatizált, ám azok a vállalatok és döntéshozók, akik a „cehhet fizetik” két dolgon is el kell gondolkozzanak. Egyfelől meg kell találni minden helyen és irodában a hideg-meleg kompromisszumot, ami jellemzően hatalmas vita tárgya akár már két-három kolléga közt is.

Akad, aki nyáron is a jeges-hideg munkakörnyezetet szereti, más pedig már 25-27 fokra állított klímaberendezést sem szereti, különösen, ha direkt, közvetlenül a feje-válla felől fújja a készülék vagy egy plafonba épített szellőző a hideget.

A napi vitákon ugyanakkor jóval túlmutat a fenntarthatóság kérdése. Ott vannak a csupa üveg irodák, amelyek úgy „szívják a meleget”, akár egy napon álló, napvédő nélküli fekete autó, miközben a bent lévők akár 20 fok alá is hűtik a szobákat. Ez a kánikulában nem csak órás rezsit, de egyúttal jelentős környezetszennyezést is jelent.

Az ilyen, látszólag újszerű, de valójában elavult irodák helyett érdemes a tudatos döntéshozóknak olyan felső kategóriás irodaházak közt keresgélni, amelyek a nemzetközileg elismert fenntarthatósági minősítésekkel, így LEED vagy BREEAM minősítéssel rendelkeznek. Úgy kell ezeket elképzelni, mint a lakások és házak energetikai tanúsítványát.

Ahol megfelelőek ezek a tanúsítványok, ott például nagyon odafigyelnek az árnyékolásra, a légkondicionálást is optimalizálják, és például a tetőre napelemeket, és/vagy tetőkertet terveznek, továbbá a tájolással, a szigeteléssel és akár modern hőszivattyúk használatával igyekeznek optimalizálni az energiafelhasználást, ezen keresztül pedig a rezsiköltségeket.

Nézzünk is néhány modern, fenntartható, azaz „zöld” irodát a nemrég megújult https://irodahaz.info/ szakportál kínálatból!

Itt van például Buda kapujában, Budaörsön, a Puskás Tivadar út 4. szám alatt a Terapark Next A és B háza, amelynek már az igen kedvező üzemeltetési költségéből is látszik, hogy mi is a lényege egy zöld-energiákat hasznosító háznak.

Vagy, ha jobban körülnézünk a központhoz közelebb, akkor az Office Garden IV. üteme ajánlható, amelynél olyan extrákat is találunk, mint például a (LED világítás, extra hőszigetelő üvegezés, energia-hatékony VRV rendszer, vagy a belső használatra igénybe vehető dízel generátor, mondjuk áramkimaradás esetére.

