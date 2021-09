Így alakította a járvány a munkaszervezési trendeket

A járvány után a rugalmas munkavégzés mellett tette le a voksát a világ egyik legnagyobb munkáltatója, az amerikai GSA. Az alábbi elemzés azt vizsgálja, hogy hogyan változtatta meg a COVID-19 a munkaszervezési trendeket.

A nyári szezon végével a munkáltatóknak világszerte el kell dönteniük, hogy a jövőben honnan dolgozzanak a munkavállalóik. A jövő kulcsszava a rugalmasság lesz, mivel a nagy munkáltatók világszerte nemcsak a home office-t, hanem a multilokációs munkaszervezési stratégiákat is egyre szélesebb körben adaptálják a járvány okán.

Néhány héttel ezelőtt a GSA nevű amerikai kormányzati ügynökség, amely több mint kétmillió közalkalmazott számára bérel és kezel egy 65 millió négyzetméteres irodaportfóliót, öt rugalmas munkaterület-üzemeltetővel kötött szerződést, hogy co-working szolgáltatásokat nyújtson a kormányzati alkalmazottaknak. Mindez azt jelenti, hogy kétmillió ember nagy részének mostantól lehetősége lesz arra, hogy megválassza, melyik irodából szeretne dolgozni egy adott munkanapon.

Ez nemcsak a személyes szabadságot növeli, és elősegíti a munka és a magánélet jobb egyensúlyának megteremtését, hanem a környezetre is pozitív hatással van, mivel a munkavállalóknak kevesebbet kell ingázniuk ahhoz, hogy egy kényelmes irodából dolgozhassanak. A különböző munkavégzési helyszínek ráadásul magukkal vonják a különböző munkatársakkal való interakciót, ami bizonyítottan növeli a produktivitást és a kreativitást.

“Az, hogy a világ egyik legnagyobb munkáltatója rugalmas, multilokációs munkaszervezési stratégiák mellett tette le a voksát, erős jelzés a vállalatok számára világszerte. Arra számíthatunk, hogy a munkáltatók követni fogják a példát Európában és Magyarországon is” – mondja Hubert Abt, a rugalmas irodahelyiségeket üzemeltető New Work vezérigazgatója és alapítója.

A rugalmas munkahelyi stratégiák népszerűségének növekedése már jóval a COVID-19 járvány előtt elkezdődött, de a lezárások tapasztalatai mindenképpen felerősítették ezt a strukturális változást.

Magyarországon is egyre több vállalat teszi már lehetővé a távmunkát alkalmazottai számára, és sokan szerződtek rugalmas irodahelyiség-üzemeltetőkkel, hogy még több opciót biztosítsanak számukra. Ennek fényében nem meglepő, hogy a globális flex irodahelyiségek piaca a 2020-as 7,97 milliárd dollárról 2025-re várhatóan 13,03 milliárd dollárra nő majd.

A New Work is erőteljes növekedést regisztrált a rugalmas munkahelyek iránti keresletben magyarországi piacán. Erre reagálva indította el a cég együttműködési (franchise) koncepcióját, melynek révén nem csupán know how-t, technikai támogatást és hozzáférést biztosít partnerei számára a multi-lokációs platformjához, hanem további digitális megoldásokat is kínál.

A 2012-ben, Budapesten alapított New Work 3 ország (Lengyelország, Magyarország és Csehország) 6 városában 16 irodát üzemeltet. A kilenc év alatt átlagosan 90%-os éves növekedési rátát felmutató vállalat innovatív, technológiaorientált irodai- és tárgyalóhelyiségek bérlését kínálja rugalmas feltételekkel a régió kis- és középvállalkozásai számára.

A franchise-csomag nemcsak egy multi-lokációs marketing és értékesítési felülethez való hozzáférést tartalmaz CRM és KPI mérési rendszerekkel, hanem egy olyan eszköztárat is, amellyel a New Work partnerei átalakíthatják meglévő irodaterületeiket a flexibilis irodatrendekhez alkalmazkodva. Ezen felül a franchise koncepció magában foglalja a hozzáférést a Worklcoud24 digitális Office Pass-jához, melyet számos nagyvállalat használ munkaerő-menedzsment céljából, valamint a tagság- és lokációkezelésre használható New Work alkalmazáshoz.

“Az irodapiac jövőjét építjük, elébe menve az előrejelezhető piaci igényeknek. A franchise a következő lépés, hogy megadjuk a piacnak azt, amire vágyik” – zárja gondolatait Hubert Abt.