Elkészült a BudaPart következő irodaházának szerkezete

Elkészült a BudaPart CITY irodaház szerkezetépítési munkáival a Market Építő Zrt. A Property Market fejlesztésében megvalósuló irodaház közel húszezer négyzetméteren kínál majd irodahelyiségeket és egyéb szolgáltatásokat 2021 nyarától. Az építkezés jelenlegi ütemével számolva a tervezettnél is korábbi átadás valósulhat meg.

Mindösszesen 365 munkanap alatt készült el az új, hatemeletes irodaépület szerkezete, melynek elérését bokrétaceremóniával ünnepelte meg az építőipari cég. A szerkezetkész állapot megvalósításához a Market 46.000 m3 földet mozgatott meg, 18.500 m3 betont használt fel és 2512 tonna acélt épített be. A mélyépítési, alapozási és szerkezetépítési munkákat a homlokzati elemek felhúzása, a gépészeti tető kiépítése, a liftelőterek és lépcsőházak belsőépítészete, a liftek beemelése és a tetőteraszok kialakítása követi.

A kivitelezés jelenleg 50%-os készültségnél jár, köszönhetően az átlagosan napi százhúsz szakember munkájának. LEED GOLD környezetvédelmi minősítés megszerzését tűzték ki célul a BIM-ben (Building Information Modeling) épülő irodaház esetében, ezzel is igazodva a városnegyed zöld koncepciójához.

A budaparti irodaházak előnyei közé tartozik, hogy a smart megoldások, az épített környezet, a természet fantasztikus adottságai, valamint az egyedi építészeti sajátosságok és a kiemelkedő minőség mind-mind azt a célt szolgálják, hogy hasonlóan a városnegyed lakóihoz, az itt dolgozók is jól és otthonosan érezzék magukat. A pár perc sétára elérhető szolgáltatások, üzletek, a Duna közelsége egyedivé teszi a BudaPart városnegyedet, ahol egy olyan különleges közösség jöhet létre, amely érték a munkáltatóknak is.

15 lakóház, 13 irodaház, kereskedelmi területek

A BudaParton összesen 15 lakó- és 13 irodaház, egy hotel, valamint 15 ezer négyzetméternyi kereskedelmi terület létrehozása zajlik, emellett folyamatban van az egyéb infrastrukturális elemek fejlesztése is, mint például a beruházás további ütemeihez kapcsolódó lámpás közlekedési csomópontok kialakítása. A projekt sikerességét jól mutatja, hogy már több mint 700 lakás elkelt, emellett folyamatosan jelentik be a magyar és multinacionális cégek, hogy székházukat áthelyezik a BudaPartra. Az épülő újgenerációs irodaházba az elsők között a világ egyik legismertebb gyógyszervállalata, a Bayer Hungária egy teljes szintre, mintegy 3200 m2-re írt alá bérleti szerződést.

Fejlődik a BudaPart, tovább fejlődik a közösségi közlekedés

Budapest történetének egyik legnagyobb beruházása a BudaPart, amelynek első öt épületét már átadták, emellett folyamatosan épül a BudaPart CITY irodaház és a BudaPart Otthonok ’E’ lakóépület, amelyek 2021-ben készülnek el a városnegyed új, két hektáros központi parkjával együtt. Előkészítés alatt áll egy újabb iroda- és lakóház, valamint egy hotel indítása, illetve tovább folytatódik a lakók és az irodai dolgozók életét még inkább könnyítő átfogó infrastruktúra és közlekedésfejlesztés is. A városnegyed még az idei évben újabb buszjárattal is elérhető lesz, emellett a Déli körvasút fejlesztési tervében szerepel Nádorkert néven egy új vasúti megálló létesítése is, a Budai Fonódó villamoshálózat II. ütemének megvalósításával pedig a Dombóvári úttól a Szent Gellért térig immáron kötött pályán is kapcsolódik majd a BudaPart a főváros vérkeringésébe.