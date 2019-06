Itt vásárol, aki irodában dolgozik

Időnk jelentős részét a munkahelyünkön, az irodában, illetve a munkahelyünkre való utazással töltjük; hétköznapi teendőink nem elhanyagolható részét itt, a munkahely környékén intézzük. A munkahely – így az irodaházak – környezete, ellátottsága így lényeges kérdés sok munkavállaló számára. A GfK kutatócég az irodaházakban dolgozók környékhez kötődő szokásait vizsgálta.

Hogyan használják az irodaépület környékét az ott dolgozók; mi az, amit inkább a munkahelyük közelében, és mi az, amit otthon intéznek el – esetleg útközben az otthonuk és munkahelyük között; mi a szerepe számukra a közelben található bevásárlóközpontoknak; mit igényelnek, mit hiányolnak az irodai dolgozók különféle csoportjai?

Ezekre és hasonló kérdésekre kereste a választ a GfK kutatása, amelynek mintavétele Budapest legnagyobb modern irodaházi zónáira fókuszált. A kutatás több mint 1100 fő megkérdezésével, személyes és online kérdezési módszerrel zajlott.

A kutatásból megállapíthatjuk, hogy az irodaházi dolgozók – saját bevallásuk szerint – átlagosan munkaidejük 80-90%-át az irodaépületen belül töltik.

Nagy részük azonban naponta legalább egyszer elhagyja az épületet munkaidőben; csupán kisebb részük – az irodaházi dolgozók körülbelül 8%-a –, aki egyáltalán nem teszi ki a lábát az épületből a munkaidő kezdete és vége között. A budapesti irodaházakban dolgozók összességében véve jóval magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, mint a regionális – közép-magyarországi – átlag, s felülreprezentált körükben a 30-39, illetve a 40-49 éves korosztály: közülük is azok, akik magasabb arányban kijárnak az irodaépületet környező utcákba, inkább a fiatalabbak, a szolgáltató-kiszolgáló munkakörökben dolgozók, valamint – nem meglepő módon – a dohányosok.

A munkaidőben az irodaházon kívül töltött időtartamok nagy változatosságot mutatnak, de nagy átlagban 27 perc körül alakulnak. Fontos üzenete a kutatásnak, hogy az irodaházak környékét illetően az ott dolgozók elsősorban kellemesebb környezetre – zöldterületekre, rendezettségre, tisztaságra, leülésre és pihenésre alkalmas szabadtéri helyekre – vágynak: ezt általános igényként fogalmazhatjuk meg. A parkolási lehetőségek fejlesztése is gyakran elhangzó kívánság – az érintettek köre e tekintetben elég magas, hiszen az irodaházakban dolgozók csaknem egynegyede minden nap, további 11%-uk pedig hetente többször autóval megy dolgozni.

Az irodaházakat környező területek egyik legfontosabb funkciója mégis az étkezés, az étkezőhelyek biztosítása. Az irodaházakból kijáró dolgozók mintegy 50%-a tér be napi rendszerességgel valamilyen környékbeli vendéglátóhelyre, elsősorban ebédidőben. A legnépszerűbbek a kifőzdék és gyorséttermek, valamint a különféle ételbárok és pékségek, de viszonylag sokan választják a gyorsétteremláncokat vagy az utcai falatozókat, büféket is.

Emellett nem elhanyagolható azok aránya sem, akik elvitelre – munkahelyi, vagy menet közben történő fogyasztásra – vásárolnak élelmiszert, akár vendéglátóhelyen, akár valamilyen (főként kisebb alapterületű) élelmiszerüzletben.

Összességében elmondhatjuk, hogy az irodai dolgozók e téren igénylik a változatosságot: nemcsak sokféle étkezési lehetőséget vesznek igénybe széles körben, de általánosan igényelt fejlesztés részükről az irodaházak környékén az étkezési lehetőségek szélesebb választéka. S ha már munkahelyi étkezés: az irodaépületen belül – annak elhagyása nélkül – fogyasztott ételek esetében az otthonról hozott elemózsia a legnépszerűbb, míg az ételrendelés összességében az irodaházi dolgozóknak viszonylag kisebb hányadára jellemző, inkább a fiatalabbakra.

Az irodaépületbe menet vagy onnan jövet a dolgozók körülbelül kétötöde ejt útba valamilyen üzletet vagy szolgáltatót a környéken. Munkába menet legjellemzőbben valamilyen étkezőhelyre vagy élelmiszerboltba ugranak be, s míg hazafelé is leginkább élelmiszerboltokat ejtenek útba, ekkor a legmagasabb a nem-élelmiszerjellegű üzletek látogatása is. Összességében azonban kevéssé jellemző, hogy az irodaházi dolgozók a munkahelyük környékén végezzék a nagyobb léptékű beszerzéseiket: saját becslésük szerint havi teljes élelmiszer- és napi fogyasztási cikk-költéseik 55%-át az otthonuk közelében található boltokban költik el, s csak 17% jut el a munkahelyükhöz közeli üzletekbe. Ami az egyéb vásárlásokat, illetve az ügyintézést illeti, az irodaház környékén jellemzően gyógyszertárakat, drogériákat, dohányboltokat, újságost, postát, ATM-et és bankfiókokat keresnek fel az irodai dolgozók – vagyis nem a tartósabb, nagyobb fogyasztási cikkek beszerzése a tipikus.

A kutatásban még sok más tényezőt is vizsgáltunk: például hogy az irodaházi dolgozók honnan és milyen közlekedési eszközökkel járnak munkába; hány perc alatt érnek be a munkahelyükre; mit és hol sportolnak; milyen szórakozási lehetőségeket keresnek; vagy hogy mennyire használják ki a közeli bevásárlóközpontok nyújtotta lehetőségeket. Az irodaházak dolgozóinak különböző alcsoportjai sok esetben eltérő életstílussal, elvárásokkal, igényekkel rendelkeznek, s az irodaházak környékének emiatt is komplex feladatoknak kell megfelelnie.

“Az irodaházak környékének fejlesztése, a fejlesztések iránya nem csak az ott dolgozók, hanem a munkaadók, bérlők, ingatlanfejlesztők számára is fontos kérdés. Tanulmányunk az irodaházi dolgozók szokásainak és igényeinek bemutatásával ehhez nyújthat támpontokat” – egészítette ki a kutatási eredményeket Kui János, a GfK Hungária Industry Sales terület vezetője.