Hongkongiak irodájában a menő skót-magyar startup

A nemzetközi utazás kereső portál, a magyar applikációfejlesztő céget pár éve felvásárló Skyscanner mintegy 1 000 négyzetméteren folytatja működését a hongkongi tulajdonban lévő, de pest belvárosában lévő K6 Irodaházban. A meglévő szerződésük sikeres újratárgyalását a JLL ingatlantanácsadói végezték.

A JLL nemzetközi ingatlantanácsadó látta el a globálisan népszerű, skóciai Skyscanner utazási keresési szolgáltató budapesti irodájának bérlőképviseletét. Az 1 000 négyzetméterről szóló bérleti szerződés újratárgyalása sikeresen zárult, a bérlő további 5 évre írt alá a K6 Irodaházban.

A Skyscanner az utazáshoz kötődő internetes keresésekre specializálódott aggregált keresőmotor, amellyel például időpont vagy úticél szerint kereshetünk repülőjegyeket, hoteleket, bérelhető autókat. Jelenleg több, mint 30 nyelven kínálja szolgáltatásait, melyek rendkívüli népszerűségnek örvendenek az egész világon, és a vezető utazáskereső portálok közé tartozik.

Ma már számos IT technológiai szolgáltató rendelkezik irodával Budapesten, mely annak is köszönhető, hogy felismerték, Magyarország erős az informatikai szaktudás terén és a folyamatosan fejlődő gazdaság hatással van a minőségi irodapiaci kínálatra is. A Skyscanner 2014-es, magyarországi mobil fejlesztő központjának megnyitásakor (ekkor vásárolták fel a kis-közepes magyar applikációfejlesztőt) az Astoriánál található K6 Irodaházat választotta a kibővült magyar csapat számára, ahol azóta is sikeresen folytatják tevékenységüket.

„Megtisztelő, hogy bérlőképviseleti megbízóink között ismét egy ilyen sikeres online portállal dolgozhattunk együtt, mint a Skyscanner. A meglévő irodájuk rengeteg kollaborációs teret biztosít a fejlesztőkből, kutatókból és termékmenedzserekből álló csapat számára. Nagyon örülök, hogy bérlő és bérbeadó között egy olyan megállapodás született, amely mind a két fél megelégedésére szolgál és előremutató a hosszútávú együttműködésre is.” – mondta el Major Krisztina, a JLL irodabérbeadási részleg egyik vezetője.

Myra Fulton, a Skyscanner igazgatója hozzátette: „Nagyon örülünk, hogy végül a már megszokott lokáción béreljük továbbra is irodánkat, hiszen már beköltözésünkkor saját ízlésünkre rendeztük azt be, azzal a céllal, hogy egy inspiráló környezetet alakítsunk ki a kollégák számára, tágas közösségi terekkel és tetőtéri napos konyhával. Mivel sokan járnak be kerékpárral dolgozni, lokáció szempontjából ideális a belváros közelsége is.”

A K6 Irodaház tulajdonosa egy hongkongi magánbefektetési alap, amely a Wigan Acquisitions vállalattal áll együttműködésben. A Wigan és társbefektetőinek megbízott képviselője a Gamma Properties, aki nem csupán a tranzakció létrejöttében játszott aktív szerepet, hanem évek óta biztosítja a K6 – és számos más – irodaház és hotel menedzsmentjét is. A tranzakció során a tulajdonos jogi képviseletét az EY Ügyvédi Iroda ingatlanjogi csapata biztosította.

Az épület Budapest belvárosának emblematikus részén helyezkedik el, a Kossuth Lajos utca és a Károly körút csomópontjánál. Az ingatlant 2006-ban újították fel teljesen és alakították modern irodaépületté, amely hozzávetőlegesen 1 400 négyzetméter “A” kategóriás iroda- és kiskereskedelmi területtel rendelkezik a földszinten és további 6 emeleten együttvéve. Kitűnő elhelyezkedésének, könnyű megközelíthetőségének és rugalmas kialakíthatóságának köszönhetően a K6 Irodaház 100% -os kihasználtsággal üzemel.