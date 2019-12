Ilyen az egyik legjobb lakóingatlan és irodaprojekt Budapesten

Csak most adták át az első épületeket, de már duplán díjazták Budapesten a BudaPart épületegyüttes projektjét. A városnegyed nemrég megnyitotta kapuit, és elkezdett élettel megtelni a BudaPart .

A Construction & Investment Journal (CIJ) Awards Hungary 2019 versenyén a BudaPart proj ekt az idén átadott lakóházaival két kategóriában is díjnyertes lett Budapesten. Az épületek elnyerték a „Legjobb lakóingatlan fejlesztés” (Best Residential Development) díjat, valamint a zsűri által most először átadott, az összes fejlesztési kategória közül a legjobb projektnek értékelt, „Grand Prix” elismerést is. A nyerteseket december 11-én hirdették ki a budapesti Hilton hotelben megrendezett díjátadó gálán.

A BudaPart első lakóházait (BudaPart Otthonok ’A’ és BudaPart Otthonok ’C’) idén ősszel adta át a városnegyed fejlesztője, a Market Építő Zrt. ingatlanfejlesztésre szakosodott leányvállalata, a Property Market Kft., ezért kimagasló eredménynek számít, hogy az ingatlanpiac egyik legrangosabb pályázatán díjazták a beruházást.

A két modern, smart home megoldásokat is kínáló újépítésű épületben 268 lakás található a Duna parton, a Lágymányosi-öböl egyedi adottságú környezetében.

„2019 kiemelkedően fontos év volt számunkra, mivel idén érkeztünk el a projekt legfontosabb mérföldkövéhez: a városnegyed megnyitotta kapuit, és elkezdett élettel megtelni a BudaPart. Néhány hét múlva átadjuk a BudaPart GATE irodaházat is. Az átvett díjak is megtisztelő visszajelzést adnak számunkra, hogy jó úton járunk, és a BudaPart városnegyed valóban kimagasló életminőséget és munkakörnyezetet teremt az itt lakók és dolgozók számára egyaránt” – mondta el Dr. Árendás Gergely, a Property Market ügyvezető igazgatója.

A Market Építő Zrt. kivitelezésében épülő komplex városnegyed 54 hektáron valósul meg, ahol a fejlesztés végére akár 30 ezer városlakó is élhet. A BudaPart jóval több, mint ingatlanfejlesztés: a 15 lakó- és 13 irodaház, valamint a hotel mellett számos infrastrukturális beruházás, továbbá közlekedésfejlesztés is megvalósul a projekthez kapcsolódóan. A városnegyed számos szolgáltatást és üzletet kínál majd a budapartiaknak: többek között óvoda, orvosi rendelő, szupermarket, pékség, éttermek, valamint különböző rekreációs lehetőségek, köztük sportpályák és napozóstrand is várja majd a lakókat, dolgozókat, valamint az idelátogatókat.