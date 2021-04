Hetedik helyiségét nyitotta a New Work

A New Work flex irodaterület-szolgáltató tovább bővült Magyarországon és áprilisban Budapesten nyitotta meg hetedik hazai irodahelyiségét. A társaság 2000 négyzetméternyi irodaterületre szerződött a dél-budai Science Park épületében.

A Science Parkkal kiegészítve a New Work Magyarországon közel 15.000 négyzetméter flexibilis irodaterületet kínál 7 budapesti és budaörsi irodaházában (nyitóképen a New Work belvárosi irodája).

A cég a szolgáltatott irodák új generációját kínálja, amelyet az elmúlt hónapokban hétszer díjaztak kiváló szolgáltatásaiért és formatervezésért, illetve olyan digitális irodai megoldásokkal szélesítette portfólióját, amelyek jól illeszkednek a vállalatok mai igényeihez, különösen egy olyan időszakban, amikor az alkalmazottak otthonról és rotációs rendszerben dolgoznak.

„A Science Park bérleti szerződésének aláírása hosszú távú folyamat eredménye, hiszen már több mint 3 évvel ezelőtt kiszemeltük ezt a helyet. Nagy várakozással tekintünk a jövőre és arra, hogy újabb helyszínekkel bővítsük magyarországi portfólióinkat franchise partnereinkkel közösen, mivel a magyar piac rendkívül fontos számunkra. Intenzíven fejlődünk, hiszen a flex irodaterületek iránti igény a COVID-19 és a digitalizáció hatására jelentősen megnőtt” – mondja Hubert Abt, a New Work alapítója és vezérigazgatója.

A Science Parkban a New Work ügyfelei számára privát irodák széles skáláját kínálja, 2 és 37 munkaállomás között irodánként. A teljesen berendezett, komplett irodai infrastruktúrával felszerelt, zárható és azonnal költözhető irodákat két tárgyaló egészíti ki.

Prémium lokáció

A Science Park a dél-budai 11. kerületben található, a Petőfi híd lábánál és gyönyörű panorámát kínál a Dunára és a zöld környezetre. A terület jelentős kereskedelmi és üzleti központnak számít, közel a városközponthoz. A BREEAM zöldminősítéssel rendelkező Science Park épülete tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, karnyújtásnyira található ugyanis a 4-es és 6-os villamososok megállójától. Önálló épületként az irodaház helyiségeit természetes fény árasztja el és parkosított zöld területek veszik körül.

Új digitális megoldások az új irodák mellé

A vállalat minden piacán, így Magyarországon is elérhetővé tette ügyfelei számára a New Work mobilalkalmazást, mely lehetővé teszi a tárgyalóterek és munkaállomások egyszerű foglalását és további szolgáltatások megrendelését bármely régiós lokációban, valamint egyben kommunikációs platformként is funkcionál. Az új funkciók közé tartozik a napi szintű helyfoglalás egyszerűsödése, mely teljes rugalmasságot biztosít a bérlők számára, ha esetleg a szokásostól eltérő helyről kell dolgozniuk vagy ha további munkaterületre van szükségük.

Az új digitális termékek iránti igény jobb kielégítése érdekében a New Work workcloud24 néven új kapcsolódó vállalkozást is indított. A jövőben a workcloud24 fejleszt majd minden digitális terméket, mint például a digitális Office Pass-ot, amely feleslegessé teszi a fizikai irodabérleti szerződéseket, valamint egy digitális eszköztárat, amely lehetővé teszi a ingatlantulajdonosok és ingatlankezelők számára, hogy üresen álló területeikből flexibilis irodaterületet alakítsanak ki.