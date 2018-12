Jövőre is ömlik majd a pénz Magyarországra

2019-ben az európai ingatlanszektor várhatóan növekedni fog és új lehetőségeket is biztosít a piaci szereplőknek, a folyamatos lefelé mutató kockázatok ellenére – derül ki a CBRE 2019-es Európai Piaci Kitekintő kutatási jelentése szerint. A tanácsadó szerint Magyarország továbbra is jó célpont marad.

A világ legnagyobb ingatlan-tanácsadója, a CBRE arra számít, hogy a gazdasági növekedés Európában korábbi átlaga felett teljesít 2019-ben és 2020-ban is, bár a közelmúltban napvilágra került gazdasági mutatók a lendület lassulását sugallják. Spanyolország, Írország és a közép-európai országok produkálják várhatóan a leggyorsabb bővülést, és Franciaország növekedése gyorsul, ahogy a közelmúlt gazdasági reformjai beérnek. Mindezzel szemben az Egyesült Királyság növekedése várhatóan alacsonyabb lesz, bár hosszabb távon jó potenciállal rendelkezik, amint a jelenlegi, Brexit-körüli bizonytalanságok elmúlnak.

Magyarország

“A magyar ingatlan-befektetési forgalom várhatóan közel lesz tavalyi szintjéhez – 2018-ban 1,7-1,8 milliárd euró körülire várható. Az ingatlan iránti kereslet továbbra is magas marad itthon – az piac növekedésének gátja egyedül a viszonylag korlátozott új kínálat. Az erős gazdasági növekedés továbbra is kulcsfontosságú az új bérirodák iránti kereslet szempontjából – amelyet 2019-ben is jelentősnek várunk. A folyamatban lévő irodafejlesztésekre tekintve az látható, hogy számos projekt 2020-ra csúszik, így jövőre a bérlők számára szűk lesz az ismét 100 ezer négyzetméter alatti kínálat” – nyilatkozta Borbély Gábor MRICS, a CBRE kutatási és üzletfejlesztési igazgatója.

A CBRE 2019-re Európában is erős befektetési piacot vár, bár a forgalom mérséklődhet a jegybankok mennyiségi lazításának (quantitative easing) befejezésével, illetve ebbe az irányba hatnak a geopolitikai kockázatok és a számos európai országra jellemző, a rendelkezésre álló ingatlanok alacsony kínálata is.

A várakozások szerint 2019-ben számos ingatlanszektor jól teljesít majd, új lehetőségeket teremtve mind a befektetők, mind a bérlők számára. Az ipari és a logisztikai ingatlanok piacára a gazdasági növekedés és az e-kereskedelem folyamatos bővülése is jótékonyan hat. A lakóingatlanok esetében a legtöbb nagy piac – Németországgal és Hollandiával az élen – várhatóan robusztus növekedést mutat mind a bérleti díjak, mind a tőkeértékek terén is.

Az európai irodapiacok várhatóan szintén jól teljesítenek és a bérleti díjak további növekedése is valószínű 2019-ben, bár számos nagy európai városban, köztük Párizsban, Berlinben, Stockholmban és Londonban várhatóan alacsonyabb szinten nő a foglalkoztatottság az irodai munkaerőt foglalkoztató szektorokban. A kiskereskedelmi piac továbbra is alkalmazkodik a fogyasztói magatartás mélyreható változásaihoz és óvatosabb befektetői hangulathoz, bár az élményközpontú kiskereskedelmi egységek vagy helyi kis boltok jobban viselik a változásokat.

„A világ számos részére jellemző folyamatos makrogazdasági és politikai bizonytalanság ellenére 2019-ben is számos izgalmas lehetőség kínálkozik majd az ingatlan-befektetők és a bérlők számára egyaránt. Míg néhány ingatlanszektor az átlag alatt teljesíthet az EU egyes részein bekövetkező gazdasági lendület elvesztése miatt, az összkép továbbra is (viszonylag) pozitív, és arra számítunk, hogy az európai gazdaság továbbra is korábbi növekedése felett teljesít 2019-ben.” Neil Blake, a CBRE globális előrejelzési és elemzési vezetője.

Tőkepiacok

A CBRE erős befektetési piacra számít 2019-ben, bár némi visszaesés várható 2018-hoz képest

A változás mozgatórugói a mennyiségi lazítás vége, a geopolitikai kockázatok miatti aggodalmak és néhány országban az elérhető ingatlanok hiánya – sok-sok év magas befektetési forgalma után

A mennyiségi lazítás vége ellenére a felhalmozott megtakarítások hosszú távon is alacsonyan tartják a kamatokat.

Irodapiac