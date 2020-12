Koronavírus: átalakul az irodapiac a járvány hatására

Még nem ért véget a járvány hatására elkezdődött irodapiaci átalakulás, az azonban már most is látszik, hogy a home office mellett a jövőben is szükség lesz irodákra többek között az együttműködés, a produktivitás, az innováció ösztönzése miatt. Ugyanakkor az eddigieknél is fontosabb lesz a még hatékonyabb, rugalmasságot biztosító irodaalaprajz – válaszolták irodapiaci szakértők a Futureál körkérdésére.