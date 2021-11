Építészeknek, művészeknek, dizájnereknek is segíthet ez az egyetemi kiválósági program

Egyetemi hallgatókat és végzősöket, sőt phd hallgatókat, és friss phd-seket is támogat havi 100-200 ezer forintos ösztöndíjjal az Új Nemzeti Kiválóság Program, amely 2016 óta működik, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pedig 2019 óta kezeli.

Építészek, építőmérnökök, leendő designerek, várostervezők, és hasonló felsőoktatási szakmák számára számára is jó hír, hogy egyre több tehetséges felsőoktatási tanulót lehet itthon is találni, itthon is tartani az ún. Új Nemzeti Kiválóság Program, röviden ÚNKP révén.

Ez a kormányzati pályázat fiatal tehetségeknek, a felsőoktatásban tanuló, vagy friss phd-s kutatóknak, művészeknek, társadalomtudósoknak, mérnököknek, jogászoknak, más humán- és reál vonalon maradandót alkotni kívánó diákoknak kínál fontos lehetőséget – hangzott el egy hétfői sajtótájékoztatón.

Az évek óta futó ÚNKP olyan támogatási konstrukció, amely kulcsszerepet tölt be abban, hogy a fiatalok megismerkedjenek a kutatás, a kísérletezés, a rendszerezett előrejutás világával. A program fő célja a kutatói utánpótlás megteremtése.

Dr. Szabó István az NKFIH elnökhelyettese hétfőn, egy sajtó háttrébeszélgetésen ismertette az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2021-es fordulójának eredményeit. E szerint 2061 ösztöndíjas kapott 5-6-7, vagy 10-12 hónapon át, a tématerülettől függően, havi nettó 100-200 ezer forintot. A programon, a pályázati rendszeren pedig több apróbb módosítást hajtottak végre az elmúlt években, hogy még több agilis, rátermett diák pályázhasson ilyen ösztöndíjra – árulta el

Ennek keretén belül minden ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy hazai konferenciák, többek közt a helyi ÚNKP rendezvények és tudományos diákköri munkák mellett, nagy presztízsű-külföldi szakmai rendezvényekre is eljutnak e projektek, mi több bel- és küldöldi tudományos közleményekben is sikerül a pályázatban vállalt témát, kutatómunkát kamatoztatni. Már 2021-ben is az volt a helyzet, hogy a bő kétezer ösztöndíjas 2252 tudományos közleményt adhatott ki, tehát ennyiszer jelent meg az ő, illetve hazájuk neve nemzetközi oldalakon, folyóiratokban és hasonló tudományos publikációkban. Ezért is jó eredmény, hogy a hallgatók háromnegyede adott elő nemzetközi, szakmai konferenciákon. Bár ez utóbbit anyagilag és szervezési, valamint idő szempontból megkönnyítette, hogy a Covid hullámok okán nagyon elterjedtek az online konferenciák világszerte.

Dr. Szabó István az NKFIH elnökhelyettese hozzátette azt is, hogy az ÚNKP pályázatnak jelenleg már hat alprogramja van. Magától értetődik, hogy az alapképzésben, a mesterképzésben, a doktori hallgatók, illetve a doktorjelöltek esetén is van külön program, Ám ezek mellett ott van a Bolyai + vagy a „Tehetséggel fel” program is. Az utóbbi például a már phd fokozatot szerzett hallgatóknak segít, hiszen ez egészen a fokozat megszerzését követő harmadik év végéig pályázható.

„A programban létrehozott konstrukcióinak köszönhetően mostanra elértük azt, hogy a kutatói életpálya teljessé vált” – mondta el Szabó István. A program keretösszege évente 4 milliárd forint és 24 fogadó felsőoktatási intézmény van, amely jogosult arra, hogy ilyen ösztöndíjakat finanszírozzon.

Az NFKIH – az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával – 2019-ben vette át és írta ki először a 2016-ban indult ÚNKP-t, amely tehát gánáns ösztöndíj formában nyújt támogatást a felsőoktatásban részt vevő legkiválóbb fiatal magyar tehetségeknek.