Jövő ősszel új beköltözési hullám lesz a Váci úton

Beköltöztek az utolsó irodabérlők is a Váci úti irodafolyosón magasodó Advance Tower első ütemébe. Az irodaház 12 000 négyzetméternyi bérbeadható területén a cégek összesen több mint 1400 munkatárssal kezdték meg működésüket. A dolgozók egészségére és komfortérzetére is kedvezően ható komplexumnak a már fejlesztés alatt álló második üteme is szerkezetkész állapotba került. Az új épületrészt várhatóan 2019 második felében adják át.

Már teljes kapacitáson üzemel az összesen 68 millió euró (21 milliárd forint) értékű Advance Tower első üteme. Az irodakomplexum közel 8000 négyzetméteres bérbeadható területtel rendelkező második fázisának építése is előrehaladott állapotban van, az épületre már a bokréta is felkerült. Befejezésekor az új ütem több mint 20 000 négyzetméteresre bővíti majd az épületegyüttest. A 8 szintes, ’A’ kategóriás irodaház finanszírozására a Futureal-csoport tavasszal több mint 34 millió euró (mintegy 10,5 milliárd forint) értékű hitelszerződést írt alá az K&H Bankkal.

A Paulinyi-Reith & Partners által tervezett Advance Tower egyedi kialakítású üvegfelületeinek köszönhetően az irodákban nagy lesz a természetes fény aránya. Az intelligens épületirányítási rendszerrel az épület gépészeti és elektromos rendszerei az energiahatékonyság maximalizálása érdekében optimálisan működtethetők. Az egész irodaházat okos megoldásokkal és fenntartható technológiákkal látják el, amihez hozzátartozik többek között a decentralizált melegvíz-ellátás, az intelligens öntözőrendszerrel szerelt tetőpark, valamint az alacsony kibocsátású hűtő-fűtőrendszer.

A BREEAM-tanúsítványt is szerzett Advance Tower mindkét ütemét a WELL Building Standard (WELL) minősítésének megfelelően tervezték és üzemeltetik a jövőben. Európában elsőként, a Futureal-csoport három nagyszabású magyarországi irodaprojektje egyszerre szerezte meg a nemzetközi WELL Building Platina előminősítését. A WELL-minősítés célja, hogy olyan irodaházak épüljenek, amelyek a környezetvédelem mellett az ott dolgozók egészségére, közérzetére és komfortérzetére is kedvező hatással vannak. A washingtoni székhelyű International WELL Building Institute az épületek emberi szervezetre, egészségre, közérzetre gyakorolt hatását vizsgálja és értékeli hét szempont – a levegőellátás, a víz, az egészséges táplálkozás lehetősége, a természetes fény, a testmozgás, a kényelem és a szellemi frissesség – alapján.

Az Advance Tower földszintje is hamarosan benépesül vendéglátóhelyekkel, ahol többek között egy étterem nyílik, az épület lobbijában pedig kávézó várja a látogatókat a jövőben.