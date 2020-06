Ejha, a lengyelekhez “exportáljuk” a Corvin Sétányt

A Cordia a veszélyhelyzetet követően az elsők között indít új lakópark-projektet Lengyelországban; a nagyvállalat a Corvin Sétányhoz hasonló városrehabilitációt is tervez a lengyel piacon.

A Cordia – a varsói tőzsdén jegyzett Polnord közel 93%-os részvénycsomagjának megvásárlását követően – a járványhelyzet enyhülése után az elsők között indít el új projektet Lengyelországban: megkezdte az első gdanski projektjében épülő, több mint 200 lakás előértékesítését. Magyarország vezető lakásfejlesztője Poznanban is aktív, ott egy nagyszabású városnegyed-rehabilitációval eddigi legnagyobb lengyel lakóingatlan-beruházását készíti elő.

A vállalat számára a lengyel piac azért kiemelten fontos, mert a 2008-2009-es globális válság éveiben is stabilnak bizonyult.

Varsói és krakkói projektjei, valamint a tavaly ősszel bejelentett, Gdansk és Sopot városát érintő fejlesztési tervei mellett – a koronavírus-járványhelyzet enyhülését követően – az elsők között indít el új lakóingatlan-beruházást Lengyelországban a Cordia.

Mindezt azután, hogy a közelmúltban megvásárolta a varsói tőzsdén jegyzett Polnord SA ingatlanfejlesztő társaság részvényeinek közel 93%-át. Gdanskban a város legnépszerűbb zöldterületének számító Jaśkowa Dolina park közelében megvalósuló beruházás keretében 7 villaépületben összesen több mint 200 lakás készül el, az ingatlanok előértékesítése meg is kezdődött.

A Villa Jaśkowa Dolina (képünkön) két ütemben felépítendő, szellősen elrendezett, három- ill. négyszintes lakóházait egy 4.500 négyzetméteres kert öleli majd körül. Az építési munkálatok várhatóan 2022 második negyedében fejeződnek be.

Ezen túl a Cordia az 5. legnépesebb lengyel településnek számító Poznan belvárosában egy teljes városrész-rehabilitációs fejlesztést is előkészít. Ezen a több mint 21.000 négyzetméteres telken korábban a Lengyelország-szerte ismert, régóta bezárt Modena ruhagyár működött. A városnegyed-megújítási munkák első fázisa jövőre indulhat el és 2023-ban fejeződhet be.

„Hosszú ideje kerestünk Poznanban megfelelő telket, és végül olyan helyet sikerült találnunk, amely túl is teljesíti elvárásainkat. A projekt sokkal több lesz, mint egy egyszerű lakóépület-fejlesztés, hiszen az egész, a város központjában fekvő, volt ipari negyed megújításáról van szó. Nagyon örülünk annak, hogy a többszörös nemzetközi díjnyertes budapesti Corvin Sétány kialakításához hasonló fejlesztést valósíthatunk meg Lengyelországban is” – mondta Földi Tibor, a Cordia vezérigazgatója.

„A több fázisból álló projektet a műemlékvédelmi hivatallal, a helyi hatóságokkal és társadalmi szervezetekkel szorosan együttműködve valósítjuk meg azért, hogy megőrizzük a terület történelmi jellegzetességeit.”

Nem a poznani az egyetlen komplex városrész-fejlesztési terv a Cordia lengyelországi portfóliójában. A vállalat a Polnord felvásárlása révén ugyanis – számos telek és fejlesztés mellett – hozzájutott a varsói Wilania, Wiktoria, Wioletta lakópark-projektekhez is: az előkésztés alatt álló beruházás keretében összesen mintegy 300 lakás épülhet fel.

A Cordia – részben a Polnord révén – immár öt lengyel nagyvárosban van jelen, Lengyelországban eddig több mint ezer lakást adott át, hamarosan pedig további mintegy 1400 otthon építését tervezi elindítani. A Cordia célja középtávon, hogy Lengyelországban a rendkívül erős helyi versenytársak között a 10 legnagyobb szereplő közé tartozzon, évi 1500-2000 lakás átadásával. Ennek része az is, hogy a vállalat Varsóban építi fel története legmagasabb lakóházát, a 164 otthonból álló, 54,5 méter magas, 18 szintes Horyzont Pragát.

„Azért is kiemelkedően fontos a Cordia számára a lengyel piac, mert az már a 2008-2009-es válság során is bizonyította stabilitását és most is viszonylag erős pozícióban érte a koronavírus-járvány nyomán bekövetkező krízis. Az első negyedévben a lengyelországi újlakáseladások éves szinten 14%-kal nőttek, elemzők szerint az idénre várt globális visszaesés más uniós tagállamokhoz képest kevésbé sújthatja a lengyel gazdaságot, májusban pedig már javulásba kezdett mind a fogyasztói, mind pedig az üzleti bizalmi index” – emelte ki Földi Tibor.