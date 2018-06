Már épül a Millennium Gardens irodaház

A TriGranit elindította a kétszeres FIABCI díjas budapesti Millennium Városközpont befejező elemének, a Millennium Gardens ‘A-kategóriás’ irodaháznak az építését. A 2020-as várható átadást követően az épület mintegy 37.000 négyzetméternyi bérbeadható irodaterülettel és több mint 600 parkolóhellyel várja bérlőit.

A TriGranit legújabb fejlesztésű irodaháza, a Millennium Gardens, a Művészetek Palotája, a Nemzeti Színház és a K&H székház szomszédságában, közvetlenül a Duna-parton helyezkedik el. A Finta Stúdió egy modern formavilágú, teljes üvegfelületű kétszárnyas épületegyüttest álmodott meg, melyet a földszint fölött egy impozáns üveghíd köt össze.

Az „A”-kategóriás, 10 emeletes épületben a legújabb városhasználati trendeknek megfelelően több mint 200 kerékpár tárolására alkalmas kerékpártároló létesül zuhanyzókkal és öltözőkkel. A környezettudatosság jegyében az irodaépület elektromosautó-töltőhelyekkel is rendelkezik majd. A kikapcsolódást, a munka és a magánélet közötti megfelelőbb egyensúly előmozdítását, valamint az alternatív helyen történő munkavégzést támogatja a tágas, vízfelülettel is rendelkező zöld belső udvar, ami közösségi térként és találkozóhelyként is funkcionál majd, és ahol ebédjüket is elfogyaszthatják a dolgozók.

A földszinti zöld és nyitott terek a gyalogosok számára is elérhetőek lesznek, a tetőn kiépítésre kerülő nagyméretű kert viszont kizárólag az itt dolgozók kényelmét szolgálja. Az irodaház földszintjén helyet kap egy 300 fős étterem is további szolgáltatóegységekkel együtt. Mindemelett a Millennium City Center az elmúlt 10 évben valódi város a városban-ná alakult – a dolgozók az itt található kávézók, gyorséttermek, étterem, fitnesz terem, egészségügyi központ és további szolgáltatási egységeknek köszönhetően a mindennapokhoz szükséges számos ügyet el tudnak intézni, míg az épület Duna-parti, gépkocsiforgalomtól védett, Budapesten is egyedülálló módon karbantartott zöldfelülete a pihenést és rekreációt szolgálják, az iroda közvetlen szomszédságában található MÜPA és Nemzeti Színház, és a közeli Budapest Park pedig a kulturális feltöltődést támogatják.

„A Millennium Gardens irodaépület 2011 után az első Magyarországon megvalósuló TriGranit fejlesztés, ezért is olyan különleges számunkra ez a projekt. Emellett természetesen továbbra is aktívak maradunk külföldön – közép-európai irodafejlesztési pipeline projektjeink a Millennium Gardenssel együtt elérik a 107.000 négyzetméter GLA-t, amelyből mintegy 77.000 négyzetméter GLA iroda kivitelezése Budapest mellett Krakkóban és Katowicében elkezdődik a következő 12 hónapban.” – nyilatkozta Török Árpád, a TriGranit vezérigazgatója.

Az épület tervezése során a fejlesztő TriGranit a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő, modern építészeti megoldásokat használt. Az épülethez már a tervezési fázisban a BREEAM ’Nagyon jó’ minősítés figyelembevételével készültek a tervek.