Londonban akár 30-50 százalékkal kisebb irodákba költözhetnek a legmenőbb londoni jogi vállalatok, mert olyan sokan dolgoznának a jövőben otthonról – derül ki a Financial Times minapi írásából.

A járvány alapvető változásokat indított be (illetve gyorsított fel) a világban, így Londonban is. Erre kiváló példa, hogy a globálisan vezető, nemzetközi ügyvédi irodák sorra döntöttek úgy, hogy inkább mégse költöznek nagyobb és drágább irodákba Londonban. Egész egyszerűen azért, mert a járvány miatt sok alkalmazottjuk otthoni munkavégzésre állt át, és e vállalatoknál (is) arra számítanak, hogy ez a trend meg fog maradni a vírus lecsengése után is.

A Financial Times írt arról, hogy a Norton Rose Fulbright nemzetközi ügyvédi iroda és a londoni székhelyű Fieldfisher is az irodahelyek csökkentéséről döntött, és jelentősen, akár 30-50 százalékkal is csökkenhet majd az irodai helyeik száma – az írást a 444.hu cikke idézi.

A döntés ugyanakkor élesen szembemegy az egy évvel ezelőtti trendekkel, amikor a nagy irodák sorra kötötték a rendkívül drága, több millió fontos irodabérleti szerződéseket, azzal a céllal, hogy ez is egy fontos eszköz lehet a legtehetségesebb végzős joghallgatók, illetve a leggazdagabb ügyfelek odacsábításában.

A londoni ingatlanpiacot elemző Cushman & Wakefield szerint az ügyvédi irodák költözése jelentette a legnagyobb üzleti lehetőséget a helyi ingatlanirodák számára.

De a járvány – úgy tűnik – megállíthatja ezt a folyamatot, és az ügyvédi irodák most már inkább kisebb helyiségekben gondolkodnak.

Részben összefügg ez persze azzal is, hogy sok vállalat a gazdasági bizonytalanságok miatt mérsékelni akarja a kiadásait, de legalább ennyire fontos az is, hogy mindenhol azzal számolnak, egyre több helyen gondolnak arra, hogy a jövőben kevesebben fognak dolgozni az irodából.

