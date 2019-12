Jövő év január elsejétől, Robert Kubinsky lesz a HB Reavis új magyarországi ügyvezető igazgatója. Jan Hübner jelenlegi ügyvezető a megbízása végével távozik a pozíciójából, miközben továbbra is aktívan részt vesz az Agora Tower és Hub sikeres átadásában. Az új ügyvezető HB Reavis vállalatnál szerzett széleskörű szakmai tapasztalatával irányítja majd a közel 70 fős budapesti csapatot, hogy az Agora Budapest második üteme is sikeresen elinduljon.

Robert Kubinsky (nyitóképünkön) egyébiránt nyolc évvel ezelőtt csatlakozott a HB Reavis csapatához, mint Operatív Pénzügyi Igazgató, hatáskörébe tartozott az üzleti tervezés és kontrolling, a cash flow menedzsment, számvitel és az IFRS szabványok alkalmazása.

Két évvel ezelőtt a HR divízió csoportvezetőjének kérték fel: az ő irányítása alatt jött létre a vállalat új HR stratégiája, melynek eredményeképpen a „HB Reavis Academy” tudásmegosztó platform mellett országokon átívelő, vezetőképző és tehetséggondozó projekteket valósított meg. Mindezen szakmai és emberi tapasztalatok vezetik majd az új pozíció esetleges kihívásaiban.

Kubinsky egyébként, a HB Reavishoz való csatlakozását megelőző 15 évében olyan pénzügyi intézeteknél szerzett nagy szakmai tapasztalatot, mint az Intesa San Paolo Group, vagy a Societe Generale Group. A VUB Generali Nyugdíjalap pénzügyi igazgatójaként pedig a vállalat pénzügyi stratégiáját és annak megvalósítását, valamint a csoportba tartozó kisebb cégek üzleti tervezését és kontrollingját vezette.

Jan Hübner jelentős szerepet töltött be a vállalat fenntarthatósági irányelveinek és zöld építési normarendszerének kialakításában. Többek között ennek is köszönhető, hogy a HB Reavis projektjei, sikeresen pályáznak olyan összetett és magas szintű fenntarthatósági minősítéskere mint a BREEAM Communities, vagy a BREEAM Outstandig / Excellent, amelyek előminősítéseit az Agora Budapest nemrég meg is szerezte.

Hübner vezetése alatt megháromszorozta a helyi csapat létszámát, tavaly pedig elnyerte a CIJ “Real Estate Employer of the Year” (“Az év ingatlanpiaci foglalkoztatója”) rangos elismerését. A HB Reavisnál töltött tíz évéből háromban ügyvezető igazgatóként irányította a vállalatot Magyarországon. A jövőben szakmai pihenőre vonuló, leköszönő ügyvezető az Agora Tower és HUB átadásáig segíti majd a budapesti csapatot.