Ilyen egy emberközpontú iroda

Amit ma irodának nevezünk, az elmúlt években gyökeresen megváltozott: többek között az open office-ok, a rugalmas munkaidő, a co-working sokat változtattak a munka világán. Sok cég ezt egyre komolyabban veszi, legyen akár munkaadó, akár irodafejlesztő. Most az utóbbira mutatunk példát: az Árpád hídnál fejlesztő cég egy hipermodern pozsonyi irodaházat mutatott be minap. Az épületben körülbelül 200 „okos” szenzor kapott helyet, amelyek valamennyi helyiségben képesek szabályozni többek között a hőmérsékletet, a páratartalmat és a fényt, illetve monitorozzák a kollégák tartózkodási helyét és az egyes helyszínek kihasználtságát is.

Az open office-ok, a rugalmas munkaidő, a co-working és a különleges szolgáltatások sokat változtattak a munka világán, az innovációkra való igény pedig még soha nem volt ilyen magas. A HB Reavis új pozsonyi központjában létrehozott munkakörnyezet számos innovatív lehetőséget biztosít, az egészség területétől egészen a szórakozásig.

A környezet, ahol a munkavállalók szívesen töltik az idejüket

A helynek, ahol évente több mint 2000 órát töltünk, támogatnia kell a dolgozókat abban, hogy egészségesek, elkötelezettek és motiváltak legyenek, miközben tükröznie kell az adott munkahely kultúráját is. A vállalatot pontosan ezek a gondolatok vezérelték az új központ tervezésekor: amellett, hogy igénybe vették az Origameo szolgáltatásuk speciális kutatásmódszertanát, a HB Reavis a Gensler építészeit és a Living Core innovációs tanácsadó céget is bevonta a tervezésbe, akik terekbe formálták a vállalat előremutató stratégiáját. A döntéseket munkavállalói elégedettségi felmérések, vezetői interjúk, illetve számos felsővezetői workshop alapján hozták meg, amelynek eredménye egy olyan munkakörnyezet, amely egyszerre kényelmes, innovatív és szórakoztató.

Az épületben nincsenek valódi határok: összesen harmincötféle különböző munkatér található a helyszínen, amelyek a koncentrált munkavégzést, a tanulást, a relaxálást, illetve a közös munkát és a közösségépítést is támogatják. Amikor egy open office-ra gondolunk, többé nem kell túlzsúfolt, zajos környezetre asszociálnunk: a HB Reavis új központjában a falakat egy különleges anyaggal vonták be, amely a hangok nagy részét képes elnyelni, egyes falrészek pedig mozgathatók, így a rendelkezésre álló munkatér az ott dolgozók igényei szerint alakítható.

Meglepő részletek

Egy modern tér természetesen még nem jelent automatikusan jó munkakörnyezetet, így a HB Reavis hasznos eszközök és szolgáltatások széles körét integrálta a legjobb munkahelyi élmény érdekében: a különleges arcfelismerő rendszer zökkenőmentes bejutást biztosít az épületbe, és képes megtalálni az illetéktelen személyeket. Az ott dolgozók motivációját számos érdekes részlettel támogatják, többek között egy hangszigetelt zeneszobával, ahol a munkatársak igazi hangszerek segítségével élvezhetik kedvenc számaikat, a főként startupokat és szabadúszókat megcélzó HubHub serviced és co-working irodával, egy helyszíni baristával, aki a kollégák és vendégeik számára készít kávékülönlegességeket, valamint babaszobával a családos munkatársak számára. Az épületben emellett helyet kapott egy kerékpár- és egy rollerkölcsönző, valamint zuhanyzók az aktív életmód kedvéért, pihenő- és masszázsszobák a kikapcsolódáshoz, sőt, még egy csúszda is, ahol a munkavállalók előcsalogathatják a bennük élő gyermeket.

Okos szenzorok

Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a hazai munkavállalók is hasonló előnyökhöz jussanak: az Agora Budapest épületei – a bérlői igényektől függően – akár ugyanezen funkciókat is biztosítják – ígéri a fejlesztő.