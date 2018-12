Megint nagy étvágya volt az OTP-nek Pest közepén

Megállapodott a Futureal-csoport és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő a cégcsoport portfóliójához tartozó Corvin Irodák értékesítéséről. Az adásvétel keretében a Corvin Sétány minden, már felépült irodaháza, és két, jelenleg építés alatt álló irodaépület is tulajdonost váltott. Az összesen nyolc „A” kategóriás épület közel 80 000 négyzetméter bruttó irodaterületet kínál.

A Corvin ONE a Corvin Sétány megvalósításának első fázisában készült el 2008-ban. Ezzel az irodaépülettel indult a belváros történetének egyik legjelentősebb városmegújító, vegyes funkciós beruházása, a Corvin-negyed. A Corvin Towers az irodafejlesztési projekt második fázisában valósult meg, a komplexum négy „A” kategóriás épületből áll. A sorban a Corvin Corner következett, amely magas minőség mellett ideális környezetet kínál a hatékony üzleti tevékenységhez. Ezeket az irodaházakat vásárolta most meg az OTP Ingatlanbefektetési Alap. A Corvin One, a Corvin Towers és a Corvin Corner egyaránt kiegyensúlyozott, hosszú távú bérlői mixszel és teljes kihasználtsággal üzemel. A Corvin Irodákat érintő tranzakcióban a JLL globális ingatlan tanácsadó cég képviselte a Futurealt az eladás során.

A hazai ingatlanbefektetési piac meghatározó szereplője, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő tavaly év elején indította el „A” kategóriás ingatlanokra koncentráló OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alapját. Az új befektetési lehetőséget elsősorban az intézményi-, illetve privátbanki ügyfelek számára ajánlják. Az Alap 2017 áprilisában vásárolta meg a Futureal-csoport 25 000 négyzetméter alapterületű Skypark fejlesztését, amely a Corvin Sétányt keletről határoló épülettömb első eleme. Az „A+” kategóriás Skypark elnyerte a BREEAM “Very good” minősítést. Az OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap most előszerződést kötött a még építés alatt álló Corvin Technology Park prémium irodakomplexum megvásárlására, amely szomszédos a Skypark épületével. A Futureal-csoport prémium ingatlanfejlesztésekre koncentrál, és folytatja a Corvin Technology Park építését, csakúgy, mint a jelenleg “Corvin 7” projektnéven ismert irodaépület előkészítését.

„Ez a tranzakció fontos mérföldkő a Futureal-csoport és a Corvin Sétány 15 éves történetében. A Budapest fejlődésének egyik jelképévé váló sétány továbbra is egyfajta hidat képez cégcsoportunk sikeres múltja és ígéretes jövője között. Meggyőződésünk, hogy hozzáértő kezekbe kerültek a Corvin Irodák, és a most megkötött megállapodás tovább erősíti az OTP Csoporttal kialakított kiváló szakmai kapcsolatunkat.” – mondta Futó Gábor, a Futureal-csoport alapítója. „A felszabaduló források a Futureal-csoport további fejlődésének adnak biztos alapot. Társaságunk az elmúlt években a közép-európai térség egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportjává vált. Jelenleg 30 építés alatt álló projektet kezelünk párhuzamosan, melyek összértéke meghaladja az 1 milliárd eurót, bruttó összterületük pedig a 700 ezer négyzetmétert” – tette hozzá.

„Az OTP Ingatlanbefektetési Alap hosszú távú kiegyensúlyozott teljesítményének és hozamának köszönhetően a befektetők körében nagy népszerűségnek örvend, továbbra is folyamatosan áramlik be új forrás, amit értéktartó, magas minőségű ingatlanokba fektetünk. Az elmúlt egy évben az OTP Ingatlanbefektetési Alap nettó eszközértéke dinamikusan emelkedett, 170 milliárd forintos értéknövekedésével megközelítette a 380 milliárd forintot” – nyilatkozta Perlaky Zsolt, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatója.