Építik a Millennium Gardenst

A szerkezetépítés fázisába lépett a Millennium Gardens, a TriGranit legújabb budapesti irodaprojektjének kivitelezése. A 37 ezer négyzetméter bérbeadható területű irodaház szerkezeti kivitelezését a Bayer Construct Zrt. végzi. A 21. századi technológiájú, munkavállaló-barát és zöld szempontok figyelembevételével épülő projekt a kétszeres FIABCI díjas Millennium Városközpont befejező eleme lesz, amit 2021 közepén adnak át.

„2019. június végével befejeződtek a Duna-parti Millennium Gardens irodaház mélyépítési munkálatai, amelyek az alaplemez elkészülésével zárultak le. A kivitelezés ezen szakaszát végző Swietelsky Kft. a munkálatok befejezésével párhuzamosan átadta a területet a szerkezetépítésért felelős Bayer Construct Zrt-nek, aki megkezdte az épület vasbeton szerkezetének kivitelezését. A vasbetonfalak, pillérek és vasbetonmag megépítésével az A-kategóriás, egyedülálló formavilágú irodaház a tervek szerint idén október végére éri majd el a földszintet, a leendő bérlők pedig 2021 második felétől foglalhatják el az épületet” – mondta el Tom Lisiecki, a TriGranit vezérigazgatója.

A Millennium Gardens különleges színfolt a budapesti ingatlanpiacon: a Művészetek Palotája, a Nemzeti Színház és a K&H székház szomszédságában, közvetlenül a Duna-parton, egy egyedülálló módon karbantartott zöldfelület mentén helyezkedik el, amelynek különlegessége a 1,5 km hosszúságú zöld promenád és a Duna közelsége. Az egyedi formavilágú, kétszárnyas épületegyüttes mintegy 37.000 négyzetméternyi bérbeadható irodaterülettel és több mint 500 parkolóhellyel várja bérlőit, nagy hangsúlyt helyezve napjaink munkavállalói és bérlői igényeire.

Az épületben a legújabb városhasználati trendeknek megfelelően több, mint 200 kerékpár tárolására alkalmas, zuhanyzókkal és öltözőkkel ellátott kerékpártároló létesül, továbbá az épület elektromosautó-töltőhelyekkel is rendelkezik majd. Az iroda bővelkedik közösségi térként, találkozóhelyként vagy akár alternatív munkavégzési helyként funkcionáló terekben, mint például belső udvar, a tetőn kiépítésre kerülő kert, számos terasz, valamint a földszinten helyet kapó 300 fős étterem, amely jó idő esetén szabadtéri résszel is a bérlők rendelkezésére áll majd. Az épület tervezése során a fejlesztő TriGranit a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő, modern építészeti megoldásokat használt. Az épülethez már a tervezési fázisban a BREEAM Very Good minősítés figyelembevételével készültek a tervek.

A Millennium Városközpont

A TriGranit által fejlesztett Millennium Városközpont az elmúlt 10 évben valódi város a városban-ná alakult – az itt található kávézóknak, gyorséttermeknek, étteremnek, fitneszteremnek, egészségügyi központnak és további szolgáltatóegységeknek köszönhetően az irodaház leendő dolgozói a mindennapokhoz szükséges számos ügyet el tudnak intézni a környéken. A munka utáni pihenést és rekreációt pedig az iroda közvetlen szomszédságában található MÜPA és Nemzeti Színház, valamint a néhány percnyi sétára található Budapest Park és Kopaszi-gát szolgálják. Az épület elhelyezkedéséből adódóan kiválóan megközelíthető gépkocsival, illetve tömegközlekedéssel is: környéken négy villamosvonal, számos busz, 2 HÉV vonal, valamint a majdani 5-ös metró vonala helyezkedik el. Budapest belvárosa mindössze 15 perc alatt megközelíthető, de a távolról munkába járóknak is számos közlekedési eszköz áll rendelkezésre az irodaház megközelítésére, és a reptér is gyorsan elérhető.