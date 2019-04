Készül a harmadik Nordic Light a Váci úton

A Nordic Light Trio nevű, új irodaház a Váci úti irodafolyosó skandináv szépségének, a Nordic Light komplexumnak a befejező fázisa lesz.

A Paulinyi-Reith & Partners által tervezett Nordic Light irodakomplexum harmadik egysége a meglévő épületegyüttes folytatásaként, annak értékeit és formakészletét átemelve valósul meg, méghozzá közel 25000 négyzetméter bruttó területen. Egyébként tavaly szeptemberben indult el a Nordic Light irodakomplexum harmadik, befejező fázisának építkezése a Véső utca és a Visegrádi utca sarkán található telken.

„A célunk a tervezés során az volt, hogy az új épület egységet képezzen a meglévő épületrészekkel, azok egyértelmű kontinuitásaként jöjjön létre. Külső megjelenésében ezt megegyező nyílászáró- és födémmagasságokkal, azonos színhasználattal értük el” – árulta el Dr. Paulinyi Gergely, a Paulinyi-Reith & Partners elnök-vezérigazgatója.

Az új épület burkolt, szalagablakos külső homlokzata a belső oldalra átfordulva teremti meg a belső udvar egységét. Az épületkomplexum magja az új beruházással tovább növekvő multifunkcionális belső udvar. Az egyes épületrészek ezen keresztül közelíthetők meg, ugyanakkor a nagy zöldfelületekkel ellátott kert közösségi térként is funkcionál: pihenésre és munkára egyaránt alkalmas, egymástól elkülönített egységekből áll, nyugodt belső világot teremtve. Az intenzív kertkapcsolatnak köszönhetően nemcsak az irodai dolgozók használhatják aktívan a kertet, hanem a közelben élők is.

A zöldfelületek arányát tovább növelik az új épület 5-6. emeletén kialakított homlokzati kertsávok. A természet élményét a városi környezetbe integráló megoldások hozzájárulnak a munkavállalók jó közérzetéhez és egy kellemesebb mikroklíma kialakításához. A Skanska beruházásaira jellemző skandináv életérzés elsősorban a hangulatos, faburkolatokkal ellátott lobby térben érzékelhető, de az épület letisztult formavilágában és funkcionalista térhasználatában is az északi minimalizmus köszön vissza. A belső terek kialakításának fő szempontja a kényelmes munkavégzéshez szükséges munkaterület biztosítása volt. A közlekedő mag az épület középső, sötétebb traktusában kapott helyet, hogy az irodaterek minél több természetes megvilágítást kapjanak. A terek a hagyományos 1,35 méteres irodaraszter szerint lettek kialakítva.

Az új épületrész továbbviszi mindazt, ami a Skanska által fejlesztett komplexum első két ütemének a sikerének kulcsa: olyan fenntartható építészeti megoldások alkalmazása, amelyek a használók jóllétét biztosítják. Ezt a kitűzött LEED és WELL minősítések is bizonyítják.Dr. Reith András, a Paulinyi-Reith & Partners fenntarthatóságért felelős igazgatója elmondta: „annak érdekében, hogy az épület megfeleljen a kitűzött épületminősítési rendszereknek, olyan energiahatékony gépészeti megoldásokat alkalmaztunk, mint például a hővisszanyerésre is alkalmas hűtőrendszer, amely télen hozzájárul az épület fűtéséhez.”

Többek között ez is segíti azt, hogy az épület energiaigénye a magyarországi átlagnál 25%-kal alacsonyabb legyen, közelítve a nulla külső energiaforrás bevonásához.„Ahogy az első két fázisnál, úgy itt is fontos szempont volt a megfelelő anyaghasználat, ami nem csak a környezet, de a felhasználók egészsége szempontjából is kiemelten fontos” – tette hozzá a szakember.

Mindezek mellett olyan környezettudatos életmódra ösztönző megoldások kerülnek az épületbe, mint a nagyméretű, öltözővel és zuhanyzóval kiegészített kerékpártároló, vagy az elektromos autó töltőállomás. A lépcsőházak kialakítása is arra ösztönzi a felhasználókat, hogy inkább azokat használják a felvonók helyett.

A P-R&P építészei megvizsgálták az előző két épületrész működtetéséből és használatából származó adatokat is, és az ezek konklúzióit felhasználták az új fázis tervezésekor. A projekt azért is különleges, mert a fejlesztésre Magyarország, illetve a Skanska számára a közép-kelet európai régióban az első úgynevezett IPD (Integrated Project Delivery) szerződést kötötték meg a felek.

Ez azt jelenti, hogy a fejlesztő, a tervező és a kivitelező egy közös szerződésben rögzítették a célszámokat, a beruházás során pedig ezek eléréséért közösen vállalnak felelősséget és kockázatot, valamint a célszámokon felüli teljesítések esetén osztoznak a sikeren a tervezés, a gyártás és kivitelezés folyamán, így növelve a teljes projektciklus költséghatékonyságát.