Várakozáson felül teljesít az IMMOFINANZ saját szolgáltatott irodája a Haller Gardensben, a bérelhető mycowork területek nagy része már bérlőre talált. Az új bérlők közel háromnegyede a myoffice szolgáltatást választotta. Különleges és közkedvelt megoldások a konferenciaterem, az étterem és a kávézó terén.

Az IMMOFINANZ, a régió egyik legnagyobb ingatlanbefektetője Budapesten, befejezte a budapesti myhive Haller Gardens teljes modernizálását.

Az épület mára megújult, a már meglévő myhive megoldások mellett olyan új szolgáltatások is bevezetésre kerültek, amelyek maximálisan támogatják a rugalmas munkavégzést, valamint az irodaházon belüli közösségi terek sokoldalú használatát.

A koncepció célja, hogy a közös tereket a tényleges funkciójuk mellett a bérlők többek között vendégek fogadására, üzleti megbeszélésekre és kikapcsolódásra is tudják használni. A dolgozók kényelmét szolgáló újítások és az újonnan bevezetett flexibilis termékek igen népszerűek, a mycowork területek nagy része már bérbeadott.

A modernizálás során a myhive Haller Gardens homlokzata megújult, az épület egésze korszerű és energiatakarékos külső és belső világítást kapott, valamint a lobbik és az épületszárnyakat körülölelő kert is az új koncepciót követve, megújulva állnak mostantól a bérlők rendelkezésére. Az utóbbi – amely az épületnek nevet adó Haller János főispán egyik fő művére reflektál –, igen sokoldalú használatot biztosít, ugyanis a kert szerves részévé válik az irodakomplexumnak, ahol találkozókat, megbeszéléseket és rendezvényeket is lehet majd tartani.

Hasonló koncepció alapján kapott új arculatot a magas színvonalú kávézó és étterem, amely további kényelmi funkciókkal egészült ki. Intelligens, a parkolóhelyeket optimalizáló rendszer került bevezetésre, amelynek segítségével a bérlők költséghatékonyan és rugalmas feltételekkel tudnak helyeket bérelni. Mindemellett egy kiemelkedő akusztikai jellemzőkkel és magas szintű rendezvénytechnikai megoldásokkal rendelkező, szintén rugalmasan bérelhető kedvelt rendezvény- és tárgyalóhelyszín is kialakításra került az irodaházban.

A myhive Haller Gardensben került bevezetésre elsőként a Service Pont, amely támogatást nyújt az irodaházon belüli közösségi élethez, valamint a bérlők kérésére megszervezi a ruhatisztítást, a virágrendelést, a masszázst, de akár egy alkalmi smink elkészítését is. A „community manager” feladata, hogy figyelemmel kísérje a felmerülő igényeket, gondoskodjon a jógaóráról, és egyéb szakmai vagy munka utáni szórakoztató rendezvényről.

„A myhive Haller Gardens nemcsak a legmagasabb minőséget kínálja, hanem egy megújult légkört is, ahol bérlőinket az igényeiket maximálisan kiszolgáló újdonságokkal és flexibilis irodamegoldásokkal várjuk. Az volt a célunk, hogy a megújult irodaházban be tudjuk mutatni a myhive által jelenleg kínált összes szolgáltatást. Néhány új bérlőnk a Trivium Packaging BSC, Europe, a NIPÜF Zrt. és a Benu Magyarország Zrt. már ezt a megújult légkört élvezheti” – mondta Vörös Ottó, Country Manager Finance & Support, IMMOFINANZ Hungary.

Az IMMOFINANZ elég korán felismerte az irodapiacon kialakuló új trendet, a rugalmasság iránti igényt, amelyre elsők között reagált a piacon a myhive új irodatermékeivel. Igen népszerű a vállalat saját szolgáltatott irodája, a mycowork, amely 1000 négyzetméteren kínál teljesen berendezett, flexibilisen bérelhető kulcsrakész irodaterületeket. Nemsokkal a nyitás után a mycowork területek közel kétharmadára már bérleti szerződést kötöttek. Szintén kiemelkedően népszerű termék a myoffice, amely az ügyfelek kívánsága szerinti, egyedülálló kényelmi funkcióval kialakított azonnal költözhető, dedikált irodatereket kínál rugalmas konstrukcióban. Az új bérlők több mint 75 százaléka ezt a terméket választotta. Mindkét esetben a bérelt irodaterületek nagyságától függetlenül, a bérlők az irodaház teljes myhive szolgáltatáscsomagját élvezhetik: kiváló infrastruktúrát, a közösségi tereket és minden myhive-tagnak járó szolgáltatást.

„A mycowork és a myoffice termékek iránt igen nagy a kereslet, legújabb bérlőink közül a FedEx, a Gamax Laboratory Solutions Kft. is az utóbbi mellett döntött, illetve a Nova Services Kft. szintén a myoffice szolgáltatáscsomagot választotta megújult irodájának kiépítése során. A termékek sikere nem meglepő, ugyanis olyan sokrétű és egymással kombinálható megoldásokat kínálunk, amelyek révén az ügyfelek nagyrészének megváltozott irodabérleti igényeit is ki tudjuk szolgálni. Hiszünk abban, hogy a myhive egy olyan márka, amely minden kényelmet és lehetőséget megad egy ideális irodához, az induló pár fős vállalkozástól kezdve a legnagyobb vállalatokig” – tette hozzá Vörös Ottó, Country Manager Finance&Support, IMMOFINANZ Hungary.

