Ezek jelentik az irodapiac jövőjét: Csak beszélünk róla, vagy már használjuk is?

Csak kapkodjuk a fejünket, olyan sűrűn érkeznek bejelentések az új irodaházak építéséről, régi épületek átalakításáról, vagy éppen a már elkészültek átadásáról. De nemcsak a fejlesztéseknél van nagy pörgés, a bérlői igények, az alkalmazott technológiák is folyamatosan változnak, új trendek törnek be a hazai irodapiacra, amelyekről a GTC Hungary szakértőjét is megkérdeztük. A coworking, a proptech és a well-being azok a kulcsszavak, amelyek leginkább meghatározzák most a fejlesztési irányokat, az üzemeltetést és a bérlők igényeit.