Elkészült a Gizella Loft iroda – elfoglalta új irodáját a TÜV Rheinland

Pár hónapja, tavaly ősszel készült el a WING fejlesztésében újjászületett Gizella Loft irodaház Zugló szívében, a Városliget szomszéságában. A rekonstrukciónak köszönhetően a korábban is kiváló elhelyezkedéssel rendelkező, közel 8500 négyzetméteres épület immáron A-kategóriás, emberközpontú és költséghatékony munkahelyeket kínál leendő bérlői számára.

A Gizella Loft irodaház akár azonnali költözéssel, jövőbeni bővülésre alkalmas területekkel és speciális technológiai igényekkel rendelkező vállalatok számára is elérhető. Az épület már meglévő fő bérlője, a TÜV Rheinland Intercert Kft. 2019-ben köteleződött el a Gizella Loft ránt, majd pedig 2020 szeptemberében át is vette az igényei szerint kialakított bérleményét.

A múlt év rendkívüli körülményei ellenére az ütemterveknek megfelelően, a kiépítési és rekonstrukciós munkálatok befejezésével elkészült tehát a Gizella Loft irodaház. A WING fejlesztésében új funkciót kapott a hosszú évek óta üresen álló, hajdani gyártóépületközel 8500 négyzetméteren kínál zöld mikrokörnyezetben, magas minőségű, költséghatékony irodatereket az érdeklődők számára, amelyek akár azonnali költözéssel is elérhetőek.

A korábbi gyártófunkció miatt az iroda kiemelkedően nagy, négy méter körüli belmagassággal, nagy födémterhelhetőséggel és magas, teljes homlokzaton végig futó nyílászárókkal rendelkezik – amely előnyök köszönnek vissza az épület „Loft” nevében is.

A TÜV Rheinland InterCert Kft. közel 6.000 négyzetméternyi területre írt alá hosszú távú szerződést még 2019-ben, és tavaly szeptemberben el is foglalhatta új központi irodáját, miután elkészültek a vállalat igényeire szabott kiépítési munkálatok.

„ Nagy örömmel költöztünk a Gizella Loftba. Nemcsak azért, mert az épület forgalmas közlekedési csomópontban fekszik és szép a közvetlen zöld környezete, hanem azért is, mert ebben az épületben tágas, világos, világszínvonalú vizsgáló laboratóriumokat tudtunk kialakítani. A TÜV Rheinland-nak 55 országban vannak irodái, telephelyei, büszkén mondhatjuk, hogy ez az egyik legszebb közülük. Cégünk nem egyszerű bérlő, hiszen számos vizsgálathoz különleges infrastruktúrára van szükség. De az építkezés, átalakítás során a WING-től minden segítséget megkaptunk, és örülünk, hogy a TÜV Rheinland InterCert Kft. hosszú távon otthonra lelt ezen a szép helyen ” – mondta Novák Miklós, a TÜV Rheinland InterCert ügyvezető igazgatója.

A TÜV Rheinland irodáiban a vállalat elképzeléseinek megfelelően a tágas és szellős irodaterek mellett különböző méretű telefon- és tárgyalószobák is helyet kaptak, amelyek egy központi rendszeren keresztül foglalhatók. Az iroda részét képezi egy hangulatos központi étkező és teakonyha, amely kollaborációs térként funkcionál a különböző emeleteken dolgozó kollégák számára. A bérlemény műszaki adottságainak köszönhetően az épület a TÜV Rheinland irodaközpontja mellett helyt ad a TÜV Rheinland központi vizsgálati laboratóriumának is, amely a legmodernebb vizsgálati berendezésekkel felszerelt magas műszaki komplexitású létesítmény. A lehetséges laboratóriumi vizsgálatok teljes spektruma magába foglalja a hőtani, fénytechnikai, elektromágneses, nagyfeszültségű, IP védelmi, háztartási és orvostechnológiai vizsgálatokat is.

Az irodaház egy több épületből álló irodaparkban áll, és az itt található, az 1970-es években épült 9-es épület átalakítása és teljes felújítása után Gizella Loft néven működik tovább. A rekonstrukció során az épületszerkezet teljes mértékben megtartásra került, így a bérlők úgy költözhetnek be vadonatúj belső kialakítású irodájukba, hogy nagy volumenű bontással és szerkezetépítéssel a WING nem terhelte a környezetet.

Hogy hogyan valósult meg a kialakítás, arról a LAB5 építész csapat vezetője, Dobos András osztotta meg a tapasztalatait: „ Az épület Budapesten szinte egyedülálló adottságokkal rendelkezik. Az alaprajzi elrendezés, a tágas belmagasság, a pazar panorámára nyíló hatalmas üvegfelületek ritka jó kiindulási pont volt, a felújítás során az elavult gépészeti és elektromos rendszereket kellett teljesen újragondolni. Építészetileg sikerült kiaknázni a fenti tulajdonságokat, és a mai kor változó elvárásaihoz igazodni. Mindig nagy öröm, ha egy épület sok eleme megtartható, így nem terheljük a környezetet egy teljesen új beruházással. A TÜV labortechnológiája komplex kihívásokkal teli, izgalmas feladatként jelentkezett, és a tervezés az irodai területek esetén is jövőbemutató eredményre vezetett. Különösen nagy élményt jelentett a loft hangulat kibontakoztatása, a felhasználók és beruházók örömére is.”

Amellett, hogy egy meglévő, üres, korábban gyártási célokat ellátó épület kapott új funkciót, az irodaházat a felújítás során a környezetvédelmi normáknak megfelelően alakították ki. Energiatakarékos LED világítással, hőszivattyús gépészeti rendszer alkalmazásával és olyan innovatív és energiatakarékos automatikai rendszer beépítésével modernizálták a komplexumot, amelyekkel az épület energiafogyasztása sok újépítésű irodaházhoz képest is nagyon versenyképes.

A Gizella Loft egyik legnagyobb előnyét a lokációja jelenti: kiemelt közlekedési csomópontban, mégis nyugodt, zöld környezetben található, a város és a budapesti agglomeráció szinte minden pontjáról könnyedén megközelíthető az 1-es villamossal, elővárosi vasúttal, illetve számos belvárost is érintő buszjárattal és trolival. Ezen felül bicikli út is vezet az irodaparkhoz, valamint a Zugló vasútállomás karnyújtásnyira található az épülettől. A városias környezetben minden egyszerűen elintézhető, a közelben élelmiszerboltok, bankok, ATM, gyógyszertár és vendéglátóegységek is megtalálhatók. Az irodában dolgozók lelki és fizikai feltöltődése céljából pedig szinte az épület szomszédságában található a megújuló Városliget.

A Gizella Loft a Hungária körút egyik legmagasabb épülete, amelynek legfelső szintjeiről, húsz-harminc méteres magasságból páratlan körpanoráma nyílik mind a pesti, mind a budai városrészekre és a környező budai hegyekre. A belső terek kialakítása jól illeszthető az Y és X generációs munkavállalók munkahelyi elvárásaihoz is.

A Gizella Loft remek adottságait felismerő WING irodafejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettese, Schőmer Norbert nem csak a zuglói csomópontban, hanem a Hungária körúton is kiaknázandó fejlesztési potenciált lát, valamint irodafejlesztőként külön hangsúlyt fektet azon igények megvalósítására, amelyek az irodai és technológiai tevékenységeket egy helyszínen elérhetővé teszik: [„Hiszünk abban, hogy a Gizella Loftnak is otthont adó Hungária körúton, különösen annak jelentősebb csomópontjaiban új budapesti irodafolyosó van kialakulóban, így a most elkészült irodaház is jelentős potenciált hordoz magában, könnyen megközelíthető, egyszerre kínál zöld és városi környezetet, illetve környezettudatos, rugalmas, egyben költséghatékony munkahelyeket. Nem elhanyagolható szempont továbbá, hogy az R&D kutatással és technológiai tevékenységgel foglalkozó vállalatok eddig kiszorultak Budapest üzleti lokációiból vagy arra kényszerültek, hogy szétválasszák az irodai és technológiai tevékenységüket. E két igény egyidejűleg teljesíthető a Gizella Loftban és nagyon örülünk, hogy a TÜV Rheinland-dal közösen bemutathattuk, hogyan tud a WING megoldást kínálni hasonló speciális igényekre|]” – nyilatkozta Schőmer Norbert.