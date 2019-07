Ezeken a helyeken féláron kínálják a lakásokat – Jó ötlet így vásárolni?

Nemrég újra reflektorfénybe került az Andrássy úton álló egykori MÁV-székház, amit most közel 8 milliárd forintos kikiáltási áron szeretne értékesíteni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Az MNV-nek azonban más, jelentősen olcsóbb ingatlanok is szerepelnek a kínálatában, sőt az árveréseken szereplő ingatlanokat többnyire a piaci árnál is alacsonyabb áron hirdetik meg. Az alábbiakban bemutatunk három oldalt, ahol árverésre bocsátott ingatlanok között lehet válogatni, valamint arra is keressük a választ, hogy az alacsony ár ellenére miért nem lepik el tömegesen az árveréseket a piacon megjelenő lakásvásárlók.