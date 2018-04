Kidobtad a régi céges papírokat, amit még őrizni kellett volna? Várhatod a büntetést!

A cégek életében apróságnak tűnhet, de sok bosszúságot is okozhat, ha a rengeteg papír, vagy akár digitális dokumentum tárolására és visszakereshetőségére nincs egy használható rendszer, valamint elég hely. Arról nem is beszélve, ha esetleg a nem megfelelő rendszerezés következtében elvesznek egyes iratok. Erre a kihívásra jelentenek megoldást a dokumentumok menedzselésével foglalkozó cégek, amelyek a fizikai archiválás mellett akár digitálisan is eltárolják a kötelezően őrzendő dokumentumokat, egy erre a célra kialakított irattárban, vagy digitális archívumban, így az irodákban nem kell külön helyiségeket létrehozni az iratok tárolására.