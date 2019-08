Indul Magyarország legmagasabb épületének kivitelezése – Ezt kell tudnod az új épületről

Tavaly októberben tették le a Mol Campus alapkövét, amellyel hivatalosan is megkezdődhetett a 120 méter magas új székház építése. Miután a 90 méterben korlátozott magasház építési tilalom felmentésével csak a Mol élt, egy jó ideig biztosan ez lesz az egyetlen ilyen magas épület Budapesten és az országban. A székház tervezési, kivitelezési munkálatai, és későbbiekben az üzemeltetés is, új kihívást jelent mindenki számára, aki a projekten dolgozik. Ezekről az újonnan felmerülő épületspecifikus feladatokról beszélgettünk Ratatics Péterrel, a Mol magyarországi operatív működésért felelős ügyvezető igazgatójával, kitérve a megkapott engedélyekre, a költségekre, de még arra is, hogy hogyan teszteli a Mol, a székházuk leendő színeit, anyagait és funkcióit egy próbairodában.