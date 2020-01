Az elmúlt években folyamatosan nőtt – az irodapiac jövőjének tekintett – szolgáltatott irodák (angolul: serviced office) iránti érdeklődés. Az irodapiaci kihasználatlansági ráta, azaz az üres irodahelyek száma 2019-ben rekord alacsonyra csökkent, a keresletnövekedés várhatóan 2020-ban is folytatódik. Ezt a keresletnövekedést a klasszikus irodapiac nem mindig tudja lereagálni, ezért van egyre nagyobb kereslet az úgynevezett szolgáltatott irodákra. A hagyományos négyzetméter alapú irodapiac csak hosszú távú, fix időtartamú bérleti konstrukciókat és nagyobb alapterületű bérleményeket kezel.

Emiatt a hirtelen felmerülő igényekre nem tudnak rugalmas megoldást kínálni. A szolgáltatott irodák viszont rövid futamidővel, munkaállomás alapú árképzéssel kínálnak megoldást erre a problémára. Egyre népszerűbbek ennek köszönhetően manapság a nagy multinacionális cégek körében is.

Különösen fontos szempont, hogy egy irodának jó legyen a megközelíthetősége, tömegközlekedési kapcsolódási pontja. Értékesítőként éppen ezért kiemelt jelentősége van a lokáció megválasztásának – hangsúlyozta Tibay Zsófia, a DBH Serviced Office szakembere. Mint mondta, cégük már több éve értékesít szolgáltatott irodákat a XI. kerületben található Infoparkban, valamint Pest kreatív negyedében, a VII. kerületben található GreenPoint irodaházban.

Bérleményeik kihasználtsága 100%-os és a budai régió népszerűsége ráadásul folyamatosan nő. Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően immáron itt is a pesti váci úti irodafolyosóhoz hasonló egységes, összefüggő üzleti városrész van kialakulóban – tette hozzá a DBH Serviced Office szakembere.

A már említett fejlesztések sorába illeszkedik a szintén a XI. kerületben található BudaPart Gate irodakomplexum. A Kopaszi-gát és az épülő, új MOL Campus közelsége, valamint az igen jó közlekedési adottságok – 1-es villamos, két metróvonal és az önkormányzat által tervezett új fonódó villamoshálózat – is erősítik az épület irodapiaci adottságait. Az újbudai épületben még 2019-ben kötött bérleti szerződést – mintegy 2400 nm terület igénybevételére – a DBH Serviced Office, a DBH Group szolgáltatott irodákra, valamint tárgyaló bérbeadásra specializálódott üzletága. Az irodahelyiségek idén nyárra nyerik el bérlésre alkalmas állapotukat.

Előrejelzések szerint a szolgáltatott irodák aránya 2030-ra akár az irodapiac egyharmadát is kiteheti. A szakmában évtizedes múlttal rendelkező DBH Serviced Office Magyarországon és Romániában mintegy 6700 négyzetméternyi szolgáltatott irodaterülettel rendelkezik. Ezek mind A kategóriás irodaépületekben helyezkednek el, és összesen 500 munkaállomást kínálnak a bérlők számára – magyarázta Tibay Zsófia.

A szolgáltatott irodák népszerűsége a rugalmas bérleti konstrukcióban és a kiegészítő csomagokban rejlik. Itt ugyanis nem csak irodát kapnak a bérlők, hanem vállalkozást segítő szolgáltatásokat – irodatechnikai, catering, adminisztartív lehetőségeket – is. Ráadásul ezekért a plusz dolgokért csak akkor kell fizetniük, amikor ténylegesen igénybe veszik. Egy kisebb vállalkozás, vagy egy nagyobb létszámú projektcég esetében ez kifizetődőbb és hatékonyabb megoldás, mint kialakítani és fenntartani egy tárgyalót, vagy mint megvenni egy multifunkciós nyomtatót, esetleg beruházni magas minőségű irodabútorra – magyarázta Tibay Zsófia.

A DBH Serviced Office bérleti állományának 60%-át külföldi ügyfelek teszik ki, köztük kisebb cégek és nagyobb, multinacionális vállalatok projektcégei is megtalálhatók. A magyar bérlők esetében inkább kisebb vállalkozások, kkv-k a jellemzőik. Tapasztalataik alapján a szolgáltatott irodák esetében a legjellemzőbbek az egy éves szerződések, de lehetőség és példa is van akár 1 hónapos bérlésre is. Természetesen itt is vannak hosszabb távú, több éves bérlések.

Akik ilyen irodát keresnek, azoknak különösen fontosak a közös használatú területek, felszerelt és karban tartott konyhák és a magasan képzett ügyfélszolgálati asszisztens kollégák jelenléte. Ezen felül elvárás az egyszerű, de jó minőségű irodabútor és a divatos, hangulatos megjelenés. Nagy vonzóerővel bír, ha a center belsőépítészeti koncepció alapján van kialakítva, így még egy kisebb cég is elmondhatja magáról, hogy professzionális környezetben bérel irodát – hangsúlyozta Tibay Zsófia.