Le az egyterű irodákkal, éljenek a babzsákok!

A munkavállalók túlnyomó része elégedetlen az egyterű irodákkal és sokkal fontosabb nekik a kényelem és a privát szféra megléte – derül ki az Offiseven nevű tanácsadó cég friss felméréséből.

A kutatás leglényegesebb megállapítása, hogy a magánszféra a bérelhető budapesti irodákban is nagyon fontos, épp ezért az open office népszerűtlen a munkavállalók körében. Ugyanakkor megfelelő keretek között a munkavállalók jelentős csoportja – a válaszadók 30%-a – nem utasítja el az egyterű irodát. A válaszokból kiderül, hogy 10-12 kolléga jól megférhet egy légtérben. A létszám mellett az is meghatározó, hogy kikkel kell egy irodában lenniük. Az azonos munkakörben vagy közös projekten dolgozók jelenléte előnyöket is jelent, így ez elfogadható. Az open office nem népszerű, épp ezért megfelelően kell kialakítani, hogy jól működő, szerethető munkatér legyen.

A saját tér nagyon fontos, a munkahelyeken is, ez derül ki a válaszokból. A design szerepe korántsem olyan jelentős, mint ahogy azt sokan gondolják a csend, a kényelem és az ergonómia mind megelőzik! A munkavállaló többsége számára – a válaszadók 86%-a nyilatkozott így – az a legfontosabb, hogy legyen saját asztala, munkaállomása. Ez a privát terület, amelyet otthonossá tehet, ahol megtalálja előző nap otthagyott eszközeit. Emellett elengedhetetlen – a megkérdezettek 75%-a számára – , függetlenül az iroda nagyságától, hogy legyenek olyan kisebb zugok, fülkék, ahonnan magánügyben telefonálhatnak.

A vállalkozások arra törekednek, hogy a cég image, brandje tükröződjön a kialakításon, a design jelentős szerepet kap ilyenkor. A felmérésből azonban kiderül, hogy a munkavállalók számára a design kevés – a megkérdezettek 39 %-a közepesen fontosnak jelölte -, az ergonómia sokkal fontosabb számukra – 56 % számára nagyon fontos. Kiemelendő szempont a kényelem, a gerinckímélő szék, megfelelő asztal és a minőségi bútorokkal felszerelt iroda, és ezek megfelelő elhelyezése a munkatereken belül.

Felmérésünkből kiderült, hogy a fiatalok szívesen vennék, ha -funkciójában is- több, különböző munkatér állna rendelkezésükre munkahelyükön. A tevékenység jellegétől is függ, hogy ki milyen környezetben dolgozik hatékonyan. Különbségek figyelhetőek meg szakterületenként. A felmérésünkben résztvevő IT területen dolgozók több mint 30%-a számára a csendes környezet ideális a munkához, ez az átlagosnál magasabb arány. Egyszerre kell lehetőséget nyújtani arra, hogy nyugodtan, hatékonyan dolgozhassanak a kollégák és ezzel párhuzamosan az együttműködést is ösztönözzük.

Korábban az iroda berendezése székek és asztalok tologatását jelentette. A technológiai fejlődés és az igények változása az irodai térszervezést is átalakította. Ma a formális munkatérben jó minőségű szék, megfelelően elrendezett tér és beállított eszközök kellenek. De emellett a közös, kreatív problémamegoldó munkához egészen más környezet, informális tér kell. Az otthonosabb, nappali jellegű vagy épp kávéházakat idéző kötetlenebb munkakörnyezet hatékonyabbá teszi a csapatmunkát. A legnagyobb kihívás megtalálni a két munkatér közötti megfelelő arányt.

Kutatásunk azt mutatja, hogy a munkavállalóknak nincsenek elrugaszkodott igényei. Az egészséges, kényelmes iroda fontos, továbbá – elsősorban a fiatalabb generáció számára – a megfelelő technológiai felszereltség elengedhetetlen a hatékony munkavégzéshez.