Megint nyílt egy konténeriroda Budapesten

Egy új belvárosi irodaház építésébe nyújt különleges betekintést a legújabb konténeriroda Budapesten, a Corvin Sétányon.

Érdekes elemmel bővül a hazai irodaállomány, még ha egy ideiglenes létesítményről van is szó. A Futureal által fejlesztett Corvin Technology Park nevű irodaépületre lehet rálátni a konténerirodából. Az acélszerkezetű, üvegfalakkal körbeölelt, dinamikus és letisztult belső térrel rendelkező iroda és kilátó tervezése, valamint kivitelezése összesen 30 napon át zajlott. Akár 10 személy számára is kényelmes tárgyalóként funkcionál a 2 konténerből álló, egyedi létesítmény.

A Corvin-negyed keleti oldalán, a Nokia Skypark irodaház közvetlen szomszédságában helyezkedik majd el a két ütemben megépülő, összesen 27 000 négyzetméteres Corvin Technology Park irodaház. A 90 millió euró értékű épületegyüttes a legmagasabb nemzetközi sztenderdeknek is megfelel. Az irodaház már a tervezési fázisában megszerezte a BREEAM Very Good fenntarthatósági tanúsítványt, az épület első üteme pedig megkapta a nemzetközi International WELL Building Institute Platina előminősítését, amely a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el az épületek tervezése során.

A Corvin Technology Park épületében többek közt az átlagosnál jobb minőségű levegő, szigorú előírások szerint kialakított légtechnikai rendszer, a WELL követelményeinek megfelelő, még magasabb minőségű, rendszeresen ellenőrzött ivóvíz, a hazainál is szigorúbb, nemzetközi akadálymentességi szabványoknak megfelelő kialakítás, komfortos akusztikai tulajdonságok, művészeti alkotások, illetve természetközeli megoldások várják majd a dolgozókat.

Az irodakomplexumban belső kert, tetőterasz, hővisszanyerő gépészeti rendszer, napkollektorok, biciklitárolók, biciklis zuhanyzók, víztakarékos szaniterek, valamint elektromosautó-töltők is helyet kapnak majd.