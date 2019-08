Környezetvédelmi minősítést kapott a Diófa egyik irodaháza

A klímavédelem és a fenntarthatóság egyre fontosabb téma napjainkban, a fejlesztők, bérlők és irodaházak tulajdonosai is igyekeznek ennek megfelelően tervezni, vagy üzemeltetni az épületeket. A különböző környezetvédelmi minősítések ezt a tudatosságot értékelik, akár a most épülő, vagy a már elkészült, de korszerűsített ingatlanoknál. Most egy újabb irodaház csatakozott ehhez a körhöz, a Diófa Alapkezelő által kezelt Alkotás Point irodaház kapott BREEAM minősítést.