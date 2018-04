Hasított a térségben tavaly a Skanska

A Skanska közép-kelet-európai kereskedelmi fejlesztési üzletága összegezte a 2017-es teljesítményét Lengyelországban, Romániában, Magyarországon és Csehországban. A vállalat hét épületet értékesített összesen több mint 360 millió euró értékben, és 180 000 négyzetméternyi területet adott bérbe tíz közép-kelet-európai piacon. Ez 10%-os növekedést jelent 2016-hoz képest.

2017-ben volt olyan időszak, amikor egyszerre 17 folyamatban lévő projekt keretein belül összesen 350 000 négyzetméter volt a Skanska tulajdonában. Az év végéig a vállalat 5 projektet adott át, ami közel 86 000 négyzetmétert jelent. A megvásárolt telkekkel újabb 315 000 négyzetméterrel gyarapodott a cég telek állománya a négy közép-kelet-európai országban, ahol a Skanska jelen van, biztosítva az üzleti tevékenységet az elkövetkező évekre. Az irodapiac változásait szem előtt tartva, és a bérlői piac trendjeihez igazodó új megoldásokat alkalmazva a Skanska tovább építi irodai portfólióját a nagy igényeket támasztó nemzetközi ügyfelek számára, akik főként a banki, pénzügyi, IT és üzleti szolgáltatási ágazatokból kerülnek ki.

„A közép-kelet-európai régió továbbra is lendületben van. A Skanska teljesítménye igazolja, hogy a piac méltányolja a régióban található befektetési lehetőségeket, és egyre inkább Közép-Kelet-Európába csoportosítja a működést és a tőkeáramlást. Most olyan értékeket tudunk kínálni, melyek nehezen találhatók meg a világ más pontjain. Közép-Kelet-Európában elkezdtük bevezetni a WELL Building Standard-et, mely az épületekben található ivóvizet értékeli 34 kategória szerint a munkavállalók számára megfelelő minőség elérése érdekében. Továbbá részt veszünk a világ első, energiafelhasználás szempontjából önellátó irodaépületeinek fejlesztésében, mely a perovszkit napelemeknek köszönhetően valósulhat meg. Közép-Kelet-Európa iránymutató a jövő irodáinak tekintetében.” – mondta Katarzyna Zawodna, a közép-kelet-európai kereskedelmi fejlesztési üzletágának vezérigazgatója.

A Skanska Magyarország Ingatlan Kft-nek jelenleg egy nagyszabású projektje van folyamatban: a IX. kerületben, a Soroksári úton épülő Mill Park irodakomplexumot előreláthatóan idén nyáron adják át. A Mill Park összesen 36 000 négyzetméternyi irodateret kínál, ennek körülbelül 80%-ára már van előbérleti szerződés.

“2017 a bérbeadás és a területvásárlás szempontjából is sikeres év volt a Skanska számára, 2018 pedig a csúcsminőségű innovációk éve lesz! Májusban debütál a Building App, ami a Mill Parkba költöző bérlők alkalmazottai számára lesz elérhető. Az alkalmazás számos praktikus lehetőséget kínál a felhasználóknak, például karbantartással kapcsolatos információkat jelenthetnek a létesítményüzemeltetés számára, illetve az épület közelében található különböző szolgáltatásokat is megtalálhatják. Ezen kívül közösség- és kapcsolatépítő lehetőséget is biztosít az applikáció: az épületben dolgozó alkalmazottak személyes és szakmai információkkal frissíthetik saját profiljukat, és kollégáikat is megtalálhatják a rendszeren keresztül.