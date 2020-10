Íme Budapest első COVID-kompatibilis háza

Hamarosan megnyílik a csaknem kétmilliárd forintos beruházásként épülő JA4 irodaház, ami Budapest első COVID-kompatibilis háza lesz. Az újdonság a monarchia történelmi báját ötvözi loft stílussal.



Ez a projekt az elmúlt időszak egyik legkiemelkedőbb építkezése a budapesti irodapiacon, hiszen nem csak egy új irodaközpont jött létre, hanem sikerült egy komoly történelmi hagyományokkal rendelkező iparépületet megmenteni az utókornak. A 2020 év végén átadandó JA4 Irodaház ugyanis az egykori Wolfner féle bőrgyár ikonikus központi épületében lett kialakítva a Váci úti irodafolyosó kapujaként (1042 Budapest, József Attila utca 4-6.). Az épület tervezői Bényei István és Szepesi Zoltán a B13 Építőművész építészirodától egy csodálatos tetőteraszt álmodtak az egykori bőrgyár-épület tetejére, ahonnan jól látni a közeli Duna-partot is, valamint loft stílusban alakították ki az irodaház belső elosztását, amely a céges igényeknek megfelelően rugalmasan változtatható tereket kínál.

A Sonuvo Design Stúdió által jegyzett belsőépítészeti terv reflektál a természetközeliségre, hangsúlyozva az épület külső megjelenésében is megtalálható természetes, zöld felületeket. Az épület kialakítása és belső elrendezése pedig már most megpróbál válaszolni a koronavírus-járvány nyomán kialakult irodapiaci kihívásokra.

A JA4 – az egykori Wolfner bőrgyár – egyszerre monarchia korabeli és ultramodern loft stílusa, valamint hight tech építészeti és technikai megoldásai kielégítik a legmagasabb, a XXI. század céges igényeket is. Ki ne szeretne olyan falak között dolgozni, inspirálódni, amelyek valóban mesélni tudnak egy rendkívül sikeres múltról?





A Wolfner Gyula és Társa Bőrgyár az aranykorban az egyik legsikeresebb vállalkozás volt Magyarországon, amely az 1900-as évek elejére a hazai bőrtermelés 40%-át adta. Élén Wolfner Gyula báró állt, aki nemcsak munkásainak gondos főnöke, illetve iparosként a környezetvédelmi szempontok egyik úttörő képviselője volt, hanem ismert műgyűjtő és mecénás is. Például az ő nevéhez fűződik az első budapesti lakásmúzeum létrehozása a két világháború között, ahol gazdag magyar festőktől származó képgyűjteményét és népművészeti kollekcióját tekinthette meg a nagyközönség.

Ilyen történelmi háttér ismeretében nem csoda, hogy az ipari létesítmény helyreállítása során az építtetők maximálisan figyeltek az épületre jellemző jegyek megőrzésére. A tégla párkányzatokkal díszített vakolt homlokzat, a boltíves nyílászárók hagyományos és nosztalgikus hangulatot kölcsönöznek az épületnek kívül-belül. Megmaradtak a tágas belső terek, így a több mint 3 méter belmagasságú irodák falai között a cégek egy igazán levegős, inspiráló környezetet alakíthatnak ki munkatársaik számára. A tégla alaprajzú régi épület egy új üvegszárnnyal is bővült, amely a szomszédos lakópark designstílusához illeszkedik.

Az irodák 4 szintet foglalnak el, és összesen 2.500 m2-en kínálnak modern irodaterületeket, akár 108 nm2-es méretben is. A felosztott részegységekhez, mérettől függetlenül külön-külön vizesblokk és konyha is tartozik.

A JA4 irodaház fejlesztésében és kialakításában tevékenyen részt vett az irodákat értékesítő Grifton Property Kft, amely a munka során folyamatosan figyelembe vette a COVID-járvány okozta változásokat. A cég vezetője, Istók Ottó ezzel kapcsolatban elmondta: “A koronavírus járvány jelentősen befolyásolja az irodák területét és funkcióját, és látjuk, hogy az ingatlanszakmának teljesen új kihívásokra kell megtalálnia a válaszokat. Mi is tagként részt veszünk a Magyar Kereskedelmi Ingatlanokkal Foglalkozó Tanácsadók Szövetségének (ACORA munkájában), ahol nemrégiben zárult egy kutatás, amely a bérlők irodahasználati szokásainak változását és a bérlői igényeket vizsgálta. Az eredményekből jól látható, hogy a home office térnyerésével a vállalatok egyre inkább olyan irodában gondolkodnak, amelyek a kollektíva kommunikációját, a személyes kapcsolattartást, a közös tervezést, közös munkát szolgálják, és nem annyira a hagyományos munkavégzést.”

Istók Ottó szerint ma már nincs szükség sorba rendezett asztalokra, szigorúan vett munkaállomásokra. Az új igények szerint a XXI. századi irodák kisebbek, ugyanakkor a terek rugalmasabban alakíthatóak, és nagyon fontos az inspiráló környezet, amely motiválja és kreatívabbá teszi a munkavállalók közös munkáját. A JA4 pont ennek az új elvárásnak felel meg Duna-közeli elhelyezkedésével, különleges történelmi hagyományaival és az épület egyedi építészeti megoldásaival. Ez az irodaház elsősorban bérlőknek lett kialakítva, ugyanakkor azt látjuk a piacon, hogy a cégek – különösen a KVV-szektor szereplői – jelenleg nyitottabbak a vásárlásra, mint a bérlésre, így erre is lehetőséget biztosítunk – tette hozzá.