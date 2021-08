Megtartották a bokrétaavatót – Elérte legmagasabb pontját a MOL Campus

2022 őszén vehetik majd birtokba a MOL dolgozói a MOL Campus épületét, melynek építése újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis az irodaépület elérte legmagasabb pontját, a 143 méteres magasságot. Ebből az alkalomból a kivitelező Market Építő Zrt. bokrétaavatót tartott, ahol Budapest városvezetése, a beruházó és a kivitelező is képviseltette magát.

Bokrétaünnepséget tartottak a főváros ikonikus városképi elemévé váló MOL Campus projektnél: a Kopaszi-gát és a BudaPart által körülhatárolt területen megvalósuló toronyépület a Market Építő Zrt. kivitelezésében elérte legmagasabb pontját. A régió legkorszerűbb irodaházának kivitelezése a tervek szerint halad, a létesítményt várhatóan 2022 őszén vehetik majd birtokba a MOL budapesti munkavállalói.

A MOL 2018 októberében tette le a főváros egyik meghatározó épülete, a MOL Campus alapkövét, most pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az építkezés: Budapest legmagasabb épülete, a MOL Campus torony elérte legmagasabb pontját. Ennek alkalmából a kivitelező Market Építő Zrt. az építőipari hagyományoknak megfelelően bokrétaünnepséget tartott a helyszínen, amelyen a szerkezetépítő dolgozókon kívül Budapest városvezetése, a beruházó és a kivitelező képviselői is jelen voltak.

A MOL Campus 28 emeleten, összesen 86 ezer négyzetméteres alapterületen ölti fel formáját: ez – ha a szinteket egymás mellé kiterítve képzeljük el – akkora mintha 12 futballpályát helyeznénk egymás mellé. Az épület tervei a nemzetközileg jegyzett londoni Foster+Partners és a magyar Finta Stúdió kollaborációjában születtek.

A projekt jelenleg 62%-os készültségi állapotnál tart, zajlik a pódiumot fedő acélszerkezet befejezése, illetve folyamatban van a Rib-roof lemezfedés kivitelezése is. A toronyépület vasbetonszerkezete elkészült, most indul a korona acélszerkezet-szerelése, valamint a pódium épületrészen kezdetét vette az elemes homlokzat szerelése.

A MOL Campus a jövő és fenntarthatóság szolgálatában áll

A MOL Campus Budapest egyik leginnovatívabb és legzöldebb irodaépülete lesz, amely szervesen illeszkedik a megújuló Kopaszi-gát látképébe, és jövőbe mutató, fenntartható és okos megoldásaival a főváros egyik ikonikus épülete lehet. Az irodaház energiatakarékossági, környezettudatossági és fenntarthatósági szempontból is a legmagasabb szintet fogja képviselni a BREEAM Excellent és LEED Platinum fokozatok megszerzése érdekében.

Az energiaigényt részben napenergia biztosítja majd, a talajszondáknak köszönhetően geotermikus hőenergiát is használnak majd az épület fűtéséhez és hűtéséhez, emellett pedig az esővizet is hasznosítják. A cél, hogy a lehető legmagasabb dolgozói komfortot a legkisebb ökológiai lábnyom mellett érjék el, ezzel is demonstrálva a MOL zöld értékek melletti elköteleződését.

Már a kezdetek is komoly szakmai bravúrokat igényeltek

Az épület kivitelezése során a Market Építő Zrt. Magyarországon eddig még soha nem látott szakmai megoldásokat, technológiai újdonságokat és anyagokat használt.

A cölöpözési, talajszondázási és alaplemezépítési munkálatok egymással párhuzamosan futottak, ami komoly szervezési és ütemezési kihívást jelentett a kivitelezők számára, amiben plusz nehezítést jelentett, hogy mindez az őszi-téli időszakban zajlott.

Az egyedi léptékű feladat komoly mérnöki kihívásokat hordozott magában. A teljes épület alaplemezébe 12 800 köbméter betont dolgoztak be, amely mintegy 2000 mixerautónyi mennyiségnek felel meg: ezzel 5 darab olimpiai medencét lehetne megtölteni. Ebből a mennyiségből a toronyépületrész alatti, 4 400 köbméteres alaplemezt egy ütemben, 6 rétegben kellett önteni, melynek teljesítése 4 betonpumpa és 2 tartalékpumpa bevonásával, több mint 600 mixerfordulóval, éjjel-nappali betonozással, 42 órás folyamatos munkavégzés mellett több mint 50 mérnök támogatásával sikerült: ez egyedülálló magasépítési bravúrnak számít Magyarországon.

A szerkezetépítés magasiskoláját valósította meg a Moratus

A toronyépület szerkezetépítésében több szakmai újítást is bevezetett a Market-csoport. Az épület magassága miatt a toronydarukat több ütemben magasították és kötötték ki az elkészült szerkezethez. A legmagasabb toronydaru 165 méter magas, melynek fülkéjét már lifttel közelíti meg a darukezelő.

A kivitelezési időt jelentősen csökkentette, hogy a torony szerkezeti gerinceként szolgáló 2 darab merevítő aknamagot automata kúszózsalurendszerrel építette meg a Moratus Szerkezetépítő Kft. A 200 tonna súlyú rendszer kiépítését több hónapos tervezési és szerelési munka előzte meg. A technológia alkalmazása a kivitelezési átfutási időt közel a felére csökkentette ez az eljárás. A magok különlegessége, hogy alaprajzi pozíciójukat tekintve teljesen ki vannak tolva a homlokzatra, ezzel is megnehezítve a szerkezetépítő feladatát.

Magyarországon szintén egyedülálló módon, 120 méter magasságú személy- és teherfelvonót épített a kivitelező, ezzel is segítve a szerkezet- és homlokzatépítési munkálatokat. A homlokzattisztításhoz pedig a torony legtetején egy közel 80 tonnás daruszerkezet megépítése szerepel a tervek között.

A magasban folyó munka miatt a magyarországi magasépítésben egyedülálló technológiát, úgynevezett automata szélpajzs-rendszert kellett alkalmazni, ami a biztonságos munkavégzést és a szakemberek komfortérzetét szolgálja – ez összesen mintegy 100 tonna zsaluzatból épült meg. A rendszer az épülő tartószerkezethárom legfelső szintjét körbeölelve védte a magasban dolgozókat, és hidraulikák segítségével folyamatosan felfelé kúszva követte a szerkezetépítés aktuális készültségi fokát.

A szerkezetépítés számokban

A kivitelezés volumenét kellőképpen érzékeltetik az alábbi beszédes adatok is:

az épület alá 220 darab 100 méteres, az épület mellé pedig 90 darab 120 méteres talajszondát fúrtak le, ami összesen közel 33 kilométernyi szondát jelent, a teljes székházba több mint 62 ezer köbméter betont dolgoztak be, a bedolgozott mennyiség negyede feszített födémlemezként épült meg; a vasbeton szerkezetekbe több mint 6 800 tonna betonvasat és 105 000 fm feszítőpászmát építettek be, szerkezeti acélként több mint 2 500 tonnát fognak beépíteni, a homlokzatra a projekt végére összesen 5 500 darab üvegpanelt építenek be, a pódium épületrész tetőszerkezetén 900 négyzetméternyi napelem telepítésével megújuló energiából biztosítják majd a ház jelentős energiafogyasztását, az épületben a teljes projekt keretében több mint 1 000 000 méter kábelt húznak be, a komplexumban összesen 7 lépcsőház épül, ami összesen 2 633 lépcsőfokot jelent.

Ugyancsak kiemelt szakértelmet követel majd a mintegy 30 ezer négyzetméternyi, speciálisan erre az irodaházra kifejlesztett, magas hatásfokú hűtő-fűtő mennyezet építése. A projekt keretében nemzetközi viszonylatban is egyedi megoldásnak számító, kétszer hajlított homlokzati üvegpaneleket építenek be az irodaházba – ezek közt vannak egyenként 20 négyzetméter méretű elemek is, melyek gyártása 16 hétbe telik. Ez különösen nagy odafigyelést igényel a szakemberek részéről, mert ezen elemek esetleges sérülése, törése nem fér bele a projekt határidejébe.

A MOL és a Market zökkenőmentes együttműködése is segíti a haladást

Ratatics Péter, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója az új székház építésének fontosságát hangsúlyozva kiemelte: „Szeretnénk a változások élére állni, ezért új, innovatív üzleti területek meghódítására készülünk, és fenntarthatóbbá tesszük a hagyományos tevékenységeinket is. Frissített, hosszútávú stratégiánkban kijelöltük a zöldebb jövőhöz vezető utat, víziónkat pedig épülő új székházunk, a MOL Campus is szimbolizálja. Számunkra ez az épület megtestesíti mindazt, ami a fenntartható fejlődéshez szükséges: a hatékony működést, az okos döntéseket, a szaktudást, a technológiai fejlődést és a lelkiismeretes, precíz munkát. Az a célunk, hogy még több tehetséget meg tudjunk szólítani, és egy folyamatosan bővülő nemzetközi csapattal formáljuk a régió jövőjét. Ebben nagy segítségünkre lesz Magyarország legkorszerűbb irodaháza, amely inspiráló és kreatív környezetet kínál minden munkavállaló számára.”

Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója a bokrétaünnepség kapcsán beszédében hangsúlyozta a projekt egyediségét és szakmai nívóját: „Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy aktív részesei lehetünk ennek a hazai szinten egyedülálló épület megszületésének. A magyarországi és külföldi szakemberek a tudásuk legjavát nyújtva állnak helyt nap mint nap, eddig nem látott megoldásokat, technológiai újdonságokat és anyagokat alkalmazva. A MOL Campus építkezése kollegáink fegyelmezett és szabálykövető viselkedésének köszönhetően a járványügyi helyzet legkritikusabb időszakában is terv szerint haladt. A szerkezetépítő dolgozók, alvállalkozóink és beszállítóink felelős és motivált hozzáállásának, valamint a beruházóval való kiváló együttműködésnek köszönhetően az építkezés egy pillanatra sem lassult le. A bokrétaünnepséggel célegyenesbe fordultunk a végső cél, a végkifejlet felé, melynek az eddigiekhez hasonló elkötelezettséggel és profizmussal vágunk neki.

A MOL Campus toronyépülete 28 emeletes, a legmagasabb szintje feletti járósík pedig 120 méter magasságban van: itt a közönség számára is nyitott és látogatható kilátóterasz kap helyet. A kilátóteraszt egy ún. korona üvegszerkezet veszi körül, így ezzel együtt a torony teljes magassága 143 méter.

A Market Építő Zrt. a rá jellemző fegyelmezett, pontos munkával, magas szintű szakértelemmel és elkötelezettséggel folytatja továbbra is a MOL Campus munkálatait. Az új székházát a tervek szerint 2022 őszén vehetik birtokba a vállalat munkavállalói.