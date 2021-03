Ingyenes közösségi iroda a Westend bevásárlóközpontban!

A hazai bevásárlóközpontok közül elsőként nyitott ingyenes közösségi irodateret Budapest kedvenc plázája, a Westend február 25-én. Az ötlet az éttermek zárvatartása miatt felszabadult terek biztonságos hasznosítását szem előtt tartva született. A Westend Workplace mindenkit vár, aki távmunkára kényszerült, de hiányolja a munkavégzés közösségi élményét, és néhány órára kiszabadulna a négy fal közül.

A veszélyhelyzeti intézkedések következtében sokan otthon, közösségtől elzárva, a megszokott napi programjaik nélkül töltik mindennapjaikat. Nincsenek személyes meetingek, elmarad a közös ebéd, a frissítő délutáni kávé az iroda melletti parkban. A központ rájuk is gondolva alkotta meg a hazai plázák közül elsőként közösségi irodaterét. Hiszen, bár megvannak az előnyei, a home office elveszi a munka közösségi élményét, a változatosságot, ráadásul nem mindenkinek adottak a megfelelő otthoni körülmények sem a hatékony munkavégzéshez.

Az üzemeltetők célja, hogy biztonságosan, jól felszerelt helyszínen dolgozhassanak a Workplace asztalainál az eddig lakásaikba kényszerült dolgozók, ezzel is csökkentve a járvány mentális terheit.

A Workplace egyedileg tervezett belső terekkel, megerősített wifivel, ingyenes nyomtatási és scannelési lehetőséggel várja munkaállomásaiba az új élményre vágyókat minden nap reggel 9 és este 7 között. A Workplace a központ ételudvarának területén található, a belépéshez csak a Westend applikációban elérhető, többször is felhasználható kuponra van szükség. Az irodatérbe érkezőknek a Westend és az üzletek közös ajándékcsomaggal, valamint további kedvezményekre jogosító kuponokkal is kedveskednek, hogy ne csak a munkanap sikere, de a kikapcsolódás is garantált legyen.

A Workplace-t természetesen a járványügyi szabályoknak megfelelően alakították ki. A fertőzésveszély elkerülése érdekében az egyszemélyes irodaterekben a munkavégzés csak a szigorú előírások betartásával lehetséges, hiszen az egészség mindennél fontosabb.

A Westend Workplace-ről még több információ a https://westend.hu/blog/esemenyek/itt-a-helyed oldalon, illetve a bevásárlóközpont saját applikációjában érhető el.