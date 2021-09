Új irodaépület fejlesztését indítja el a WING, Magyarország egyik legnagyobb ingatlanvállalkozása: a HOP Passage a hajdani Hungária körúti Siemens telephelyen megvalósuló Hungária Office Park (HOP) részeként épül fel. Környezettudatossági és akadálymentes épületminősítéseknek megfelelően megvalósuló, A+ minőségű, prémium irodaterekkel rendelkező, bruttó 32.000 négyzetméter alapterületű új épület személyre szabható, belső kertre néző irodákat és rugalmas feltételeket kínál majd.

Az előkészítő munkálatok várhatóan 2021 végén indulnak el, a tervek szerint 2023 végén adják át az új épületet.

A HOP Passage a Hungária körúton található Hungária Office Parkban (HOP) valósul meg a WING beruházásában. A tervezett új épület a 2020 év végén átadott, és nemzetközi bérlőknek bérbeadott Gizella LOFT szomszédságában helyezkedik majd el. A 13.600 négyzetméter bérbeadható irodaterülettel és 3 pinceszinten 376 mélygarázs parkolóhellyel rendelkező, öt emeletes, újonnan felépülő irodaépület a Hungária Office Park egy teljesen új fejlesztési projektje, amely a BREEAM Excellence és Acces4you minősítéseknek megfelelően épül fel. A tervek szerint a fejlesztés építési szakasza 2022 elején veszi kezdetét, az átadásra pedig várhatóan 2023 végén kerül sor.

A Hungária Office Park egyik legnagyobb előnyét kiváló városi elhelyezkedése jelenti. A kiemelt közlekedési csomópontban, egyúttal Budapest legfontosabb körútja, a Hungária Körút mentén található ingatlan térfalai mögött nyugodt, zöld környezetben megvalósuló új épületek a belvárostól 10 percen belül találhatóak, és a város szinte minden pontjáról könnyedén megközelíthetőek személygépkocsival, illetve az irodapark előtt elhaladó 1-es villamossal, továbbá számos buszjárattal és trolibusszal. Ezen felül kerékpárút is vezet az irodaparkhoz, valamint a Zugló vasútállomás a körút szemben lévő oldalán, karnyújtásnyira található.

Az új fejlesztés a korábbi három hektáros területen működő Siemens telephelyen található, amely 2021 nyarától Hungária Office Park néven működik tovább. Az egykor telefongyárként funkcionáló terület 1990-ben került a Siemens tulajdonába és vált magyarországi székhelyévé.A WING 2018-ban vásárolta meg az ingatlant, és kezdte el a fejlesztési tervek előkészítését. Első lépésként a terület legmagasabb épületének, a Gizella LOFT-nak a felújítása történt meg és került átadásra határidőre és bérlői igényekre szabva a TÜV Rheinland és más bérlők számára. A Hungária Office Park fejlesztésének soron következő üteme a HOP Passage irodaház, amely a hangulatos zuglói Gizella utca egyik foghíj telkén felépülő új irodafejlesztés lesz. Ezt követően 4 ütemben még 3 új épülettel és a meglévő ipari műemléki védettséggel rendelkező épületek újragondolásával és felújításával bővül majd az irodapark. A területen jelenleg is közel 40.000 négyzetméter bérbeadható épület található, amely az új építések és környezettudatos felújítások eredményeként egy összesen 65.000 négyzetméter bérbeadható irodaterülettel és mintegy 1.000 parkolóval rendelkező irodaparkká alakul.

A HOP Passage újonnan tervezett irodaépülete könnyen berendezhető, nagy, világos tereket, széles szolgáltatáspalettát, valamint rugalmas bérleti feltételeket kínál. Az épület egyedisége és névadója, hogy két emelet magas átjáró vagy más néven passage köti össze a Gizella utat az épület belső részén kialakított zöld, nyugodt parkkal. A belső oldalon teljes kertre néző üveghomlokzattal rendelkezik az épület, az utcai oldalra pedig szalagablakok kerülnek, belső árnyékolóval kiegészítve, így rengeteg természetes fény jut kontrolláltan a belterekbe. Az újonnan épülő komplexumban két földszinti recepció kap helyet, ezzel lehetővé téve az épület több bérlős kialakítását, akár exkluzív bejáratot kínálva az ezt igénylő vállalatok részére. Az épületben öt emeletnyi irodatér és további három parkolószint kerül kialakításra, valamint a tervezett két liftmag összesen hat személy-, valamint biztonsági- és a parkolószintet is érintő liftet fogad majd be. A mélygarázsban húsz darab elektromos autótöltő állomás lesz megtalálható, továbbá a kerékpárral közlekedő munkavállalók számára zuhanyzóval ellátott öltöző áll majd rendelkezésre. A mélygarázs kialakításával az ingatlan jelenlegi felszíni parkolói a felszín alá költöznek, helyükön még több zöld terület, vízfelület és közösségi tér alakul ki.

„A WING hosszútávú, élhető várost célzó fejlesztési stratégiájának részeként döntöttünk a Hungária Office Park több ütemet felölelő, nagyszabású fejlesztésének elindítása mellett. A korábban Telefongyárként, majd a ’90-es években a Siemens tulajdonában álló, részben ipari telephelyként működő ingatlan koncepcionális újratervezése és teljeskörű felújítása szervesen illeszkedik a WING vállalati filozófiájába, miszerint egy városi, nagy történelmi múlttal rendelkező barnamezős területet a mai ingatlanpiaci elvárások maximális figyelembevételével újrahasznosítunk, és töltünk meg új ötletekkel, funkciókkal és élettel. Az elkövetkező években a Hungária körút egyik meghatározó, fejlesztési potenciállal is bíró ingatlanán, a meglévő épületek átalakításával és felújításával, valamint új épületek fejlesztésével egy közel 65.000 négyzetméternyi új, környezettudatos komplexum jön létre, amelynek első ütemeként a HOP Passage irodaház valósul meg” – mondta Noah Steinberg, a WING elnök-vezérigazgatója.

A hangulatos, városias környezetben már ma is minden egyszerűen elintézhető, a közelben több élelmiszerbolt, bank, ATM, gyógyszertár, pékség és étterem is elérhető, miközben a Hungária Office Park már most is széleskörű szolgáltatásokat nyújt bérlőinek. 2021 júliusában új bisztróétterem nyílt az ingatlan központi épületében, a Hungária krt.-i oldalon több mint 500 négyzetméteren, külön kávézóval, kertre tájolt terasszal. 2021 tavaszán nyitotta meg kapuit a Synergym nevű új fitneszközpont 1.000 négyzetméteren, és telepítésre került egy többállásos Alteo elektromos autótöltő, Share Now autómegosztó szolgálatással együtt. Az irodában dolgozók lelki és fizikai feltöltődését célozza a szökőkúttal ellátott belső kert, a tetőkertek, illetve a közeli szomszédságában található, megújuló Városliget.

„Hiszünk a városi lokációkban és a Hungária körúton kialakulóban levő új budapesti irodafolyosóban, amely versenyképes alternatívát nyújthat a lassan megtelő Váci út mellett. Szintén ezen a körgyűrűn adtuk át 2008-ban az Allianz székházát, 2018-ban a Telekom Székházat és a Material Center felújításaként újjászületett Skylight City irodaházat, valamint 2020 végén a Gizella LOFT komplexumot, amelyek határidőre és teljes mértékben a bérlő igényeire kialakítva készültek el. A Hungária körgyűrű Üllői úti csomópontjában található a WING fejlesztette Telekom székház, amelynek szomszédjában jelenleg a Liberty irodaház építése zajlik. A Hungária Office Park hasonlóan fókuszban van, hiszen itt a Hungária körút és Thököly út kiváló infrastruktúrája találkozik a hangulatos, emberközpontú, zuglói városrésszel, ami egyedi vonzerőt biztosít ennek a területnek” – tette hozzá Schőmer Norbert, a WING irodafejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettese.

Részletek a Hungária Office Park-ról

Zugló újjászülető és kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező csomópontjában megújuló friss, modern, fiatalos campus jellegű irodapark-fejlesztés, amely illeszkedik a városszövetbe, egyúttal meghatározza a jövőben a környék városképét. Újjászületése első fázisában „Itt és most” jellegű irodatereket is kínál, meglévő bérbeadó irodákkal, szolgáltatásokkal, az irodapiacon egyedinek számító rugalmas bérleti feltételekkel. A későbbi fejlesztési fázisokban pedig teljesen új, prémium, A+ kategóriás irodaterületeket kínál 40.000 m2-en.

Egyedi igények és komplex megoldások

· Rugalmasan alakítható irodaalaprajzok, bővülési és csökkentési lehetőségekkel

· Iroda- és kapcsolódó raktár, illetve technológiai labor, vagy akár nagy belmagasságú stúdió területek elérhetők minden méretben (100-3.000 m2)

· Rugalmas szerződési feltételek és bérleti időtartam

· Azonnali beköltözhetőség

„Itt és most” elv érvényesülése:

· Széles szolgáltatáspaletta a Parkban (étterem, kávézó, belső kert, parkolás + e-töltő állomás + car sharing, recepció, fitnesz; közösségi szolgáltatások)

· Technológiai irány a nagyvárosban (kutatás fejlesztés, laborok, stúdiók, körkörös gazdaság)

· Speciális igényeket is kielégítő BTS épületek megvalósíthatósága

· Fenntarthatóság (közösségi közlekedés, újrahasznosítás, XXI. századi munkahelyek)

A Hungária Office Park előnyei

· Kiváló közlekedési kapcsolatok (7, 7E, 108E, 8E, 133E, 110, 112, 5 buszok; 1-es villamos; 70, 72, 75 trolibusz; Zuglói vasútállomásról vonatra szállva 7 percen belül a Nyugati pu.)

· Élhető, városias, mégis zöld mikrokörnyezet, a zuglói villanegyed szomszédságában

· Megújuló Városliget séta távolságra

· Védett, belső parkra néző irodák

· Környék nyújtotta széles szolgáltatáspaletta (szupermarket, bankok, ATM, gyógyszertár, virágbolt, pékség, vendéglátóhelyek)