Fát mentenek a Margit körúton, a régi iskola közelében

Prémium ingatlanfejlesztéssel rehabilitálja a Margit körút egyik ismert műemlékét, a Margit körúti iskola épületét és környezetét a Codic Hungary. A műemlék iskolaépület építészeti értékeit megőrző HomeWork projektben az elhanyagolt műemléki épülettömb és a környező zöldterületek is újra életre kelnek.

A munkálatok során 3600 négyzetméternyi irodát, felső kategóriás lakásokat, mélygarázst, üzlethelyiséget és a jelenleginél nagyobb, gondozott parkot is kialakítanak. A régóta rehabilitációra váró ingatlan környezetében élők életminőségét és az ingatlanok értékét egyaránt növelő beruházást a tervek szerint 2022 második felében fejezik be.

Bár érvényes építési engedéllyel rendelkezik, a fejlesztő megoldást keresett a telken álló nagy platánfa megőrzésére is. Mivel az elmúlt hetekben elkészített szakértői vélemények szerint azt biztonsággal átültetni nem lehet, a Codic úgy döntött, hogy a kiviteli tervek módosításával óvja meg a fát.

A Margit körút és a Rómer Flóris utca sarkán található műemléki iskolaépület és a környező zöldfelületek megújításával Buda egyik évtizedek óta fejlesztésre váró ingatlanjának rehabilitációját kezdte el 2020 májusában a Codic Hungary.

A pusztulásnak indult, graffitikkal elcsúfított épület – az építészeti és műemléki értékek megőrzésével – a mai igényeket kielégítő terekkel kombinálva kap a jelentőségének megfelelő új, komplex funkciót. Mindezt egy kétéves projekt során az épület teljes homlokzati rekonstrukciójával, tereinek részleges átalakításával és bővítésével, valamint jelentős, 1300 négyzetméternyi zöldfelület kialakításával biztosítja a nemzetközi fejlesztő.

„A II. kerület egyik legfrekventáltabb helyén egy történelmi és műemléki jelentőséggel bíró többfunkciós épületet és a jelenleginél markánsan nagyobb, rendezett zöldfelületet alakítunk ki. Ezzel nemcsak leendő bérlőinknek, lakóinknak, de a kerületben élőknek is kézzelfogható értéket teremtünk, ami életminőségükben és ingatlanjuk értékében egyaránt megmutatkozik” – nyilatkozta Christophe Boving, a Codic Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A Codic – hazai és nemzetközi szakértők bevonásával – mérlegelte a fejlesztési területen található platánfák áthelyezésének alternatíváit. Ennek eredményeként, az önkormányzattal együttműködve, két kisebb platánfát a kerületen belül már biztonságosan áthelyeztek.

A kerületi önkormányzat felkérésére az elmúlt hetekben a Codic ismételten megvizsgálta a Margit körút és a Rómer Flóris utca sarkán álló nagy platánfa átültetésének lehetőségét.

Mivel ez a fa méretei miatt rendkívül kockázatos lett volna, a fejlesztő úgy döntött, hogy – annak ellenére, hogy a fa kivágásához szükséges összes jogosítvánnyal és érvényes építési engedéllyel rendelkezik –, saját költségén módosítja a terveket, és megőrzi a platánt.

„Az együttműködő partnereinknek és a kerületi önkormányzatnak köszönhetően sikerült olyan megoldást találni, amellyel a platán az eredeti helyén maradhat, ugyanakkor a komplex fejlesztési projektünk is megvalósítható” – hangsúlyozta Christophe Boving.

A folyamat részeként – statikai okokból – a fa lombkoronáját megmetszik. Ezzel nemcsak a platán élettani igényeire és a tervezett épületre lesz tekintettel a fejlesztő, de a fán esetleg fészkelő madarak költési időszakára is. Ezért a munkálatok előkészítésébe környezetvédelmi szakértőt is bevontak.

Munkában is otthon

A felújított és kibővített épület legfelső 2 szintjén 15 lakás, az alsóbb szinteken pedig 3600 négyzetméternyi iroda, valamint fedett teraszú étterem, kávézó is várja majd az irodai dolgozókat, a lakókat és a vendégeket. Az egyszintes mélygarázsban több kerékpártárolónak és 50 autónak jut hely.

A garázsból külön lépcsőházon és lifteken keresztül érhetők el az irodák és a lakások, valamint a földszinten is külön bejáratot biztosítanak a dolgozóknak és a lakóknak.

A HomeWork épületében az egykori iskola monumentális lépcsőjét az iroda dolgozói használják majd. A meglévő homlokzat magas ablakait az új homlokzat nagy üvegfelületeivel kombinálják, ennek köszönhetően bőséges természetes fényt kapnak a belső terek.

Csiernik Ibolya, a Codic Hungary bérbeadási és marketingvezetője rámutatott: a lakás-iroda vegyes funkciós fejlesztés önmagában biztosítja, hogy a projekttel nem csupán munkaterületeket, de minőségi otthonokként is jól vizsgázó életteret hoznak létre. Ezért fontos része a beruházásnak a privát teraszok, a közösségi zöldfelületek és egy új, nagyobb parkrész kialakítása.

Az áthelyezett vagy kivágott fákat szintén pótolják, ezenkívül az egyelőre parkolóként funkcionáló / burkolt felületű belső kertet is füvesítik, illetve többszintű növényállománnyal látják el.

Zöldebb kerületet – nem csak egy helyen

A kerülettel 2016-ban aláírt településrendezési szerződésben a Codic Hungary további „zöldítésre” is kötelezettséget vállalt a II. kerületben. Ennek a részleteiről jelenleg is egyeztetnek az önkormányzattal és a FŐKERT Zrt.-vel. A folyamatba a kerületben élő embereket közösségi egyeztetéssel vonják be.

„A teljesen felújított és kibővített 500 négyzetméteres park, a nyugodt belső kert és a zöldtető kombinációjával összesen 1300 négyzetméter kellemes, zöld környezetet teremtünk. Annak ellenére, hogy magánterület, fontosnak tartjuk, hogy a park és a közösségi tér nemcsak az épület lakóit, dolgozóit várja, de nyitva áll majd a lakosság előtt is” – erősítette meg Csiernik Ibolya.

A teljes zárófödémen kialakításra kerülő extenzív zöldtető hozzájárul a Margit körút közismerten problémás levegőminőségének javításához, és mivel a HomeWork legmagasabb pontja is alacsonyabb, mint a környező épületek, a szomszédban lakók számára is esztétikai jelentőségű lesz.

A tervezés – az épület történelmi és műemléki jelentőségét szem előtt tartva – a Bor Ferenc és Rozsnyai József műemlékkutatók által elkészített építéstörténeti, műemléki kutatási dokumentáció és értékleltár adatainak figyelembevételével történt. A korábban engedélyezett tervhez képest a jelen átalakítás fokozottan szem előtt tartja az értékleltár alapján a meglévő épület műemléki értékeit. A tervezett bontás a lehetőségekhez mérten is kevesebb szerkezetet érint, célja kizárólag a műszaki állag biztosítása vagy az életveszély-elhárítás érdekében szükséges elkerülhetetlen beavatkozás.

Az építési engedély alapján az előkészítő bontási munkák megtörténtek, a régészeti feltárás folyamatban van.

Egy kis történelem: iskolát építettek ide

A Margit körúti iskola 1883–1884-ben emelt épülete a historizmus korának jellegzetes téglaarchitektúrája, a kor iskolaépítészetének értékes példája. Az épület küllemét leginkább meghatározó vörös és sárga téglás homlokzatkialakítás az építést megelőző fél évszázadban vált fokozatosan népszerűvé: az 1880-as évekre széles körben elterjedt stílusirány, amelynek közvetlen gyökerei az 1830-as évek Poroszországába vezethetők vissza.

A főváros egyik legkorábbi iskolaépületeként is védendő műemléki értéket képvisel. A védetté nyilvánítás célja a korábbi alapokon 1883-ban, historizáló stílusban épített iskola építészeti értékeinek megőrzése. Az iskola melletti foghíjtelken az 1875-ben Tóth Ignác által alapított „Szent István” patika saroképülete állt, amely a II. világháború alatt teljesen elpusztult.

A Codic Hungary tervezett beruházása abból a szempontból is figyelemre méltó, hogy miközben az elmúlt évtizedekben a főváros számos műemléki védettségű épülete az enyészeté lett vagy elbontották, a „HomeWork” projektnek köszönhetően megmenekül múltunk egy része, a kerületnek és lakóinak egyaránt fontos szelete.