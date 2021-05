Már át is alakította az irodák világát a járvány

Bő egy évvel a világjárvány kitörése után – az irodák terén mindenképpen – elérkeztünk egy jelentős változási ponthoz. A COVID-19 olyan szinten gyorsította fel a világot, hogy az elkövetkező évtizedekre nézve kétségtelenül megváltoztatta az üzleti élet menetét, átalakította a hagyományos elképzeléseket arról, hogy hol és hogyan dolgozunk.

Most a vakcinák reményt adnak, hogy a világjárvány visszavonul és a normalitás visszatérhet életünkbe – de ki tudja, hogy pontosan hogyan néz majd ki a munka világa, és a vállalatoknak hogyan kell a siker érdekében visszatérniük?

Az irodapiaci szakértő cég, a JLL új riportjai, a “Shaping the Future of Work for a Better World” és a “Shaping Human Experience,” a munka jövőjének következő fejezetét tárják fel. Bemutatják, hogy a vállalatok, amelyek képesek alkalmazkodni az új és változó körülményekhez a munka – munkaerő – munkahely tekintetében, sikeresen építik versenyelőnyüket a világjárvány utáni világban.

Az iroda új célja egyre inkább felszínre kerül

Annak ellenére, hogy van hajlandóság a rendszeres otthoni munkavégzésre a járványt követően is, a munkavállalók továbbra is erősen ragaszkodnak az irodához. A kutatások szerint az iroda a közösség és az összetartozás érzését nyújtja, miközben a távmunka hiányosságokhoz vezetett az együttműködés, az irányítás és a vezetői kompetenciák terén. A JLL “human experience” riportja – amely több, mint 2.000 irodai dolgozót vizsgált meg globálisan –, arra az eredményre jutott, hogy az irodai dolgozók 70%-a szerint az irodai környezet sokkal hasznosabb a csapattársakkal való munkára, ha komplex kérdéseket kell megoldani, illetve jobban elősegíti a közvetlen jelentések kezelését és a vezetéssel való kapcsolattartást is.

“A járvány felgyorsított egy trended, mégpedig azt, hogy az iroda jelentse a termelékenység és a szocializáció elősegítésének terét.” – mondta Neil Murray, a JLL Corporate Solutions globális vezérigazgatója. “A továbbiakban azonban a változatosság, a rugalmasság és a választék lesz az összes sikeres irodai környezet alapvető eleme a krízis utáni világban.”





A pandémiát követő munka jövőjét tekintve a hagyományos irodák a termelékenység és az együttműködés központi hub-jaként működnek majd, és az iroda új célja az lesz, hogy ösztönözze és fenntartsa a tartós teljesítményt, élményt és jólétet. A JLL kutatása például arra jutott, hogy a szociális terek minden második alkalmazott szerint kulcsfontosságú szerepet töltenek be a jövőben az irodához társított tapasztalataik szempontjából. Valamint, a megkérdezettek 74%-ának továbbra is alapvető fontosságú, hogy lehetőségük van bejárni az irodába.

Váltás a munkahely-központúságról a munkavállaló-központú gondolkodásmódra

A vállalatok a világjárvány következtében már alkalmazkodtak a nagyobb munkahelyi rugalmassághoz, és a top-tehetségek megtartása és elcsábítása érdekében proaktívan, nyitottan kell fellépniük a változó munkaerő-preferenciákkal kapcsolatban.

Mivel a munkavégzés immár valóban határtalan – az alkalmazottak 66%-a elvárja, hogy a válságot követően is különböző lokációkról dolgozhasson –, a munkavállalók arra számítanak, hogy biztonságos, produktív és zökkenőmentes lesz az új irodai élmény, amely kielégíti személyes és szakmai igényeiket is. Ez megköveteli, hogy a munkaadók egyensúlyba hozzák a fizikai és a virtuális munkahely dinamikáját, hogy megfeleljenek a munkavállalók más-más és változékony igényeinek és munkastílusának.

A JLL tanulmánya négy munkavállalói profilt emel ki, melyek azt vetítik előre, hogy a munka jövője radikálisan különböző lesz. A hagyományos irodai dolgozó kizárólag az irodában akar dolgozni; a szabad szellem szeretne kiszabadulni a tradícionális irodai környezetből; az élmény kedvelő élvezi az emberek társaságát, társasági élményeket; és a wellness függő számára a munka-magánélet egynesúly a prioritás. Ezeknek a munkavállaló-típusoknak központi helyet kell betölteniük, mivel a munkáltatóknak egy valóban munkavállaló-központú munkahely kialakítására kell törekedniük, amely magában foglalja az alkalmazottak eltérő preferenciáit.

„Sok munkaadó kezdi elfogadni, hogy vállalatuk már soha többé nem fog úgy működni, mint ahogy a válság előtt. A munkáltatóknak a világjárvány hatására bevezetett új munkamódszereknek megfelelően kell kialakítaniuk munkaterületüket, és újra fel kell találniuk, hogyan fejlődhetnek a munkaerő érdekében és párhuzamosan mellette, nem pedig ellene.”- mondta Mary Bilbrey, a JLL globális humánerőforrás igazgatója.

Más lesz a munkahely, de ugyanolyan fontos, mint korábban

Mivel a hibrid munka gyorsan status quo-val válik – a munkaerő 50%-a irodában és távolról is akar dolgozni -, a JLL jelentős változásra számít a rugalmas irodatér-üzemeltetési modellekben is. Ahogy a saját, rugalmas irodatereket kialakító (vagy a “flex space” üzemeltetőkkel együttműködő) bérbeadók és a vállalati bérlők egyre inkább figyelembe veszik, miként alkalmazkodjanak az új munka- és életviteli mintákhoz, a munka jövőjére nézve az várható, hogy egy sokrétű, digitális, likvid munkaerő lesz a jellemző.

“Míg a COVID-19 válság hatalmas paradigmaváltást okozott a munkánkban és életvitelünkben, közben alkalmat teremtett arra is, hogy kialakítsuk a munka jobb jövőjét, és az életben csak egyszer adódik ilyen lehetőség.” – mondta Dr. Marie Puybaraud, a JLL Corporate Solutions globális piackutatási vezetője. “A jövő sikeres vállalatai azok lesznek, akik bátran és proaktívan alakítják munkahelyüket a likvid munkaerő változó igényeinek és preferenciáinak megfelelően.”

