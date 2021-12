A Robertson Hungary immár húsz éve tevékenykedik a hazai piacon, kereskedelmi ingatlanok területén. A cég kizárólagos és közös bérbeadási megbízásainak volumene jelenlegi több mint 230 000 négyzetméter irodai és ipari ingatlant foglal magában Budapesten és az agglomerációban. 2001 óta működik magyar tulajdonban lévő vállalkozásként, idén júliusban pedig újabb fejezet kezdődött el a cég történetében, mégpedig a Robertson Property Management Zrt. felvásárlásával. Sikerekből és mérföldkövekből azonban korábban sem volt hiány, ennek bemutatásához kanyarodjunk vissza húsz évvel ezelőttre!

A Robertson Hungary ügyvezetője és a cég története

Tilki Róbert a Robertson Hungary megalapítása előtt több cégnél szerzett tapasztalatot az irodaingatlanok területén, 2009-ben RICS tagságot szerzett.

„1997-1998 környékén a kereskedelmi ingatlanok piaca még gyerekcipőben járt, alig volt pár épület Magyarországon. Mikor ez a szakma elindult, új lehetőségeket és kihívást hordozott magában. – idézte fel emlékeit Tilki Róbert.

Mikor 2001-ben felkérték a GVA Hungary megalapítására és vezetésére, kellő tapasztalattal vágott neki a feladatnak. A cég az M3 Business Centerben kezdte meg tevékenységét két részleggel, 12 munkatárssal, a fő tevékenységi kör pedig az ingatlantanácsadás volt, elsősorban irodák és ipari egységek területén. Ez a későbbiekben értékbecslési, kiskereskedelmi valamint lakóingatlan osztályokkal bővült. A cég az évek alatt folyamatosan terjeszkedett, és az ingatlanbérbeadási tevékenység révén többször költözött új irodába, először a Kálvin Center-be, mely irodaházra bárbeadási megbízással is rendelkezett, majd az Andrássy út 23. szám alatt található irodaházba, onnan pedig a Városligeti fasor impozáns Klösz villájába.

2008-ban a cég Tilki Róbert tulajdonába került, ekkor kapta meg a Robertson Hungary nevet, 2013-ban pedig a BNP Paribas Real Estate nemzetközi partnere lett, amely újabb távlatokat nyitott, és rálátást biztosított Európa ingatlanpiacaira.

„Mindig is fontosnak tartottam, hogy a kollégák szeressék a munkájukat és fejlődhessenek a cégnél. Számos olyan régi kollégánk van, aki nálunk tanulta meg a szakmát, majd ezt követően ért el sikereket a Robertsonnál és a pályán is. Az elmúlt húsz év bizonyítja, hogy a jó hangulat és az eredményes munka együtt is megvalósítható, és magyar tulajdonú cégként meghatározó szereplője vagyunk a piacnak.” – mondta el Tilki Róbert.

Mérföldkövek és sikerek

A cég húsz éves fennállása alatt sok rendkívül sikeres évet élt meg. A kollégák több jelentős tranzakciót zártak le, hozzájárulva a cég fejlődéshez, növekedéshez. Mindegyik megkötött ügylet egy közös siker a Robertson számára. Ezek közül az egyik legjelentősebb a Thyssenkrupp 16 000 m2-en, két évvel ezelőtt aláírt bérleti megállapodása, amely azért volt számottevő, mert összesen hat hónap leforgása alatt sikerült lefolytatni az egész folyamatot, holott egy ilyen volumenű tranzakció átfutási ideje általában másfél-két év. Szintén kiemelkedő volt a BNP Paribas magyarországi leányvállalatainak összeköltöztetése egy közös irodaházba. Korábban a cégek Budapest négy különböző pontján, eltérő típusú irodákban végezték tevékenységüket, azonban a Robertson segítségének köszönhetően sikerült megtalálni a számukra legmegfelelőbb helyet.

A Váci úton található River Estates valamint a belvárosban elhelyezkedő Atrinova irodaházat egy-másfél év alatt sikerült teljesen bérbe adni. Az előbbi esetében a Robertson Hungary tanácsot adott a felújítással és az imázs kialakításával kapcsolatosan, az utóbbi tekintetében pedig a megfelelő stratégia kialakítását követően ért el sikereket a cég. A Robertson Hungary az elmúlt években – a teljesség igénye nélkül – olyan partnerekkel dolgozott együtt mint a Raiffeisen Ingatlan Alap, az OTP, az Immofinanz, a GRT Group, a GLD Invest, a CA Immo, az S Immo vagy az Atenor Group.

„Számos ügyletet kötöttünk meg az évek során és minden munkához maximális erőbedobással állunk hozzá mind a mai napig. Azonban, ha ki kellene emelnem, hogy mire vagyok a legbüszkébb, akkor az Office Garden irodapark projektjét mondanám. Jelenleg négy irodaház van a parkban, melyből az első három épület bérbeadásában illetve az első, és második fázis eladásában a Robertson Hungary nyújtott szakmai segítséget. Most a negyedik fázis átadása zajlik, amelyen ismételten kiemelkedő bérbeadási eredményt értünk el.” – számolt be Tilki Róbert.

„Az egész projekt hihetetlenül sikeres köszönhetően a jól átgondolt tervezésnek, a partnerszemléletnek illetve a folyamatos fejlődésnek. Munkánk a bérbeadási folyamat legelső lépésétől egészen a szerződések lezárásáig tart, mely során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a bérlői igényeket a lehető legjobban megértsük, és ezáltal a lehető leghatékonyabb és legideálisabb irodát biztosíthassuk a cégeknek.” – osztotta meg gondolatait Szapáry Zsolt, a Robertson Hungary irodabérbeadási osztályának igazgatója és a projekt felelőse.

„Kiemelkedő sikerként könyveljük el, hogy parkon belül nem csak az üres területek feltöltése, de az FLE GmbH tulajdonában álló Office Garden I illetve a Residence I-II irodaházakhoz kapcsolódó szerződések meghosszabbításáért illetve újratárgyalásáért is felelősek vagyunk. Ismerjük a piaci kondíciókat, így minden részletre kiterjedő tudással tudjuk segíteni a Tulajdonost a bérlők hosszútávú megtartásában. Leghitelesebb igazolás számunkra az ügyfeleink sikeressége és elégedettsége.” – zárta le Szapáry Zsolt.

„A másik büszkeségünk egy hasonlóan összetett beruházás – a Premier Outlet projekt. Ez egy rendkívül komplex folyamat volt, amely során a telek vásárlásától kezdődően, a koncepció kialakításán és a tervezési fázison keresztül, egészen a bérbeadásig, s végül eladásig támogatást nyújtottunk. A GVA londoni stábja megfelelő szakmai alapot biztosított, ezáltal a projekt sikeresen zárult, és létrehoztunk egy olyan beruházást, amely a mai napig egyedülálló Magyarországon. Ezt követően a további két fázis bérbeadásában, majd eladásában is részt vettünk – ez utóbbit kiugróan magas hozamszinten tudtuk elérni. Később a GVA Worldwide hálózat „Largest Cross Border Transaction” díját is megkapta a cég. – számolt be Tilki Róbert arról, hogy melyik projekt tette őt a legbüszkébbé.

Az értékbecslési osztály is számos eredményes projektet bonyolított le az évek során. A Robertson egyik legnagyobb és állandó megbízója a Futureal Group, amely a hazai ingatlanfejlesztési piac egyik legmeghatározóbb szereplője.

„A közös munka 2013-ban vette kezdetét, az elmúlt évek során pedig számos irodaház, lakóingatlan és logisztikai projekt sikeres megvalósításában működtünk közre értékbecslőként, a telek megvásárlásától az elkészült projekt lezárásáig. Ezen kívül, a kezdetektől fogva részt veszünk a cég több befektetési alapjának, egyre bővülő portfólióinak értékbecslésben is. Örömünkre szolgál, hogy az évek során sikeresen megfeleltünk az olykor gyorsan változó piaci körülményekből adódó kihívásoknak.” – foglalta össze a sikereket Jakab Miklós, az értékbecslési osztály vezetője.

A Robertson munkatársai: Ezért szeretünk a cégnél dolgozni…

Munkatársaink is elmondták véleményüket arról, hogy mit jelent számukra a Robertson Hungary, miért szeretnek a cégnél dolgozni. Mivel kollégáink különböző területeken, projekteken tevékenykednek, ezért mindenki más és más pozitívumot emelt ki. Egyben azonban mindenki egyetértett: szeretjük a munkahelyünket, mert a környezet családias, mindig jó a hangulat, és a gyakran megrendezésre kerülő csapatépítő programok is összekovácsolnak bennünket.

A Robertson Hungary-n belül alapvetően négy osztály különül el egymástól. A legnagyobb az irodabérbeadási részleg, emellett megtalálható egy értékbecslési, továbbá egy ipari-logisztikai ingatlanokkal valamint tőkepiaccal foglalkozó osztály is.

„Hogy milyen egy jó munkahely? Legyen érdekes, változatos, pörgős a munka, tudjunk nap mint nap mosolyogva bejárni dolgozni. Vegyen körbe egy támogató csapat, tudjunk bátran tanácsot, segítséget kérni és érezzük azt, hogy ránk is számítanak. Nem-nem, ez nem egy sablonos, álláshirdetés szövege, pont ilyen a Robertsonnál dolgozni!” – fogalmazta meg Szőke Viktória tanácsadó kollégánk, hogy mit jelent számára a Robertson Hungary.

„Az egyedi munkarendem olyan szabadságot ad, amit nem sok helyen kapnék meg. Egyszerre tudunk csapatként dolgozni, és mégis önállóan vinni az ügyeket – ez ritka és értékes kombináció számomra. A bérlőképviseleti projektek sikeres zárása mindig jó érzés, ilyenkor minden fél elégedett. Az új bérbeadói tenderek is kihívást jelentenek, elnyerésük pedig nagy siker.” – egészítette ki Herédi Gábor, szenior tanácsadó kollégánk Viki gondolatait.

„2006 januárjában egyetemista diákmunkásként, adminisztrációs asszisztensi pozícióban kezdtem el a Robertsonnál dolgozni, idén január óta pedig már szenior konzultánsi minőségben erősítem a csapatunkat, melyre rendkívül büszke vagyok. Anno, amikor kiderült, hogy ide és két másik céghez is felvettek, Szapáry Zsolt kollégám a következő mondattal győzött meg arról, hogy melyik lehetőséget válasszam: „Martin, ha én újra kezdhetném az egész életemet, akkor is a Robertsonnál dolgoznék.” Az eltelt 6 év Zsoltit igazolta, én is ugyanígy érzek.” – idézte fel emlékeit Pető Martin, ipari-logisztikai valamint tőkepiaci tranzakciókért felelős szenior tanácsadó kollégánk.

„A Robertson sikere abban rejlik, hogy kis csapatként működik, így a kollégák sokkal jobban ismerik egymást, mint egy nagyvállalatnál. Egy munkahelyen számomra a jó hangulat, a következetesség és a közvetlen kommunikáció a legfontosabb. Emellett az is elengedhetetlen, hogy elismerjék az ember sikerét, és a kollégák motiválják, segítsék egymást, számíthassanak a másikra. Nálunk senki nem görcsöl, és senkit nem hagynak magára!” – összegezte a számára legfontosabb értékeket Kiss Anna, marketinges és ingatlanpiaci elemző kollégánk.

Az értékbecslési kollégák – Köhler Nikolett és Major Renáta – szerint minden projekt egyedi, és maximális figyelmet igényel, ugyanakkor azokra a munkákra tekintenek vissza sikerként, ahol a végső anyagban is visszaköszön a sok háttérmunka, amelyet belefektettek.

„2018 tavaszán diákként, értékbecslő asszisztensi pozícióban kezdtem a Robertsonnál, és leginkább adatbázis kezeléssel foglalkoztam. Fokozatosan egyre több munkafolyamatra láttam rá, és voltak ötleteim azok egyszerűsítésére, így végül a vezetőség támogatásával képzésekre járhattam, megszereztem a képesítést. Ez az egész egy váratlan lehetőséggel indult, de megléptem, mert láttam benne az esélyt a fejlődésre.” – osztotta meg emlékeit Köhler Nikolett.

Túri Zsuzsanna 2007 óta tölt be irodavezetői pozíciót a cégnél, egyfajta „háttérfogaskerékként működik a gépezetben”, illetve összefogja a csapatot.

„Az évek során kollégák jöttek, mentek, de a jó hangulat – szerencsére – mindig megmaradt a cégnél. Ez tulajdonképpen egy emberre vezethető vissza – az Ügyvezetőnkre, hiszen ő választja ki a kollégákat. Több céges hagyományunk is van, példának okáért a „céges babák” Robertson logós baba body-t kapnak, de ilyen a nyár eleji közös vitorlázásunk is. Egyelőre nincs olyan kollégánk, aki a cégtől ment volna nyugdíjba, én szeretnék lenni az első!” – mesélte el Zsuzsa, hogy mit jelent számára a Robertson.

Az álmokból cégcsoportot született

A GVA Hungary elindításának idején fontos szempont volt, hogy egy olyan cég jöjjön létre, amely nem egy multinacionális vállalat elvei alapján működik, hanem rugalmasabb, közvetlenebb és nagyobb energiát tud fordítani az ügyfelek igényeinek kiszolgálására. Ez az irányvonal az évek során tovább erősödött, a vezetőség célja pedig az volt, hogy kialakítsa az ügynökség imázsához leginkább illeszkedő gyakorlatot.

„Fontosnak tartom az IT eszközök állandó korszerűsítését, melyre mindig is nagy hangsúlyt fektettünk. Úgy gondolom 2001-ben mi voltunk az elsők akik CRM adatbázist kezdtek felépíteni, amely által jelenleg több mint 7000 cég ingatlan tevékenységét követjük. Jelenleg három szoftverünk fejlesztése van folyamatban, amelyek segítségével ügyfeleinket jövőbemutató megoldásokkal szeretnénk segíteni. A piac mindig változik, és ezzel együtt új szokások alakulnak ki. Igyekszünk ezeket a trendeket követni, sőt előrébb tartani, mint maga a piac!” – összegezte Tilki Róbert.

A 2021-es év újabb jelentős mérföldkövet jelent, ugyanis a Robertson Hungary megvásárolta a BNP PRE Magyarország Tanácsadó és Ingatlankezelő Zrt.-t, amely immár a Robertson csoport részeként, Robertson Property Management Zrt. néven működik. A két cég egyesítése révén a portfolió olyan szolgáltatásokkal bővült mint az ingatlankezelés, továbbá a projekt- és pénzügyi menedzsment valamint könyvelés, amelyek remekül kiegészítik a jelenlegi bérbeadási, eladási és értékbecslési tevékenységeket, ezáltal az ingatlanok életciklusának teljes egészét lefedik, mind irodák, mind ipari ingatlanok valamint üzlethelyiségek tekintetében. A két cég az év végén közös irodába költözik, munkájuk pedig immár kiegészíti egymást, közös projekteknek és sikereknek utat nyitva.

