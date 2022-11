Még nem mindenki fulladt bele a rezsiszámlákba!

A kibontakozó gazdasági válság – energiaárak, infláció, kamatemelés – ellenére is enyhült némiképpen a bizonytalanság a fővárosi irodapiac egyes prémium szegmenseiben, főképpen mert az otthoni munkavégzési szabályok „beálltak” egy kiszámíthatóbb mintára Magyarországon is, így sok „menő” cég még aktívabb lett bérlőként. Akad tehát növekvő(!) bevételt mutató terület is a fővárosban. Mutatjuk!

Remekül jelzi a budapesti irodapiaci trendeket egy-egy gyors helyzetértékelés, kiváltképp, ha friss számokat és adatokat is találunk benne. Mivel pedig a minap tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Graphisoft Park, amely Óbuda talán legnagyobb irodaparkja, olyan cégek magyarországi „otthona”, mint például az SAP, a Microsoft, a Microsec, az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, vagy például a kéziszerszámairól ismert Hilti.

Mivel a Graphisoft Park Nyrt. egyben pedig tőzsdei vállalat is, így negyedéves pénzügyi teljesítménye, adatai kötelező jelleggel nyilvánosak. Ezeket a minap tették közé, melyek tanúsága szerint a 2022-es esztendő első kilenc hónapjában éves alapon 6 százalékkal nőtt a társaság bérletidíj-bevétele, és elérte a 11,59 millió eurót (mintegy 4,6 milliárd forintot). Az úgynevezett pro forma nettó eredmény 4,31 millió euró lett, ami 18 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. (A pro forma eredmény azt jelenti, hogy a korrigált eredménykimutatás hogyan fog kinézni, ha kizárnak bizonyos egyszeri tételeket, átszervezési költségeket és hasonlókat, vagy ha például egy veszteséges egységet megszüntetnek – a szerk.)

Mi van a növekedés hátterében?

Az éppen mély válságba menetelő világgazdasági hangulatban ez a kedvező eredmény elsősorban a magas kihasználtság, a stabil szerződéses állomány és a bérleti díjak euróalapú, növekvő indexálásának eredménye.

A koronavírus-járvány következtében kialakult, az irodák üresedésére vonatkozó nagyfokú bizonytalanság ugyanis 2022-re – a home office és a hibrid munkavégzés térnyerése mellett is – jelentős mértékben enyhült. A Graphisoft Park inspiráló, zöld környezetben elhelyezkedő, számos közösségi térrel rendelkező, flexibilis irodaterületei iránt az elmúlt egy év során ismét folyamatosan növekvő igény mutatkozott, így pedig ott a kihasználtság – a harmadik negyedévre – igen magasra, 98 százalékra emelkedett.

A közüzemi költségek többszörösre növekedése azonban extra terheket ró a bérlőkre, ezért újra számolni kell az irodaterületek iránti igények csökkenésével, az üresedési ráta átmeneti emelkedésével – hívja fel a figyelmet a vállalat gyors-elemzése. Ugyanakkor a bérlők részéről a gyorsjelentés készítéséig legalábbis, nem merült fel szignifikáns területcsökkentési igény – húzzák alá.

Továbbá pedig: az elmúlt hónapokban lejáró szerződéseket ráadásul a partnercégek, azaz a bérlők folyamatosan megújították, ezért a 2022-es esztendő egészére 15,4 millió euró bérletidíj-bevétel mellett 5,6 millió euró adózott eredményt várnak. Ez a bevétel 5 százalékos, míg az eredmény 16 százalékos növekedése lenne. A friss bevételi várakozás a korábban publikált előrejelzést 200 ezer euróval növelte meg.

A 2023-as évre előre tekintve, ahogyan fentebb már utaltunk rá, a visszaesést jelző mutatók, a jelentős inflációs nyomás és a várhatóan tovább erősödő gazdasági bizonytalanság ellenére is, a 2022-es évhez viszonyítva is további, bár a fent részletezettnél kisebb mértékű növekedést vár a Graphisoft Park vezetése.

E szerint 2023-ban mintegy 16 millió euró várható bérletidíj-bevétel mellett, hozzávetőleg 6,1 millió euró nettó eredménnyel számolnak.

Érdekesség továbbá, hogy a vállalat még jobban átáll az euró alapú működésre. Ennek megfelelően a vállalat idén november 29-re rendkívüli közgyűlést hívott össze, amelyen kérik a közgyűlés felhatalmazását a részvények euróban történő jegyzéséhez és az osztalék euróban történő folyósításához szükséges módosítások elvégzésére. Mivel pedig a társaság eddig is euróban tette közzé eredményeit és határozta meg osztalékjavaslatát, ezért a módosítások nyomán a működés még transzparensebbé válna – szól az érvelés.

Ez év harmadik negyedévének végén a független értékbecslő az ingatlanállomány valós piaci értékét 233 millió euróra értékelte, ami 8 millió eurós csökkenés a tavalyi év végéhez képest, de forintban még mindig nagyobb összeg. A forintgyengülést beszámítva 93 milliárd forint feletti összeg ez az érték.

Mivel pedig az eurózónában eddig tartósan alacsony kamatszintek emelkedni kezdtek, s a társaság által az euróalapú hitelek kamatfixálására kötött kamatcsere-fedezeti ügyletek valós értéke az előző év végéhez képest több mint 8 millió euróval nőtt; ám eközben a társaság fennálló hitelállománya tovább csökkent.