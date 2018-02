Még mindig elképesztően nagyot lehet kaszálni itthon az ingatlannal

Megtartotta nagy év eleji ingatlanpiaci kitekintését a CBRE. A szakemberek összegeztek minden fontos információt, amit a hazai ingatlanpiacról tudni érdemes, kitérve a hozamokra, a fejlesztési költségek változására, árakra, befektetési volumenkre és arra is, hogyan növekedtek meg a kivitelezések a korábbi évekhez képest. Összefoglaltuk ezek közül a legfontosabb adatokat és azokat a következtetéseket, amik leginkább segítenek megérteni, hogy mi is történt és történik most az ingatlanpiacon.