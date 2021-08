Egy iroda is lehet csábító? – ilyenek lesznek a post-COVID irodák

Szórakoztató iroda – egy egész komplexum, alakítható tárgyalóterek és hibrid irodák, avagy így alakulnak át a munkahelyek post-COVID időszakban – derül ki az ACORA elemzéséből.

A magyar kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó cégeket tömörítő ACORA kerekasztal-

beszélgetést szervezett, amelyben piaci szereplőkkel tekintették át a piac átalakulását:

vállalati, bérlői oldalról vizsgálva a pandémia által hátrahagyott új világot, a hibrid irodák

előnyeit, lehetőségeit és az új típusú munkahelyek kihívásait. Az eseményen Saly Miklós, a

REscon tulajdonosa és az ACORA alapítója, Szirmák Botond, a Provident Zrt. vezérigazgatója,

Pozvai Zsolt, a Develor International globális vezérigazgatója és Papp Róbert, a CitiReal

irodabérleti szakértő cég tulajdonosa vett részt. Az alábbiakban a kerekasztalon szóba kerülő

legérdekesebb tendenciákról olvashat.

A munkatársak zöme a home office-ra szavaz

A pandémia jelentősen átalakította az irodai munkafolyamatokat, a magyar munkavállalók

69%-a dolgozott otthonról az elmúlt évben, és 84%-uk a jövőben is szívesen végezné a

munkáját csak home office-ban vagy hibrid megoldásban. 1 Hasonló tapasztalatokról számolt

be Szirmák Botond, a Provident Zrt. vezérigazgatója is: „A munkatársaink jó része szívesen

dolgozik otthonról, jelenleg a menedzsment egyik legfontosabb feladata megtalálni azt az

optimális egyensúlyt a home office és az irodai tartózkodás között, amit szívesen vesznek a

kollégák is. Az elmúlt évben egyébként kiderült, hogy a home office remek lehetőséget is

nyújt például a call-centerek üzemeltetésénél: Míg korábban csak Budapestről kereshettünk

munkatársakat, addig ma már teljesen mindegy, hogy egy operátor adott esetben

Nyíregyházán, Debrecenben, vagy Sopronban él-e. A fő szempont inkább a rátermettség és a

képzettség.”

Iroda szórakoztató funkciót kap

A folyamatos otthoni munkának természetesen vannak árnyoldalai is: csökken a kötődés a

céghez, a munkatársakhoz, kevésbé érvényesül a személyes kapcsolattartásból adódó plusz

érték. Pont emiatt cégeknek vezetői mégis szeretnék valamilyen módon visszahozni a

munkatársakat az irodákba. Kérdés, hogy a happy hour kezdeményezések, a

masszázsbérletek, a különböző szórakoztató megoldások és ajándékkártyák kellő motivációt

jelentenek-e a kollégáknak. Mindemellett pedig sikerül-e a fertőzésbiztonsági kritériumokat

maradéktalanul teljesíteni a negyedik COVID-hullám árnyékában? Saly Miklós, a REscon

tulajdonosa szerint ma már valós kérdés az, hogy az iroda milyen élményt ad: „Szerintem ma

már a bérlők jogos elvárása az irodabérbeadó felé, hogy az iroda többet nyújtson a

szokásosnál. Nem az a kérdés, hogy milyen területet biztosít milyen áron, hanem az, hogy

képes-e benntartani az embereket az irodában. Ma pillanatnyilag erre nagyon kevés példa

akad a fővárosi irodapiacon, de az biztos, hogy a bérbeadóknak is el kell gondolkoznia azon,

hogy miként tudja az általa kínált helyet trendivé, izgalmassá, élményszerűbbé tenni a

jövőben, ami segíti a bérlőknek abban, hogy a munkatársaikat bent tartsák az irodában.”

Rugalmas bérbeadót keresnek a bérlők

A piac átalakulásához természetesen a bérbeadóknak is változni kell. Erről Papp Róbert, a

CitiReal ügyvezető igazgatója így vélekedett: „Azt gondolom, hogy maga az ingatlanpiac, és

különösen az irodai, nehezen változik, már csak a háttérben álló banki finanszírozók miatt is.

Természetesen láthatunk néhány pozitív példát arra, hogy az irodák pluszt is nyújtanak a

bérlőknek, ilyen például, amikor biopiac vagy konditerem működik egy irodakomplexumban

és az sem ritka, ha egy-egy népszerű kávézó vagy étterem is megjelenik a bérlők között. De

ezen túl az is lényeges bérlői szempont lesz a jövőben, hogy a bérbeadók mennyire kezelik

rugalmasan a lefoglalt irodaterületeket, például lehet-e a tárgyalók számát és méretét

igénytől függően változtatni, és milyen időintervallumra lesznek érvényesek az aláírt bérleti

szerződések. A korábban megszokott 5 éves időtartamok elérése egy ennyire bizonytalan

világban kihívást jelenthet a bérbeadók számára.”

Csökken a munkatársak elkötelezettsége

Az biztos, hogy a jövő a hibrid irodáké, amikor a munkavégzés az otthon, a kiszervezett irodai

hub-ok és a központi iroda között oszlik majd meg különböző arányban. A kérdés az, hogy ez

nem megy-e a hatékonyság rovására. Pozvai Zsolt, a Develor International globális

vezérigazgatója szerint a legnagyobb kihívás inkább az lesz, hogy a vállalatok miként tartsák

meg a munkaerőt. Az iroda eltűnésével, a személyes kapcsolatok lazábbá válásával ugyanis

jelentősen csökken majd a céghez való kötődés: „Az online meetingek és képzések

funkcionálisan szuper módon működnek, ezt megmutatta a pandémia. De eltűnt az a

jelenség, miszerint a kollégák a találkozók után még kicsit beszélgetnek, kapcsolatokat

építenek egymással. Mindannyian egy kicsit zsoldossá, azaz elcsábíthatóvá válunk, így pedig

nehéz elkötelezetten megtartani a munkatársakat. Ez óriási kihívást jelent most a

vezetőknek, hogy miként csábítsák vissza a kollégákat az irodába, és hogyan alakítsanak ki

egy egészséges egyensúlyt az otthoni és az irodai munkavégzés között, hogyan építsenek ki a

vállalati márka iránt szoros kötődést.”

A teljes beszélgetés elérhető az acora.blog.hu oldalon:

https://acora.blog.hu/2021/07/04/kerekasztal_final_725